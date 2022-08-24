Euro/dolar paritesi ek yük getirir

Dolar kuru 18,12 TL seviyesinde... Üstelik dolar tüm dünyada değer kazanıyor. Spekülatörler dolarda uzun pozisyonlarını artırıyor.

Dolar Endeksi DXY 109,20 ile son 20 yılın zirvesinde rekor tazeledi. Bu gidişle dolar kuru 18 liralar ikliminde sonbaharı bulursa öpüp başımıza koyacağız. Çin’den hayal kırıklığı yaratan verilerin gelmesi, küresel durgunluk endişelerini artırıyor.

Çin’den gelen kötü veriler dünyanın geri kalanı için durgunluk endişelerini artırıyor. Euro/dolar paritesi de Avrupa’yı olduğu kadar, dolarla ithal edip Euro ile ihraç eden Türkiye’ye ilave külfet getirme potansiyeli taşıyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Dolar kurunun bulunduğu seviye için dış güçlerin etkisi nedir?

Beş maddede dış güçlerin etkisi; 1-FED’in şahin adımları ve enflasyonla mücadelede kararlılığı. 2-Euro/dolar pariterisinin aşağı doğru kaymaya devam etmesi. 3-Rusya Ukrayna savaşı, 4-Çin’den gelen olumsuz veri akışı, 5-Dolar Endeksi’nin yeni rekorlar kırması…

Dolar kurunun bulunduğu seviye için iç güçlerin etkisi nedir?

Beş maddede iç güçlerin etkisi: 1-TCMB, PPK politika faizini 100 baz puan indirerek %13 seviyesine çekti. Geleneksel para politikasından uzaklaşılarak Heteredox para politikasına geçildi. 2-TCMB’nin kararı, enflasyonun dolu dizgin yukarı gittiği bir ortamda gerçekleşiyor. TÜFE 79,6 ve ÜFE 144,61 seviyesinde. 3-Makro verilerde olumsuz seyir. 4-Kredi kuruluşlarının not indirmesi. 5-Türkiye’nin CDS oranının yeniden 800 sınırına dayanması.

NOT

YAŞAYIP GÖRECEĞİZ...

Eğer hükümet kanalında yeni bir temel sıkıntı yaşanmazsa; yani yeni kambiyo kısıtlamaları gelmezse, faiz konusunda yeni bir açıklama gelmezse; dolar için 23 Eylül yeni bir hareket alanı olabilir. Hatırlayacaksınız; dolar kuru 21 Aralık’ta zirve yapmıştı. 21 Aralık, en uzun geceydi. 23 Eylül ise sonbaharın başlangıcı, gece gündüz eşitlenmesi… Sonbahar enflasyonda yeni bir vadiye taşınacak. Zira yaz aylarında gerilemesi beklenirken fiyatlar tırmanmıştı. Sonbahar ise okulların açılıp tatillerin bittiği dönemde, fiyatlarda gerileme beklemek safdillik olur. Yıla 13,40 TL’den başlayan dolar şimdi 18,12 TL seviyesinde. Dolar kuru yılbaşından bu yana %35,2 oranında yükseldi. Aynı dönemde enflasyon %45 gerçekleşti. Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yılsonu enflasyon beklentisi %70,60. Dolardaki yıllık değer artışı %35’te kalmayacaktır. Enflasyonun peşi sıra dolarda tırmanışı izleyeceğiz belki... Yaşayıp göreceğiz.