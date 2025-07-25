Eurofighter zaferi

30 Mayıs 2025 Cuma günü Dünya Gazetesi için yazdığım “SAFE planı Avrupa’yı ko­rur mu?” başlıklı yazımda Avrupa’nın ve Ame­rika’nın dünyanın geri kalanına geleneksel ve alışılagelmiş demokrasi, haklar temelli yakla­şımlarından güvenlik eksenli yaklaşıma doğru bir geçiş sürecinin içinde olduğumuza atıfla ‘Bu konjonktürde Türkiye’nin Avrupa savun­masına katkı sağlamasına sıcak bakan ülkele­rin sayısı oldukça fazla. Özellikle AB’nin bü­yük ülkeleri savunma alanında, Türkiye’yle ilişkileri geliştirme ve derinleştirmeye sıcak bakıyor.’ demiştim.

Bu süreç aradan geçen 2 aya yakın zaman­da olgunlaştı ve Milli Savunma Bakanlığı ev sa­hipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetle­rini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve so­rumluluğunda düzenlenen 17. Uluslararası Sa­vunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025)’te ete kemiğe büründü. Türkiye’nin IDEF’te dünyaya ciddi bir gövde gösterisi yaptığını gururla söyleyebiliriz.

Türk savunma sanayisinin kritik ürünle­ri ilk kez IDEF 2025'te görücüye çıktı. Türki­ye’nin ilk uzun menzilli hipersonik balistik fü­zesinden ilk milli hücumbotu modeline kadar pek çok yenilikçi yüksek teknoloji ürünü NA­TO ülkelerinin büyük çoğunluğunu oluşturdu­ğu katılımcılardan büyük ilgi gördü. Türk sa­vunma sanayi şirketleri ekonomik büyükleri yüksek stratejik anlaşmalar imzaladı.

Almanya’nın Eurofighter desteği

Uzun süredir belirsizliğini koruyan Türki­ye'nin Eurofighter Typhoon savaş jetlerini te­darik etmesi sürecinde 23 Temmuz'da önem­li iki adım atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John He­aley İstanbul'da Türkiye'nin Eurofighter kul­lanıcısı olarak kabul edilmesini sağlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bu imza aslında Avrupa güvenlik mimarisi kadar NATO savaş gücünün bölgemizin yavaş yavaş Çin baskısı ile karşı karşıya kalacağı ön görüsüne karşı da önemli bir hamle anlamı da taşıyor. İlk akla gelen Avrupa’nın Rusya korku­su kadar Afrika kıtası üzerinden gelişme ihtima­li bulunan yeni bir küresel güvenlik riskine karşı da bir önlem niteliği taşıyor. Körfez ülkeleri ne kadar üslerini Amerika’ya NATO’ya açarsa açsın bölgedeki küresel güç merkezinin Türkiye oldu­ğu gerçeği Çin tarafından biliniyor. Çin zihnimi­ze çok uzakta gibi görünse de son 20 yıldır Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere hem Rus­ya’nın, Afrika’da da Amerika ve NATO müttefik­lerinin hareket alanlarını hem yatırımla hem de istihbarat faaliyetleri ile tehdit ediyor.

Türkiye’nin Netanyahu iktidarda olduğu sü­rece İsrail’siz bir ittifakın parçası olduğu ger­çeği ile hem Avrupa’nın hem de Amerika’nın farkında olması da Eurofighter anlaşmasını oldukça hızlandıran bir gelişme oldu. Yunanis­tan’ın kendisinin de tehlikede olduğunun far­kında olmadan bu anlaşmayı şımarıkça engel­leme girişimleri de bu sefer bu yüzden başarı­sız olmuş görünüyor.

Eurofighter ve yerli savunma, saldırı imkan­ları ile Türkiye Ege hava sahasında hava üs­tünlüğünü ele tamamen ele geçirmiş olacak. Almanya ve diğer Eurofighter konsorsiyumu üyeleri ise bu baskıyı savuşturdu. Ayrıca başta Türkiye’nin bu hamlesine karşı çıkan Alman­ya’da Der Spiegel, savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına Berlin'in onay verdiğine dair bir haber yayımladı. Ardından Alman makamlarından da resmi açıklama geldi. Almanya’nın bu hamle­sinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Alman­ya ziyaretlerindeki kamuoyuna yansıyan açık­lamalarının desteği olmuş mudur bilmiyoruz. Olmuşsa da bu milli davaya Cumhuriyet Halk Partisi’nin destek vermesi zaten tarihsel duru­şunun bir zorunluluğu olduğunu unutmayalım.

Uçaklar ne zaman gelir?

Aslında akla gelen ilk soru da bu. Tamam bu kadar emek verildi şimdi biz uçakları ne zaman alıyoruz? Ya F-35’ler gibi olursa? Üstelik para­sını verdik alamadık? Bu sefer durumun F-35 konusundan tamamen farklı olduğunu bir ke­nara koyalım. Tarihsel olarak herkesin güven­liği için Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu bizim için de ender rastlanan yeni bir stratejik ve jeopoli­tik dönemdeyiz.

Savunma bakanlığı kaynakları 40 civarında uçak sahibi olmayı planlandığını, bunun deği­şik opsiyonları üzerinde çalışıldığını ifade edi­yor. Türkiye ve İngiltere arasında yapılacak müzakerelerde tedarik edilecek savaş uçağının sayısı, bunların hepsinin yeni üretim mi olaca­ğı yoksa özellikle Katar'ın envanterinde bulu­nan ikinci el uçaklardan bazılarının yer alıp al­mayacağı ele alınacağını belirtelim.

Türkiye bir yandan beşinci nesil KAAN savaş uçaklarının üretimini hızlandırmak isterken di­ğer yandan da doğrudan alımla ihtiyacını karşı­lamak istiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın öncelikli konuları arasında bulunan ABD'den 40 adet yeni F-16 sa­vaş uçağı ve modernizasyon kiti alma sürecinde.