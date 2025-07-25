Eurofighter zaferi
30 Mayıs 2025 Cuma günü Dünya Gazetesi için yazdığım “SAFE planı Avrupa’yı korur mu?” başlıklı yazımda Avrupa’nın ve Amerika’nın dünyanın geri kalanına geleneksel ve alışılagelmiş demokrasi, haklar temelli yaklaşımlarından güvenlik eksenli yaklaşıma doğru bir geçiş sürecinin içinde olduğumuza atıfla ‘Bu konjonktürde Türkiye’nin Avrupa savunmasına katkı sağlamasına sıcak bakan ülkelerin sayısı oldukça fazla. Özellikle AB’nin büyük ülkeleri savunma alanında, Türkiye’yle ilişkileri geliştirme ve derinleştirmeye sıcak bakıyor.’ demiştim.
Bu süreç aradan geçen 2 aya yakın zamanda olgunlaştı ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025)’te ete kemiğe büründü. Türkiye’nin IDEF’te dünyaya ciddi bir gövde gösterisi yaptığını gururla söyleyebiliriz.
Türk savunma sanayisinin kritik ürünleri ilk kez IDEF 2025'te görücüye çıktı. Türkiye’nin ilk uzun menzilli hipersonik balistik füzesinden ilk milli hücumbotu modeline kadar pek çok yenilikçi yüksek teknoloji ürünü NATO ülkelerinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu katılımcılardan büyük ilgi gördü. Türk savunma sanayi şirketleri ekonomik büyükleri yüksek stratejik anlaşmalar imzaladı.
Almanya’nın Eurofighter desteği
Uzun süredir belirsizliğini koruyan Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş jetlerini tedarik etmesi sürecinde 23 Temmuz'da önemli iki adım atıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey İstanbul'da Türkiye'nin Eurofighter kullanıcısı olarak kabul edilmesini sağlayan bir mutabakat zaptı imzaladı.
Bu imza aslında Avrupa güvenlik mimarisi kadar NATO savaş gücünün bölgemizin yavaş yavaş Çin baskısı ile karşı karşıya kalacağı ön görüsüne karşı da önemli bir hamle anlamı da taşıyor. İlk akla gelen Avrupa’nın Rusya korkusu kadar Afrika kıtası üzerinden gelişme ihtimali bulunan yeni bir küresel güvenlik riskine karşı da bir önlem niteliği taşıyor. Körfez ülkeleri ne kadar üslerini Amerika’ya NATO’ya açarsa açsın bölgedeki küresel güç merkezinin Türkiye olduğu gerçeği Çin tarafından biliniyor. Çin zihnimize çok uzakta gibi görünse de son 20 yıldır Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere hem Rusya’nın, Afrika’da da Amerika ve NATO müttefiklerinin hareket alanlarını hem yatırımla hem de istihbarat faaliyetleri ile tehdit ediyor.
Türkiye’nin Netanyahu iktidarda olduğu sürece İsrail’siz bir ittifakın parçası olduğu gerçeği ile hem Avrupa’nın hem de Amerika’nın farkında olması da Eurofighter anlaşmasını oldukça hızlandıran bir gelişme oldu. Yunanistan’ın kendisinin de tehlikede olduğunun farkında olmadan bu anlaşmayı şımarıkça engelleme girişimleri de bu sefer bu yüzden başarısız olmuş görünüyor.
Eurofighter ve yerli savunma, saldırı imkanları ile Türkiye Ege hava sahasında hava üstünlüğünü ele tamamen ele geçirmiş olacak. Almanya ve diğer Eurofighter konsorsiyumu üyeleri ise bu baskıyı savuşturdu. Ayrıca başta Türkiye’nin bu hamlesine karşı çıkan Almanya’da Der Spiegel, savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına Berlin'in onay verdiğine dair bir haber yayımladı. Ardından Alman makamlarından da resmi açıklama geldi. Almanya’nın bu hamlesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Almanya ziyaretlerindeki kamuoyuna yansıyan açıklamalarının desteği olmuş mudur bilmiyoruz. Olmuşsa da bu milli davaya Cumhuriyet Halk Partisi’nin destek vermesi zaten tarihsel duruşunun bir zorunluluğu olduğunu unutmayalım.
Uçaklar ne zaman gelir?
Aslında akla gelen ilk soru da bu. Tamam bu kadar emek verildi şimdi biz uçakları ne zaman alıyoruz? Ya F-35’ler gibi olursa? Üstelik parasını verdik alamadık? Bu sefer durumun F-35 konusundan tamamen farklı olduğunu bir kenara koyalım. Tarihsel olarak herkesin güvenliği için Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu bizim için de ender rastlanan yeni bir stratejik ve jeopolitik dönemdeyiz.
Savunma bakanlığı kaynakları 40 civarında uçak sahibi olmayı planlandığını, bunun değişik opsiyonları üzerinde çalışıldığını ifade ediyor. Türkiye ve İngiltere arasında yapılacak müzakerelerde tedarik edilecek savaş uçağının sayısı, bunların hepsinin yeni üretim mi olacağı yoksa özellikle Katar'ın envanterinde bulunan ikinci el uçaklardan bazılarının yer alıp almayacağı ele alınacağını belirtelim.
Türkiye bir yandan beşinci nesil KAAN savaş uçaklarının üretimini hızlandırmak isterken diğer yandan da doğrudan alımla ihtiyacını karşılamak istiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın öncelikli konuları arasında bulunan ABD'den 40 adet yeni F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti alma sürecinde.