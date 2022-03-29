Ev kadınlarını ‘güzellikle’ kendi işinin sahibi yapıyor

Neslim Güngen, güzellik merkezi sektöründe sıfırdan başlayıp kendi markasını kuran ve işini franchise sistemiyle Türkiye’ye ve yurt dışına yayan başarılı bir iş insanı… Bir çatlak kreminin peşinden İngilizce bilmeden Brezilya’ya kadar giden Güngen, bugün Neslim Güngen Güzellik Merkezi, CosmoNES Medikal, Fibroderms, Clines ve CosmoNES adını verdiği 5 şirketiyle faaliyet gösteriyor. Sadece sistem kurmayla yetinmeyip güzelliğin fabrikasını da kurmuş. 50 milyon TL’ye varan yatırımla hayata geçirdiği fabrikada patenti kendisine ait cihaz ve bakım ürünleri başta olmak üzere güzellik merkezi için gerekli olan her şeyi üretiyor.

Bugün 3’ü kendisine ait olmak üzere 67 şubeye ulaşan, 2 bin 500 kadına istihdam sağlayan Güngen’in en önemli özelliği ise şubeleşirken daha önce iş hayatına katılma fırsatı bulamayan kadınlarıyla çalışmaya öncelik vermesi… Öyle ki franchise verdiği 64 şubenin yüzde 70’inin sahibi ev kadınlarından oluşuyor. Kadınlara iş vermekle kalmıyor, sürekli takip edip eğitimlerle onları destekliyor.

Hedef yurt dışında 3 yılda 50 şubeye ulaşmak

Kendisini gözü kara olarak nitelendiren Neslim Güngen’in hikayesi çok renkli… Kalıcı kaş yaparak sermaye edinmiş. Sonra bu alanda eğitim verir hale gelmiş. Uzman estetisyen olan Güngen, işiyle ilgili Almanya, Hong Kong ve Monaco gibi merkezlerde eğitim almış. Güngen’in iş hayatı, kadınların en büyük derdi olan çatlaklar sayesinde farklı bir ivme kazanmış. Genç yaşta anne olan Güngen, hamilelik çatlaklarından kurtulmak için yola çıktığı araştırmalardan kendi ürünlerini üretir hale gelmiş. “Aylarca ürün araştırdım. Brezilya’da çok iyi bir yöntemin olduğunu gördüm. 3 ay araştırdım. Şirkete yazdım, farklı kanallardan ürünü sipariş edip kullandım. Sonunda tek kelime İngilizce bilmeden atladım Brezilya’ya gittim ve sonunda ürünü Türkiye’ye getirmeyi başardım ve 17 ülke için de distribütörlük aldım” diyen Güngen, özellikle pandemi döneminde Çin’den medikal cihaz alımında sıkıntılar yaşanması üzerine kendi makinelerini üretmek için kolları sıvadığını anlatıyor. Fabrika yatırımına büyük önem verdiğini kaydeden Güngen, şöyle devam ediyor:

“Patentleri bize ait, Türkiye’de olmayan bölgesel incelme cihazları, medikal kozmetik cihazlar, vücut çatlak ve selülit onarımı, epilasyon lazer cihazları, soğuk plazma cihazı, motorlu yatak, düz sedye, son teknoloji lazer cihazları ve uzman koltuğu üretiyoruz. Fabrikamızda ayrıca; vücut çatlak tedavisinde, cilt lekelerinde ve aknelerde kullanılan ürünler, dermo kozmetikler, kolajenler, gıda takviyeleri, profesyonel kabin ürünleri, cilt ve bakım ürünleri gibi yaklaşık 99 ayrı kalemde ürün üretiliyor. Ekibimizde Aselsan tecrübesine sahip mekatronik mühendisimiz var. Ar- Ge’ye önem veriyoruz. Çatlak onarımında mucize yaratan çok işlevli Fibroderms makinamız çok ilgi görüyor. Fabrika işimizin büyümesine ciddi katkı sağladı. Pandemi başladığında 6 şubemiz vardı, şu anda 67 oldu. 550 bin TL’ye anahtar teslim şubemizi açmak mümkün. Şu anda 45 ilde şubemiz var. Türkiye, güzellik sektöründe dünyanın en önemli merkezlerinden biri oldu. Beraber yürüdüğümüz kadınlarımız ve yeni ekip arkadaşlarımızla birlikte dünyaca ünlü bir Türk markası olmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz; Türkiye’nin 81 şehrin şubeleşmek. Buna paralel olarak Avrupa’da ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere en yaygın Türk güzellik markası olmak. 3 yıl içinde yurt dışında 50 şubeye ulaşmayı hedefliyorum. Şu anda Almanya, Hollanda, Avusturya, İran, Azerbaycan ve Irak’ta şubelerimiz var. Özellikle Almanya’da hızlı büyüme planlarımız var. Öte yandan sağlık turizmine de girdik. Ruhsatlarımızı aldık, saç ekimi ve diş konusunda hizmet veriyoruz.”

2022 yılında 100 milyon lira ciro hedefleri olduğuna da değinen Güngen, her yıl yüzde 100 büyümeyi de hedefliyor. Birkaç yıllık planları içinde Nescoin’i çıkarmak da var.

Dernek kurarak ücretsiz eğitim verecek

Neslim Güngen, kadınlara yönelik projelerini dernek kurarak bir adım öteye taşımayı da planlıyor. Bu hedefiyle ilgili şunları söylüyor: “Gelecek Neslim Derneği adıyla bir dernek kurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Anadolu’da eşinin eline bakan, şiddet mağduru kadınlara ücretsiz eğitim verip ayaklarının yere basmasını, kendi işlerinin sahibi olmalarını, para kazanmalarını sağlamak istiyorum.”

Anadolu’daki bayilerine matine düzenleyip sahne alıyor

Neslim Güngen’in güzellik kadar ilgilendiği bir diğer alan müzik. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Sevmekle kalmamış müzisyen Sinan Akçıl’a şarkı yazdırmış. 4 tane klip çekmiş, klipleri izlenme rekorları kırmış. “Kara Liste” adlı şarkısı 48 saatte 1 milyon görüntülenme başarısını yakalamış. Güngen, müzik sevgisini bayileriyle de paylaştığını anlatıyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hobi olarak şarkı söylüyorum. Anadolu’da bayilerimizi ziyaret ettiğimde matineler düzenliyor ve sahne alıyorum. Hem ben hem bayilerimiz büyük keyif alıyoruz.”