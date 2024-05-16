  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Evde de, ofiste de, arabada da, tarlada da tekim!

Evde de, ofiste de, arabada da, tarlada da tekim!

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

TÜİK açıkladı: “Tek kişinin yaşadığı hane sayısı 5.3 milyona yaklaştı…” Toplam hane sayısının yüzde 20’si… 5 haneden 1’in de tek kişi yaşıyor yani…

***

Hepimizin, “Tasarruf yapamıyoruz…” diye dertlendiği; Hepimizin, “Verimlilik yok…” diye yüksek sesle haykırdığı; Hepimizin, “İsraf var…” diye öfkelendiği süreçte… 

***

Yüzde 4’müş, tek kişinin kaldığı hane sayısının toplama oranı 2000 yılında… 2015 yılında yüzde 10’a çıkmış oran, sayısı ise henüz 3 milyonun altında… Dün itibarıyla oran yüzde 20; sayısı ise 5.3 milyon civarında…

***

Tek yaşayanların çoğunluğu ise İstanbul’da… 1 milyon kişi, tek başına kalıyor İstanbul’da, üst üste yığılmış konutlarda… Yani, 1 milyon hane, tek kişi için kendini ısıtıyor/soğutuyor… Yani, 1 milyon hanede tek kişiye yemek pişiyor (vb)…

***

Ortak kullanım gibi… Kültürel olarak toplu taşıma, ortak girişim, ortak üretim, kooperatif gibi kavramlardan da uzaklaşmışız/uzaklaşıyoruz…

***

Sonra, başkasının tasarrufuna (borçlanmaya) ihtiyaç duyuyoruz… Sonuç mu? Yaşıyoruz/görüyoruz/biliyoruz…

VELHASIL

Mahallede, caddede değil; aynı sokakta 4 market, 2 fırın, 2 pideci ekmek yapıp, satıyor… Tek fırının ateşi/çalışanı/kapasitesi ile tüm sokağın ihtiyacı karşılanabilecekken… (Aynı sokaktaki 4 market, 3 bakkal, 1 manav ise farklı bir yazı/tez konusu…)

***

Yan yana dizili küçük tarlalardan birinde badem, diğerinde tütün, diğerinde buğday, diğerinde sebze, diğerinde meyve yetiştiriyoruz… Sürülmesi/gübresi/ilacı, ekimi/dikimi, harmanı/hasatı aynı tarihlerde olan ürünleri seçip, imece ile maliyetleri minimuma düşürme, verimliliği artırma şansı varken…

***

Tasarruftan uzaklaştırıp, israfa yakınlaştırdığımız binlerce alan sayabilmekten neden rahatsız olmuyoruz?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Örnek alınan kişi, tasarruftan uzaksa... 15 Mayıs 2024
“Cezası olmazsa; verimli de olmam, tasarruf da yapmam!” 14 Mayıs 2024
“Dolaysız vergi endişesi”nin anlattığı… 13 Mayıs 2024
Yıl 2001… 09 Mayıs 2024
“İthalatın kötüsü” de var, iyisi de… 08 Mayıs 2024
“Verimsizim” diyebilmek… 07 Mayıs 2024
Yaş 35… 06 Mayıs 2024
Enflasyon mu? “Nasıl olsa temmuzda düşecek!”… 03 Mayıs 2024
Enerji Lisesi; Tarım Lisesi; Tasarım Lisesi… 02 Mayıs 2024
İşçiler, bayramı tarlada/ fabrikada kutlarken… 01 Mayıs 2024