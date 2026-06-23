Evden çalışma mı suçlu, yoksa yalnızlık mı?
Trafik yok, patron arkadan bakmıyor, öğle yemeği kendi mutfağında. Evden çalışma kâğıt üzerinde kusursuz. Ama yeni bir araştırma, bu konforun gizli bir faturası olabileceğini söylüyor: yalnızlık. 4 Haziran 2026’da Science dergisinde yayımlanan çalışma, New York Fed’den Natalia Emanuel ile Virginia Üniversitesi’nden Emma Harrington ve Harvard’dan Amanda Pallais’in imzasını taşıyor. Ekip, 2011-2024 arasında 588 bin çalışanı kapsayan beş ulusal ankete baktı. Bulgular dikkat çekici: uzaktan çalışılabilen işlerde (remotable jobs — yazılımcılık, call-center temsilcisi gibi eve taşınabilen meslekler), tek başına geçirilen iş saatleri %58 arttı. Bütün bir günü tek bir insanla bile temas etmeden geçirme ihtimali %72 yükseldi. Yalnız yaşayanlarda tablo daha ağır.
Burada durup bir nüansı görelim. Aynı çalışma, izolasyon ve ruhsal sıkıntıdaki artışın yalnızca üçte birini uzaktan çalışmaya bağlıyor. Yani sorunun üçte ikisi başka yerde. Bu, ofise dönüş zorunluluğunu (RTO — return to office) tek başına bir reçete saymamak için yeterli bir uyarı.
Çünkü yalnızlık salgını, evden çalışma modasından eski
ABD eski Genel Sağlık Sorumlusu (Surgeon General) Vivek Murthy, daha 2023’te bir uyarı yayımladı: kronik yalnızlık, günde 15 sigara içmek kadar ölümcül. Kalp hastalığı, bunama ve erken ölüm riskini artırıyor. Yetişkinlerin neredeyse yarısı yalnızlık yaşadığını söylüyor. Ofisler tıkır tıkır işlerken de bu rakam yüksekti. Demek ki ortada yalnızca çalışma biçimi yok; bir toplumun bağ kurma kapasitesindeki dramatik değişim diye bir konu var. Madalyonun öbür yüzü de dikkat çekici. Stanford’dan Nicholas Bloom’un Nature’da yayımlanan deneyi (2024), haftada iki gün evden çalışan ekiplerde verimliliğin düşmediğini, terfi şansının azalmadığını, istifaların %33 gerilediğini gösterdi. Bloom’un özeti şöyle: hibrit model işveren, çalışan ve performans için kazan-kazan. Yani çare ofisi tamamen kapatmak ya da herkesi geri sürmek değil; ikisini akıllıca harmanlamak.
O halde asıl mesele “nerede” çalıştığımız değil, “nasıl bağ kurduğumuz.”
Uzaktan çalışma, insan insana dokunuşun ve direkt etkileşimin önemini; kendiliğinden oluyor zannederken görmediğimiz bir şeyi görünür kıldı. Ve anladık ki “bağ kurmak” artık tasarlanması gereken çok ciddi bir iş. Ofiste mutfakta denk gelinen sohbet, evde-tek başına kendiliğinden olmuyor. Spontane, öylesine gelişen karşılaşmalar, diyaloglar; insan ilişkilerini, hayatta her zaman en önemli şeylerden biri olan “networking’i” besleyen kıymetli kaynaklar. Şimdi, yıllarca evde çalışmayı sonra anlıyoruz ki aslında bu, o kadar da özenilecek bir şey değil.
Seneler önce ben de yaptığım bir dizi çalışmada, çok yaygın uzaktan çalışan call-center’ları olan bir telekom şirketi için sırf “evde çalışanlara moral vermek için tüm Türkiye’yi dolaşmıştım ve hayli şaşırmıştım. Ofis çalışanları evde çalışanlara, evde çalışanlar ofistekilere özeniyordu. Evdekilerin kendilerine has sorunlarını dinlediğimde çok hak vermiştim. Pandemiden sonra bu konu tüm dünyada konu olmaya başladığında da tamamıyla evde çalışmanın bir yerlerde mutlaka arıza vereceği belliydi, epey yazı yazmıştım.
Çıkarılacak dersler:
1 Esnekliği koruyun ama yalnızlığı yönetin.
2 Haftada bir-iki gün yüz yüze buluşma,
3 Yüz yüze etkinlikler, seminerler düzenleyin.
4 Mentorluk
halkaları,
5 Ekip ritüelleri yaratın. Bunları lüks, harcama olarak görmeyin.
6 İK'yı (insan kaynakları) “izin onaylayan” birimden “bağ tasarlayan” birime taşıyın.
Unutmayın, yapay zekâ ve robotlar, tam otonom sistemler aramıza karıştıkça bunlar daha da önemli olacak. Şirkete bağlılık, ortak-ekip bilinci ve heyecanıyla çalışmak eskisinden de kritik, kırılgan üretkenlik, başarı faktörü haline gelecek. Yapay zekâlı, metal yakalı, insan, hem evden-her yerden hem de ofisten çalışan, kendi başına çalışan karma “ekiplerin” ahenkli orkestrasyonu İK’nın en önemli görevi haline gelecek hatta geldi bile.
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