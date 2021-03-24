COVID-19 salgınının psikolojik boyutu, özellikle kadın ve çocuklarda fiziksel hasarlara neden oluyor. Avon’un 37 ülkede 50 sivil toplum kuruluşuyla oluşturduğu küresel kadına destek ağının pandemi dönemindeki verileri endişe uyandırıcı boyuta ulaştı.

Tam da ülkelerde İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı dönemde kadınların pandemiyle birlikte eve kapanmasıyla başlayan süreçte zarar gördüklerine ilişkin veriler tüm dünyadan akıyor. Avon CEO’su Angela Cretu, bu dönemde kadınların yaşadıklarını küresel boyutta değerlendiren çalışmayı DÜNYA’ya anlattı.

Avon, küresel ölçekte kadınlarla ilgili yaptığı araştırmada hangi sonuçlara ulaştı?

Avon sosyal çalışmalarında kadınlar için en önemli iki konuya odaklanmış durumda: Meme kanserini yenmek ve cinsiyete dayalı şiddeti sona erdirmek. Cinsiyete dayalı şiddete karşı 15 yıldır mücadele ediyoruz. Bununla ilgili tam 37 ülkede 50 sivil toplum kuruluşundan oluşan küresel bir ağ kurduk. Geçen yıl, pandeminin ilk dalgasında STK ortaklarımız, alınan karantina önlemleri sonrası aile içi şiddet vakalarındaki artışa dikkat çekti. Biz de hükümetlere, salgın sırasında aile içi şiddet mağdurlarını gündemde tutmak için çağrı mektubu gönderdik ve "Evdesin Ama Yalnız Değilsin" kampanyasını başlattık. Bir araştırma yaptık. Araştırmada, küresel olarak kadınların yüzde 92'sinin salgın sırasında üzerlerinde artan bir baskı hissettiğini ve yüzde 41'inin karantina kısıtlamaları nedeniyle kendine olan güvenini kaybettiğini gördük. Kadınların yüzde 68'i diğer kadınların günlük ilişkilendirilebilir hikayelerini dinleyince güç bulduğunu belirtirken yüzde 72'si deneyimlerini paylaşırken rahatladığını söyledi.

Bu kampanya neyi amaçlıyor?

Kampanya, kadınların pandemide maruz kaldıkları psikoloji ve fiziki şiddeti ortaya koymayı ve bu konuya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Biz bu kapsamda Avon Vakfı tarafından şiddete uğrayan kadınların hayatlarını sürdürmesini destekleyen STK'lara 1 milyon dolarlık hibe sunuldu. Bu konudaki çalışmalarımız dünya çapında büyük ses getiren bir hareket haline geldi. Biz de kadınların deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden güç bulabilecekleri bir galeri kurma kararı aldık. Bu endişeleri gidermek ve insanları bu zor zamanlarda bir araya getirmek için, kadınların ve erkeklerin farklı hikayelerini, deneyimlerini paylaşmaları ve dünyanın her yerinden başkalarıyla bağlantı kurmaları için küresel bir galeri ile kampanyasını başlattık.

Nasıl bir kampanya? Satışa yönelik mi?

Hayır. Sosyal fayda içeriyor. Avon Vakfı, paylaşılan her hikaye için, kadınlara daha iyi bir dünya yaratmaya yardımcı olmak üzere STK’lara 1 dolar bağışta bulunacağını duyurdu. Bu bizim için, çok gurur verici destek kampanyası oldu. Biz zaten 137 yıldır iş modelimizle kadınları güçlendirmeye odaklanan bir şirketiz. Kadınları kendi şartlarına göre kazanmaları ve öğrenmeleri için donatarak güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğer kadınların işi büyürse toplum içindeki güçleri de artar. Bu nedenle sürekli olarak eğitimler veriyoruz. Kadınlar için daha iyi bir dünyaya katkıda bulunan bir değişim zincirini ateşliyoruz.

Şiddete karşı aktif bir eylem planınız var mı?

Öncelikle çalışanlarımızın büyük bölümü kadın. Bakın dünyada her 3 kadından 1'i yaşamı boyunca şiddet veya tacize maruz kalıyor. Bu, hepimizin cinsiyete dayalı şiddetten etkilenen birini tanıdığımız anlamına geliyor. Cinsiyete dayalı şiddeti sona erdirmek için son 15 yıldır yoğun olarak çalışıyoruz. 2020'de çalışanlar için Cinsiyet Temelli Şiddet Protokolü başlattık. Avon'da cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan tüm çalışanlar, bu konuda uzmanlaşmış ortak bir STK'ya yol gösterebilecek yerel elçi ile iletişime geçebiliyor ve ayrıca ihtiyaç duyarsa ücretli izne çıkabiliyor. Bu politika, şiddet mağduru kadınlara olan bağlılığımızın bir parçasıdır.

TÜRK KADINI ÇOK GÜÇLÜ!

Kariyerindeki üç yılını Türkiye’de geçiren Avon CEO’su Angela Cretu, Türkiye’nin kendisi için çok özel bir ülke olduğunu belirtiyor. Cretu, “Aslen Romanyalı olduğum için doğup büyüdüğüm kültüre çok yakın olan Türkleri tanıma ve bu 3 yılda Türk kadınının gücünü daha yakından görme şansım oldu. Türkiye enerjisi ve duygusal gücü çok yüksek bir toplumdan oluşuyor. Avon Türkiye’nin hem kendi dönemimde hem de sonrasında tüm Avon ülkeleri arasında nasıl rol model ülkelerden biri olduğunu, hem ekonomik hem de coğrafi birtakım zorlukların onları nasıl kamçıladığını çok iyi biliyorum. Türkiye'nin bu olumlu yönleri diğer ülkelerdeki sosyal sorumluluk faaliyetleri açısından ayrışıyor” diyor. Salgının ilk dalgasında, karantina döneminde aile içi şiddetteki artışa dikkat çekmek için Evdesin Ama Yalnız Değilsin kampanyasını başlattıklarına dikkat çeken Cretu, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye'de, aile içi şiddet mağdurlarını desteklemek için KAMER Vakfı'na ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na yaklaşık 700 bin TL’lik bağış yaptık.” 2020'nin son çeyreğinde Türkiye’deki satış performansının önceki yıla göre 100 oranında arttığına dikkat çeken Cretu, daha fazla kadının sisteme dahil olması için de projeler yürüttüklerini ifade ediyor.