Milei ekonomik mucizesinde maliye politikası para politikasını destekle­di, kamu harcamalarını kıstı bütçede fazla verdi, büyüme geldi, enflasyon düştü, işsizlik azaldı. Para arzını bu şekilde kısıp, yapısal re­formlar yapıp Arjantin’i toparladı.

Geçen hafta bir blogger tablosu sonrası Ar­jantin’in Maradona’dan sonraki yeni muci­ze eli manşetlerdeydi. Yazının buradan son­raki kısmı 'Milei Hoca'nın uçtuğu mucizesi­ne inanmak, Alis Harikalar Diyarında kalsın, isteyenler için değil. O yüzden Morpheus ile Matrix’e girmek isteyenler devam etmeli.

Don’t cry for me Argentina

Arjantin’de politika faizi düşünce enflasyonu da düştü, büyüme de geldi. Evet, aynen böyle oldu. Çünkü “o bütçesini düzelt­tiler, kamuda israfı kestiler” cümlesindeki gizli özne, bütçede önemli paya sahip olan ve diğer tüm ana kalemlerden daha yüksek oranda düşen, FAİZ giderleriydi.

Geçen seneden bu yana faiz gideri -%27 düştü. Yani enflasyonu düşürdükleri için fa­iz düşmedi. İsteyenler gidip bakabilir, önce politika faizi kademeli hızlıca düştü. Sonra enflasyon ona eşlik etti. Neoliberal Milei’nin önceliği faiz ödemeleri. Geçen sene ilk çey­rekteki faizdeki büyük sıçrama ondan.

Bu yüzden YAPISAL REFORM yaparak, IMF’e en borçlu ülke olarak, faizi ödemek için bütçeyi istenen hedef doğrultusunda fazlaya götürüyor. Bunun için emeklinin, engellilerin maaş zammından, sosyal yar­dımlarından kesti, kamu su idaresini Gaz­ze dâhil sürekli destek verip, ziyaret etti­ği İsrail’e sattı. Bu konuda son Nobel Barış Ödülü alan Venezuela’lıdan pek uzak sayıl­maz. Elektrikli oto pilleri için dünyada ge­rekli Toryum madenleri zaten ABD’li, Çin’li ve İngiliz firmalarında.

¡Viva La Libertad, Carajo!

Merkez bankasının rezervinde görülen 6.8 milyar dolarlık altının denetimi için, Lond­ra’ya gittiği söylenen altınların nerede oldu­ğuna dair resmi cevap henüz yok (Maradeo, 2025, buenosairesherald.com). Yaklaşık 40 milyar dolar rezervinin 30 milyarı döviz, 3 milyarı menkul kıymet.

Yaklaşık 300 milyar dolar dış borcunun 55 milyar doları IMF’e. Çin swap hattı 18 mil­yar doların 5 milyar doları aktif görünüyor. IMF’ten Nisan 2025’de onaylı 20 milyar do­lar ek paketin 14 milyarı kullanılmasına rağ­men, Milei Buenos Aires seçimleri sonrası ülkeyi döviz krizine sokunca, bu ay sonun­da yapılacak kongre seçiminde Trump Çin’e karşı kaybetmek istemediği için, ABD hazi­nesi 20 milyar dolar swap ve ek 20 milyar fi­nansman desteği açıkladı. Ağustos verisine göre rezervlerinin halihazırda 18 milyar doları swap.

Yazarın notu: IRFCL (IMF 2013 Guideli­nes, uluslararası rezerv ve döviz likidite –po­zisyonu- verileri) ile özetlenen bu veriler ara­sında “Swap Hariç Net Rezerv” diye yine biz­de inovasyonla yaratılmış olan mucize hesabı göremezsiniz. Aslında o son “Nobel Ekonomi Ödülü bu inovasyona gelmeli” diye hep derim. Hatta sırf bu yüzden, aslında var olmayan No­bel Ekonomi Ödülü ismi bile kabuldür.

Yapısal reformlu yıllarımı verseler

Milei’nin rock konseri performansı işe ya­ramaz, topal ekonomist kalırsa, esas mucize­yi Arjantin halkı başta herkes yaşayacak. Ka­zanırsa da neoliberal cicim yılları başlayacak.

Haksızlık olmasın, enflasyonu sadece faizi düşürdüğü için düşürmedi Arjantin. IMF’den ek paket onaylanana kadar Peso için kuru baskıladı, sermaye hareketlerini kontrol etti. Makro ihtiyati tedbirleri uyguladı yani mer­kez bankasını kaldıracağım sözü veren neoli­beral Milei. Ağustos ayında kızkardeşi ile il­gili engelli bütçesindeki iddialar nedeni ile piyasalarda çalkantı olunca, merkez bankası bankaların rezerv oranını yükseltti.

DW’de çıkan son haber ise sanayinin daral­dığını, büyümenin işsizlik ile tersine dönme sinyalini anlatıyor. Neoliberalizm piyasa ve ekonomi çökünceye kadarmış görüldüğü üze­re (Meyer, @dw_espanol, 2025).

Bir başka serbest piyasa anlayışının hü­küm sürdüğü AB’de, Hollanda yarı iletken üreticisi Nexperia’ya “Goods Availability Act” kapsamında el koydu. Blackrock CEO’su “Avrupa, SSCB’nin çöküşüne benzer bir dö­nem yaşıyor. Umarım değişme iradesine sa­hiptir” diyerek yapısal reform çağrısı yaptı (El Mundo, X, 2025).

Daha önce UBS ile Credit Suisse, yatırım­cı hakları rafa kaldırılarak bir hafta sonunda birleştirilmiş, Rusya’nın varlıklarına AB’de el konulmuştu. Yeni blog yazısında merakla bekliyoruz. Yapısal reform böyle bir şey mi?