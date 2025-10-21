Evita
Milei ekonomik mucizesinde maliye politikası para politikasını destekledi, kamu harcamalarını kıstı bütçede fazla verdi, büyüme geldi, enflasyon düştü, işsizlik azaldı. Para arzını bu şekilde kısıp, yapısal reformlar yapıp Arjantin’i toparladı.
Geçen hafta bir blogger tablosu sonrası Arjantin’in Maradona’dan sonraki yeni mucize eli manşetlerdeydi. Yazının buradan sonraki kısmı 'Milei Hoca'nın uçtuğu mucizesine inanmak, Alis Harikalar Diyarında kalsın, isteyenler için değil. O yüzden Morpheus ile Matrix’e girmek isteyenler devam etmeli.
Don’t cry for me Argentina
Arjantin’de politika faizi düşünce enflasyonu da düştü, büyüme de geldi. Evet, aynen böyle oldu. Çünkü “o bütçesini düzelttiler, kamuda israfı kestiler” cümlesindeki gizli özne, bütçede önemli paya sahip olan ve diğer tüm ana kalemlerden daha yüksek oranda düşen, FAİZ giderleriydi.
Geçen seneden bu yana faiz gideri -%27 düştü. Yani enflasyonu düşürdükleri için faiz düşmedi. İsteyenler gidip bakabilir, önce politika faizi kademeli hızlıca düştü. Sonra enflasyon ona eşlik etti. Neoliberal Milei’nin önceliği faiz ödemeleri. Geçen sene ilk çeyrekteki faizdeki büyük sıçrama ondan.
Bu yüzden YAPISAL REFORM yaparak, IMF’e en borçlu ülke olarak, faizi ödemek için bütçeyi istenen hedef doğrultusunda fazlaya götürüyor. Bunun için emeklinin, engellilerin maaş zammından, sosyal yardımlarından kesti, kamu su idaresini Gazze dâhil sürekli destek verip, ziyaret ettiği İsrail’e sattı. Bu konuda son Nobel Barış Ödülü alan Venezuela’lıdan pek uzak sayılmaz. Elektrikli oto pilleri için dünyada gerekli Toryum madenleri zaten ABD’li, Çin’li ve İngiliz firmalarında.
¡Viva La Libertad, Carajo!
Merkez bankasının rezervinde görülen 6.8 milyar dolarlık altının denetimi için, Londra’ya gittiği söylenen altınların nerede olduğuna dair resmi cevap henüz yok (Maradeo, 2025, buenosairesherald.com). Yaklaşık 40 milyar dolar rezervinin 30 milyarı döviz, 3 milyarı menkul kıymet.
Yaklaşık 300 milyar dolar dış borcunun 55 milyar doları IMF’e. Çin swap hattı 18 milyar doların 5 milyar doları aktif görünüyor. IMF’ten Nisan 2025’de onaylı 20 milyar dolar ek paketin 14 milyarı kullanılmasına rağmen, Milei Buenos Aires seçimleri sonrası ülkeyi döviz krizine sokunca, bu ay sonunda yapılacak kongre seçiminde Trump Çin’e karşı kaybetmek istemediği için, ABD hazinesi 20 milyar dolar swap ve ek 20 milyar finansman desteği açıkladı. Ağustos verisine göre rezervlerinin halihazırda 18 milyar doları swap.
Yazarın notu: IRFCL (IMF 2013 Guidelines, uluslararası rezerv ve döviz likidite –pozisyonu- verileri) ile özetlenen bu veriler arasında “Swap Hariç Net Rezerv” diye yine bizde inovasyonla yaratılmış olan mucize hesabı göremezsiniz. Aslında o son “Nobel Ekonomi Ödülü bu inovasyona gelmeli” diye hep derim. Hatta sırf bu yüzden, aslında var olmayan Nobel Ekonomi Ödülü ismi bile kabuldür.
Yapısal reformlu yıllarımı verseler
Milei’nin rock konseri performansı işe yaramaz, topal ekonomist kalırsa, esas mucizeyi Arjantin halkı başta herkes yaşayacak. Kazanırsa da neoliberal cicim yılları başlayacak.
Haksızlık olmasın, enflasyonu sadece faizi düşürdüğü için düşürmedi Arjantin. IMF’den ek paket onaylanana kadar Peso için kuru baskıladı, sermaye hareketlerini kontrol etti. Makro ihtiyati tedbirleri uyguladı yani merkez bankasını kaldıracağım sözü veren neoliberal Milei. Ağustos ayında kızkardeşi ile ilgili engelli bütçesindeki iddialar nedeni ile piyasalarda çalkantı olunca, merkez bankası bankaların rezerv oranını yükseltti.
DW’de çıkan son haber ise sanayinin daraldığını, büyümenin işsizlik ile tersine dönme sinyalini anlatıyor. Neoliberalizm piyasa ve ekonomi çökünceye kadarmış görüldüğü üzere (Meyer, @dw_espanol, 2025).
Bir başka serbest piyasa anlayışının hüküm sürdüğü AB’de, Hollanda yarı iletken üreticisi Nexperia’ya “Goods Availability Act” kapsamında el koydu. Blackrock CEO’su “Avrupa, SSCB’nin çöküşüne benzer bir dönem yaşıyor. Umarım değişme iradesine sahiptir” diyerek yapısal reform çağrısı yaptı (El Mundo, X, 2025).
Daha önce UBS ile Credit Suisse, yatırımcı hakları rafa kaldırılarak bir hafta sonunda birleştirilmiş, Rusya’nın varlıklarına AB’de el konulmuştu. Yeni blog yazısında merakla bekliyoruz. Yapısal reform böyle bir şey mi?
