Evlenme ödeneği (çeyiz parası) kimlere veriliyor? Şartları, ödeme süresi ve başvuru detayları;
Evlenme nedeniyle ölüm aylığı veya ölüm geliri kesilen hak sahiplerine, belirli şartların sağlanması halinde evlenme ödeneği, kamuoyunda bilinen adıyla çeyiz parası ödeniyor. Ancak ödeneğin tutarı, sigortalının bağlı olduğu sosyal güvenlik statüsüne göre değişiyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında hak sahiplerine 24 aylık tutarında ödeme yapılırken, Emekli Sandığı kapsamında ise 12 aylık evlenme ikramiyesi ödeniyor. Peki evlenme ödeneğinden kimler yararlanabiliyor, başvuru nasıl yapılıyor ve hangi belgeler gerekiyor?
Evlenme ödeneği (çeyiz parası) nedir?
Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için, ölüm geliri veya ölüm aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme tarihindeki gelir veya aylıklarının iki yıllık (24 aylık) tutarı kadar ödenen ölüm yardımıdır.
SSK ve Bağ-Kur kapsamında 24 aylık ödeme yapılıyor
4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında bulunan sigortalıların hak sahibi kız çocukları, evlenmeleri nedeniyle ölüm aylıkları veya gelirleri kesildiğinde, evlenme tarihindeki aylıklarının 24 aylık tutarı kadar evlenme ödeneği alabiliyor.
Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durduruluyor. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesiliyor. Varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları ise gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltiliyor.
Emekli Sandığı kapsamında 12 aylık evlenme ikramiyesi ödeniyor
01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise farklı bir uygulama bulunuyor.
Evlenmeleri nedeniyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca), kız çocukları ve anneye bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının 12 aylık tutarı, evlenme ikramiyesi olarak ödeniyor.
İki yıl dolmadan boşananlar için önemli ayrıntı
Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, hak sahipliğinden doğan gelir veya aylıkları yeniden bağlanabiliyor. Ancak evlenme ödeneğinin alındığı tarihten itibaren iki yıl içinde boşanılması halinde, bu iki yıllık süre boyunca gelir veya aylık bağlanmıyor. İki yıllık sürenin dolmasının ardından yeniden aylık bağlanabiliyor.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamındakilerde ise evlenme tarihinden itibaren 12 aydan önce boşanılması veya evliliğin butlanına ya da feshine karar verilmesi halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin 12 aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylık ödenmiyor.
Evlenme ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
Sigortalıların hak sahibi kız çocuklarının evlenme ödeneği taleplerini Gelir/Aylık/ Ödenek Talep Belgesi ile yapmaları gerekiyor.
Evlenme tarihi nüfus kütüğüne henüz işlenmemişse, dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir örneğinin de Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi zorunlu bulunuyor.
Evlenme ödeneği başvurusu nereye yapılır?
Örneği Kurum tarafından hazırlanan Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile;
l 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki evlenme ödeneği için, sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine,
l 5510 sayılı Kanun’a tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi sigortalıların hak sahipleri ise dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara adresine başvuruda bulunabiliyor. Evlenme ödeneğinden yararlanacak hak sahiplerinin, bağlı oldukları sosyal güvenlik statüsüne göre uygulanan ödeme kurallarını ve başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri, hak kaybı yaşanmaması açısından önem taşıyor.
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