EXPO, turizmde dönüm noktası olur mu?

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 için tanıtım çalışmalarını şehirde, belirli günlerde belirli guruplara yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kentte bulanan yerel ve yaygın medya temsilcilerini davet ederek, Expo alanını gezdirdi ve bilgiler verdi. Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, bu devasa projeyle tanıtım sıkıntısı çeken kentte katkıda bulunmak istiyor. Bunun için de var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Tabii bu proje Onikişubat Belediyesi’nin projesi olsa da, Kahramanmaraş’ın projesi, onun için tüm Kahramanmaraş’ın sahiplenmesi gereken bir proje.

Neden mi?

Çünkü Kahramanmaraş, son yıllarda sanayileşmedeki başarısını, turizmde de yakalamak istiyor. Bunun için bu proje daha bir önem kazanıyor. Expo ile birlikte şehre gelecek olan ziyaretçilere, kentimizi daha yakından ve göstererek tanıtma imkanı bulacağız. Belki de Turizm de hedeflediğimiz sıçramayı Expo ile yakalayacağız. Onun için bu proje için herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Expo’ya bir buçuk yıllık bir süre kaldı. Fuar alanı tamamlanmak üzere, ama daha yapılacak çok iş var. Ulaşımla ilgili neler yapılacak, mevcut yol bu yükü kaldıracak mı belli değil, ufukta bununla ilgili bir çalışma da görünmüyor. Herkes taşın altına elini koymalı, sorunlar için, acil çözümler bulunmalıdır. Acilen ulaşımla ilgili çalışmaların yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor. Expo 2023 şehrin turizm rotasına yeni bir yön çizecek, belki de kenti turizm de hak ettiği noktaya taşıyacak gibi görünüyor.

Başkan Mahçiçek’in toplantı da söylediği gibi; “Hem devlette çalıştığım dönemlerde hem de belediye başkanlığım döneminde elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret ettim. Kahramanmaraş’ı daha ileri bir noktaya daha üst bir düzeye daha marka bir şehir olmasını temin etmek için çalıştım. Artık yol, kaldırım belediyeciliği bitti. Bundan sonra değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Kahramanmaraş’ın her şeyi var. Sanayisi, edebiyatı, kültürü var. Bu memleket Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ni üretiyor. Dokumanın yüzde 17’sini üretiyor. Enerjinin yüzde 12’sini, çimentonun yüzde 10’nunu, çelik eşyanın yüzde 65’ini üretiyor. Her şey var ama eksik olan tanıtım. Bizim memleketimiz tanınmıyor. Bizim memleketimizin Akdeniz Bölgesi’nde olduğu dahi bilinmiyor. Hem Türkiye’yi buraya taşıyacak hem de dünyada çok sayıdaki ülkeyi Kahramanmaraş’a getirecek bir proje lazımdı. İşte o proje bu proje. Kahramanmaraş’ı değiştirip, dönüştüreceksek böyle bir proje yapmamız lazım.”

Evet, kentin en büyük problemi tanıtım, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör yer yer tanıtım için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii ki bu tanıtımların kente katkısı oluyor. Bireysel yapılan tanıtımlar tam olarak amacına ulaşamıyor. Yıl boyu yapılacak etkinlikleri, tüm kurumların organize bir şekilde yapması hedefe daha çabuk ulaşmamızı sağlayacaktır. Fakat tüm kurumların birlikte koordineli olarak yapacağı tanıtımlar amacına ulaşacaktır.