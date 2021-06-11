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Ey yabancı bu gitmeler gitme değil; Quo vadis?

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Son 3,5 yıldır gözlenen yabancı sermayenin Türkiye’den çıkış hareketi şimdi de fiili olarak yaşanıyor. Citigroup, Türkiye'deki aracılık birimini kapatacağını ve bu ülkeye bağlı müşterilerine Londra'dan hizmet vereceğini açıklayıverdi.

Kurum, açıklamasında “iş stratejimizin düzenli olarak gözden geçirilmesinin bir parçası olarak, Citi'nin Londra'daki bölgesel merkezinden Türk hisse senedi alım satım faaliyetlerini yönetme kararı alındı” deniliyor. İlginç…

3,5 yılda 9 milyar dolarlık satış

Yabancı sermaye 2018’den bu yana sürekli çıkışta... Hisse senetlerinde 2018’de 1,9 milyar $, 2019’da 583 milyon $, 2020’de 4,5 milyar $ ve 2021’de 1,8 milyar $’lık satış yapmış. 3,5 yılda yabancıların hisse satışı toplamının 9 milyar $’a çıkması acaba bize ne söylüyor?

Yabancı göçü Haziranda da sürüyor

Yabancılar nisan ayından bu yana hisse senedinde ve tahvilde alım gerçekleştiriyordu. Alımlar zayıf ve cılızdı ama vardı. 4 Haziran haftasında ise yeniden satışa geçtiler. Hisse senedinde net 97,7 milyon $ tahvilde ise 64,1 milyon $ satış yaptılar.

Yabancı sermaye neden çıkar?

Yabancı sermaye; hareket alanı daraldığında, değerlendirme kriterleri içerisinde geri plana düşüldüğünde, riskler arttığında, uluslararası endekslerden çıkıldığında mevcut konumunu değiştirir. Bunu yaparken; fiyatları bile önemsemeyebilir. Ey yabancı; bu gitmeler gitme değil. Quo Vadis?

BÜYÜK TEHDİT KAPIDA

Yabancının sıcak para ile başladığı çıkış reel sektöre sıçrarsa bu başka açılımları da getirecektir. Yüksek dolarizasyon altındaki Türkiye için kırılganlıkların artması, terörden finansal baskılara kadar her türlü saldırıya açık hale gelinmesine neden yol açabiliyor.

Geri döndürülemez ekonomi hasarı mı acaba bu gelişmeler? Ya da yeni bir kur atağı benzeri sıkıntının öncüsü olarak olay mahallini boşaltmak mı? Yaşayıp göreceğiz.

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