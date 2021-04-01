Eylülde çocuklara Janssen aşısı yapılabilir

Amerika merkezli Johnson&Johnson’ın iştiraki olan Janssen, geliştirdiği koronavirüs aşısı için Avrupa Birliği’nde kullanım izni aldı. AB’de uygulanacak dördüncü aşı olan Janssen, hem tek dozdaki etkisi hem de varyantlara gösterdiği reaksiyon nedeniyle adından sıkça söz ettiriyor. 16 Nisan’da Avrupa ülkelerinde sevkiyatına başlanacağı söylenen Janssen aşısının Türkiye'de uygulanması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor.

Öte yandan Janssen’in geliştirdiği COVID-19 aşısının çocuk klinik çalışmalarında önemli ülkelerden biri de Türkiye olacak. Sağlık Bakanlığı ile Janssen, aşı adayının çocuklara yönelik klinik araştırmalarının ABD, Avrupa ve İngiltere ile eşzamanlı olarak Türkiye’de yapılmasına ilişkin anlaşmaya vardı. Aşının çocuklarda kullanılabilmesi için yapılacak bilimsel çalışmaların Türkiye’deki koordinatörlüğünü ise aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara üstlendi. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Ateş Kara, klinik çalışmalara anlaşma yapılan diğer ülkelerle aynı anda başlanılacağını ve şu anda ön hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

İlk etapta 16-18 yaşa uygulanacak

Prof. Dr. Ateş Kara’nın verdiği bilgilere göre tek doz uygulanan Janssen aşısının çocuklardaki klinik çalışmalarına 16-18 yaş grubuyla başlanacak. Aynı anda yetişkinlere de klinik araştırmalara dahil edilecek. Kara, bunun nedenini “Yetişkin ve çocukların verdiği tepkileri kıyaslamak” olarak açıkladı. Çalışma takvimini ise şöyle detaylandırdı: “Önce genç yetişkinden güvenlik veriler geliyor. Çocuklara uygulama da önce 16-18, ardından 12 yaş üstü ve sonra daha küçük yaş grupları olarak planlanıyor. Bu, tüm aşı çalışmalarında böyle yapılır. Çocuklarla ilgili klinik çalışmalarda, yetişkinler kadar çok sayıda denek gerekmiyor. Tüm ülkelerde toplam 5-10 bin çocukla çalışılır diye düşünüyoruz.”

Her şey yolunda giderse 6 ayda sonuçlanır

Prof. Dr. Ateş Kara, yürütülecek klinik çalışmanın normal şartlarda iki yılda tamamlanmasının beklendiğini vurguladı. Ancak COVID-19’un yayılma hızı ve riski göz önünde bulundurulduğunda, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da “acil kullanım onayı” süreci devreye girecek. “Her şey yolunda giderse ön veriler altı ayda ortaya çıkar. Yetişkinlerin verileri ise iki ayda alınır” diyen Kara, Janssen aşısının çocuklarda kullanılabilmesi için altı ay sonra acil kullanım onayına başvurulabileceğini ifade etti. Kara, “Umuyoruz eylülde çocuklar için bir aşı programı düşünülebilir. Çocuklar bu virüsten yetişkinler kadar çok etkilenmiyor, birbirlerine bulaştırma oranları da daha düşük. Ancak bence çocuklar için önemli olan okula gidebilmeleri. Ekonomik kayıplar kadar büyük bir sorun bence bu çocukların sosyal etkilenmeleri. Bu kayıp belki de önümüzdeki 30 yılı etkileyecek” diye konuştu.

İKİ DOZ ARASINDA UZUN BEKLEME DAHA ETKİLİ

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, COVID-19 varyantları ve aşıların etkinliğiyle ilgili de önemli mesajlar verdi.

✔ TEK DOZUN FARKI:

Janssen aşısının birkaç avantajı var. Bunlardan biri, kullanılmakta olan aşılar varyant döneminde geliştirilmemişken bu, varyantlar da hesaba katılarak çalışılmış bir aşı. İkincisi aşıda amaç yabancıyı vücuda tanıtmak. Viral vektör aşıda araya taşıyıcılar konuluyor. Vücuda virüsü aralıklarla gösteriyorsunuz. Bu sayede iyi tanıyor ve antikor geliştiriyor. Araştırmalara göre tek dozu uygulandığında ölüm ve hastaneye yatışı engelleme oranı diğer tüm aşılarla hemen hemen aynı. Semptomlara karşı etkisi ise yüzde 80’lerde. Tek doz olduğundan daha fazla kişiye ulaştırmak gibi bir avantaj var. Doz planlaması yapmayı kolaylaştırıyor.

✔ İNAKTİF AŞIDA İLK DOZ CEVABI DÜŞÜK OLDU:

İnaktif aşıda vücuda yabancıyı, kımıldamayan bir virüsle tanıtıyorsunuz. İlk dozda bu tanıma değişebilir, az da tanıyabilir, çok da. Bizim ilk doz sonrasında cevabımız düşük oldu. Vücut yabancıyı görüyor ama tam yanıt vermiyor. O nedenle tanıması için zaman gerekiyor. Bu yüzden biz ikinci dozu bir ya sonra yapalım dedik. Aslında iki ay daha uygun ama virüsün yayılma hızını düşünerek riskli bulduk.

✔ AŞILARI KIYASLAMAK DOĞRU DEĞİL:

Aşıların kıyaslanması, bilimsel olarak doğru değil. Çünkü hepsinin hedef aldığı noktalar, uygulandıkları zaman ve toplumlar farklı oldu. Özellikle zaman farkı çok önemli. Şu anda uygulanan aşılar üzerinde çalışılırken varyantlar ortada değildi. Biri çim halıda koşuyor, biri kum sahada gibi düşünün. Her aşının hedefi farklıydı; kimi semptomları hedef aldı kimi yoğun bakım oranını düşürmeyi.

✔ VARYANTLAR ANTİKORLARIN ETKİSİNİ DÜŞÜRDÜ:

Şu anda dünyada hakim virüs olan İngiltere varyantı, Türkiye’de de hakim durumda. İnsanlar çok daha az sayıda virüsle hastalanabiliyorlar. Çok hızlı çoğalıyor. Ancak hastalığın şiddeti üzerinde bu varyantın etkisi olmadı. Güney Afrika varyantında ise antikorun virüse bağlanma bölgesinde değişiklik oldu. Antikor bu varyanta tutunmakta zorlandı. Eski virüse 1000 antikor engel oluyorken, bu varyantta 300’e düştü örneğin. Bu nedenle aşıların bu varyanta etkisi düşük. Diğer varyantlara karşı aşı 1 yıl koruyacakken, bu varyanta karşı 3 ay koruyabiliyor gibi bir durum ortaya çıktı. Tek olumlu şey, Güney Afrika varyantı, İngiltere gibi hızlı dolaşamıyor. Bu nedenle İngiltere varyantına üstün gelemeyebilir; büyük ihtimalle daha kolay bulaşan ama hastalık şiddetinin hafi fl ediği bir forma dönüşebilir.