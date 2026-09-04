Eylülde faiz indirimi var mı?
Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Aylık tüketici enflasyonu %1,91’lik beklentinin altında, %1,84 olarak gerçekleşti. Buna göre yıllık enflasyon %31,51 oldu. Aylık enflasyona en yüksek katkılar 0.81 puan ile ulaştırma, 0,27 ile konut, 0,18 puan ile alkollü içecekler ve tütün, 0,17 puan ile eğitim ve lokanta-konaklama oldu. Yılbaşına göre fiyatlardaki artış %22,07 oldu.
Üretici fiyat endeksi aylık olarak %1,57 arttı. Yıllık üretim enflasyonu %31,51 olurken yılbaşına göre %22,07 artış gösterdi.
Hizmet sektörü enflasyonu hala yüksek
Hizmetler enflasyonu aylık %3,08 artış gösterdi (yıllık %40,28). Temmuz ayında %3,18, geçtiğimiz yıl ağustos ayında %2,65 (yıllık %45,77) seviyesindeydi. Konut enflasyonu temmuzdaki %40,32 seviyesinden %39,77’ye geriledi fakat hala yüksek (2025 ağustos konut enflasyonu %53,22). Geçtiğimiz yıl ağustos ayında %60,91 olan eğitim fiyatlarındaki artış bu yıl %53,44’e geriledi. Fakat manşet enflasyon ile karşılaştırdığımızda hala çok yüksek.
Sağlık harcamaları fiyatlarındaki artış 2025 ağustos ayında %36,59 seviyesindeyken bu yıl %43,46 oldu. Sigorta ve Finansal hizmetler enflasyonu geçtiğimiz yılın ağustos ayında %32,30 iken bu yıl %23,65 oldu. Temmuz ayındaki %21,74 seviyesinden %23,65’e yükseldi.
Enerji fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen sektör olan ulaştırma sektöründe yıllık enflasyon temmuz ayındaki %30,83 seviyesinden %35,08’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl %25,08 olarak ölçülmüştü. Görüldüğü gibi hizmet sektörü alt kalemlerinde enflasyon ve enflasyonun artış hızı hala yüksek. Enerji fiyatlarındaki artış ve arz-talep dengesizlikleri bu sektörlerde fiyat artışlarını yüksek tutuyor. Sağlık hizmetleri gibi kamu tarafından belirlenen fiyat ayarlamaları da etkili oluyor.
Mal enflasyonu daha ılımlı
Mal enflasyonu aylık olarak %1,02, yıllık olarak %26,19 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında %1,72 seviyesindeydi (yıllık %27,22). Gıda enflasyonu aylık olarak %37,53’ten %33,79’a geriledi. Geçtiğimiz yıla göre ise aynı seviyelerde kaldı diyebiliriz. Tarımsal hasılanın geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olduğu bir senede gıda enflasyonunda maalesef iyileşme olmadı. Giyim fiyatları %3,54 düşmüş aylık olarak. Geçtiğimiz yıl %0,71 düşmüştü. İç talepteki zayıflama giyim fiyatlarındaki daha yüksek gerilemeyi açıklayabilir.
Çekirdek enflasyon gelişmeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç fiyat artışlarını gösteren B endeksi aylık olarak %1,84 arttı. Son iki ayda %1,66 artmıştı. Yıllık artışı %30,98’den %30,68’e geriledi. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyat artışlarını takip ettiğimiz C endeksi ise aylık %1,81 artış gösterdi. Yıllık artış %29,91’den %30,07^ye yükseldi.
Ana eğilimi görmek açısından üç aylık ortalamalara baktığımızda B endeksi temmuz ayındaki %2,06 seviyesinden ağustos ayında %%1,72’ye geriledi. C endeksi de %2,06’dan %1,69’a geriledi. Dolayısıyla, ana eğilime göre ağustos ayında enflasyon verilerinde önemli bir iyileşme var.
Eylülde faiz indirimi var mı?
Bu gelişmelere bakarak eylül ayında bir faiz indiriminden bahsedebilir miyiz? Hizmet enflasyonundaki katılık sürüyor fakat para politikasının bu sektörlerdeki fiyat değişimlerine etkisi çok sınırlı. Mal enflasyonundaki iyileşme sürüyor. Ana eğilim göstergeleri de (mevsimsellikten arındırmadan) aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. İç talepteki zayıf seyir sürerken TL tasarruflara ilgi devam ediyor. TL getirisinin cazibesi yabancı yatırımcı için de hala yüksek. TL varlıklara portföy akımları devam ediyor. Bu çerçevede, eylül ayında bir faiz indirimi ihtimalinin arttığını düşünüyoruz. Jeopolitik gelişmeler ve eylül ayı başındaki fiyat hareketleri TCMB için yol gösterici olacaktır.
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