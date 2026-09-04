Eylülde faiz indirimi var mı?

Ağustos ayı enflasyon verileri açık­landı. Aylık tüketici enflasyonu %1,91’lik beklentinin altında, %1,84 ola­rak gerçekleşti. Buna göre yıllık enflasyon %31,51 oldu. Aylık enflasyona en yüksek katkılar 0.81 puan ile ulaştırma, 0,27 ile konut, 0,18 puan ile alkollü içecekler ve tütün, 0,17 puan ile eğitim ve lokanta-ko­naklama oldu. Yılbaşına göre fiyatlardaki artış %22,07 oldu.

Üretici fiyat endeksi aylık olarak %1,57 arttı. Yıllık üretim enflasyonu %31,51 olurken yılbaşına göre %22,07 artış gös­terdi.

Hizmet sektörü enflasyonu hala yüksek

Hizmetler enflasyonu aylık %3,08 artış gösterdi (yıllık %40,28). Temmuz ayın­da %3,18, geçtiğimiz yıl ağustos ayında %2,65 (yıllık %45,77) seviyesindeydi. Ko­nut enflasyonu temmuzdaki %40,32 se­viyesinden %39,77’ye geriledi fakat hala yüksek (2025 ağustos konut enflasyonu %53,22). Geçtiğimiz yıl ağustos ayında %60,91 olan eğitim fiyatlarındaki artış bu yıl %53,44’e geriledi. Fakat manşet enf­lasyon ile karşılaştırdığımızda hala çok yüksek.

Sağlık harcamaları fiyatlarındaki artış 2025 ağustos ayında %36,59 seviye­sindeyken bu yıl %43,46 oldu. Sigorta ve Finansal hizmetler enflasyonu geçtiğimiz yılın ağustos ayında %32,30 iken bu yıl %23,65 oldu. Temmuz ayındaki %21,74 seviyesinden %23,65’e yükseldi.

Enerji fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen sektör olan ulaştırma sektöründe yıllık enflasyon temmuz ayındaki %30,83 sevi­yesinden %35,08’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl %25,08 olarak ölçülmüştü. Görüldüğü gibi hizmet sektörü alt kalemlerinde enf­lasyon ve enflasyonun artış hızı hala yük­sek. Enerji fiyatlarındaki artış ve arz-ta­lep dengesizlikleri bu sektörlerde fiyat artışlarını yüksek tutuyor. Sağlık hizmet­leri gibi kamu tarafından belirlenen fiyat ayarlamaları da etkili oluyor.

Mal enflasyonu daha ılımlı

Mal enflasyonu aylık olarak %1,02, yıl­lık olarak %26,19 olarak açıklandı. Geç­tiğimiz yıl ağustos ayında %1,72 seviye­sindeydi (yıllık %27,22). Gıda enflasyonu aylık olarak %37,53’ten %33,79’a geriledi. Geçtiğimiz yıla göre ise aynı seviyelerde kaldı diyebiliriz. Tarımsal hasılanın geç­tiğimiz yıla göre daha yüksek olduğu bir senede gıda enflasyonunda maalesef iyi­leşme olmadı. Giyim fiyatları %3,54 düş­müş aylık olarak. Geçtiğimiz yıl %0,71 düşmüştü. İç talepteki zayıflama giyim fiyatlarındaki daha yüksek gerilemeyi açıklayabilir.

Çekirdek enflasyon gelişmeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkol­lü içkiler ve tütün ile altın hariç fiyat ar­tışlarını gösteren B endeksi aylık olarak %1,84 arttı. Son iki ayda %1,66 artmıştı. Yıllık artışı %30,98’den %30,68’e geriledi. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkol­lü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyat artışlarını takip ettiğimiz C endeksi ise aylık %1,81 artış gösterdi. Yıllık artış %29,91’den %30,07^ye yükseldi.

Ana eğilimi görmek açısından üç ay­lık ortalamalara baktığımızda B endek­si temmuz ayındaki %2,06 seviyesin­den ağustos ayında %%1,72’ye geriledi. C endeksi de %2,06’dan %1,69’a gerile­di. Dolayısıyla, ana eğilime göre ağustos ayında enflasyon verilerinde önemli bir iyileşme var.

Eylülde faiz indirimi var mı?

Bu gelişmelere bakarak eylül ayında bir faiz indiriminden bahsedebilir miyiz? Hizmet enflasyonundaki katılık sürüyor fakat para politikasının bu sektörlerdeki fiyat değişimlerine etkisi çok sınırlı. Mal enflasyonundaki iyileşme sürüyor. Ana eğilim göstergeleri de (mevsimsellikten arındırmadan) aşağı yönlü eğilimini sür­dürüyor. İç talepteki zayıf seyir sürerken TL tasarruflara ilgi devam ediyor. TL geti­risinin cazibesi yabancı yatırımcı için de hala yüksek. TL varlıklara portföy akım­ları devam ediyor. Bu çerçevede, eylül ayında bir faiz indirimi ihtimalinin art­tığını düşünüyoruz. Jeopolitik gelişme­ler ve eylül ayı başındaki fiyat hareketleri TCMB için yol gösterici olacaktır.