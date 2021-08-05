‘Eylülde kampüse aşı zorunluluğu gelecek’

Vaka sayıları yeniden günlük 25 binlere çıkınca, "Yeni bir eğitim- öğretim dönemi daha mı uzaktan yaşanacak?" sorusu gündeme geldi. Öğrenciler ve aileler endişeli, eğitimciler ise öğretmeninden yöneticisine kadar "Bir yıl daha okuldan uzak bir eğitim dönemine tahammülümüz yok" diyor. Aşılama, bu karmaşanın kilit noktasını oluşturuyor. Yaş küçüldükçe aşı kararsızlığının artması, özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimi riske atıyor. Okan Üniversitesi, bu belirsizliği "aşı zorunluluğu" getirmekle çözmeye kararlı.

Yeni döneme ilişkin planları ve yüz yüze eğitim hazırlığı hakkında bilgi vermek üzere önceki akşam basınla bir araya gelen Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, "Öğrenci olmazsa üniversite olmaz. Bu nedenle yeni dönemde kampüslerde aşıyı zorunlu kılma fikrindeyiz" dedi.

Herkes okulunu özledi!

Üniversitenin eğitim hayatına 85 öğrenciyle başladığını, bugün ise 20 bini aştıklarını vurgulayan Bekir Okan, başta sağlık olmak üzere birçok alana yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Başından bu yana "İş yaşamına en yakın üniversite" iddiasında olduklarının altını çizdi Bekir Okan. Yanına kızı Işıl Okan Gülen ve oğlu Can Özkan Okan'ı da alarak geleceğe ilişkin planlarını anlatan iş insanı, önümüzdeki dönem kampüsü eskisi gibi cıvıl cıvıl görmeye kararlı. Bu kararlılığını da şu cümlelerle ortaya koydu: "Sağlık Bakanlığ ciddi çalışıyor. Bizler yatırımlarımızı yapıyoruz. Can sıkıcı iki dönem geçirdik. Geliyoruz kampüste kimse yok. İnşallah eylülde okulumuzu açacağız. Üniversite sınavı yeni bitti. Tercihler başlayacak. Öncesinde öğrencilerden yoğun talep alıyoruz. Onlar da yüz yüze eğitim başlasın istiyor. Bunun için akademisyeninden öğrencisine herkesin aşılı olması gerek. Konuyu hukuksal yanıyla da değerlendirdik. Aşı zorunluluğu getirme fikrimiz güçlü. Aşısı olmayan kampüse gelmesin diyeceğiz."

Amacımız ikna etmek

Okan Üniversitesi yönetiminin "aşı zorunluluğu" fikrinde plan, öğrencilerin aşı kararsızlığına ikna yoluyla yaklaşmak. Işıl Okan Gülen, bunun için bir bilinçlendirme kampanyası başlatacaklarını ve kararsızlığı bilimsel anlatımlarla ortadan kaldırmaya çalışacaklarını söyledi. Çalışmanın ilk ayağı, üniversite faaliyette olan "öğrenci avukatları"nı bilgilendirmek olacak. Öğrenci avukatları aracılığıyla kampanya tüm öğrencilere yayılacak.

Hukuk profesörü olan Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak ise olayın bireysel özgürlüklerle ilgili olan kısmını şöyle değerlendirdi: "Elbette bireylerin aşı olmama özgürlüğü var. Ancak hukuksal boyutta, bir özgürlük toplum sağlığını etkiliyorsa bu farklı değerlendirilebilir. Biz üniversite olarak yasak koyamayız. Talebimiz bunun, daha üst merci tarafından belirlenmesi. Bu, daha önce de bu ülkede yapıldı. Aşı zorunluluğu getirilerek Türkiye birçok salgın hastalığı tarihe gömdü. Bugün de aynı karar alınabilir."

'MEZUNLARIMIZIN YÜZDE 85'İ İŞE GİRİYOR'

Bekir Okan, toplantıda "diplomalı işsiz" sorununun Türkiye'de çok önemli hale geldiğine dikkat çekti. Okan Üniversitesi'nin bugüne kadar 33 bin öğrenciyi iş hayatına uğurladığını söyleyen Okan, "Mezunlarımızın yüzde 85'i işe yerleşiyor. Ben iş hayatının içinden geliyorum. Masanın diğer tarafını da temsil ettiğim için iş hayatı bir mezundan ne ister biliyorum. Binlerce firma ile işbirliğimiz var. Buna göre programlar koyuyoruz. 10 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, konservatuvar ve 348 lisansüstü programıyla üniversitemiz adrese teslim gençler yetiştiriyor" diye konuştu.

BARAJ YENİDEN 170'E ÇEKİLMELİ

Bekir Okan'ın altını çizdiği bir başka konu ise bu yıl üniversiteye giriş barajının 180 puana çıkarılması. "Pandemi nedeniyle 170'e indirilen baraj puanı bu yıl yeniden 180'e çıktı. Bu, 700 bine yakın öğrencinin açıkta kalmasına neden olacak. Biz barajın yeniden aşağı çekilmesi için Cumhurbaşkanlığı, YÖK başta olmak üzere ilgili tüm makamlara mektup gönderdik, talebimizi ilettik" diyen Okan, üniversite olarak öğrencilerin yüzde 97'sine burs verdiklerini vurguladı. Okan, pandemi nedeniyle ekonomik durumu kötüleşen ailelere de yapılandırma gibi ödeme kolaylıkları sunduklarını belirtti.