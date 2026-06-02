Eylülü hayal etmek

Bugün ayın 1’i. Üstelik pazartesi. Tak­vimde bundan daha güçlü başlangıç günleri çok sık karşımıza çıkmaz. Bir ayın ilk günü, yeni bir haftanın ilk günü ve yaz döneminin başlangıcı aynı noktada buluş­tuğunda, aslında hayat bize küçük bir mo­la verip yeniden yön belirleme fırsatı su­nar.

Özellikle öğrenciler, veliler ve çalı­şanlar için yaz ayları sadece tatil dönemi değildir; aynı zamanda kendimizi yeniden düzenleme, eksiklerimizi tamamlama ve yeni alışkanlıklar geliştirme dönemidir.

Pek çok insan değişmek istediğini söy­ler ama neyi değiştirmesi gerektiğini tam olarak bilmez. Bu nedenle ilk adım, hedef koymak değil, tespit yapmaktır. Kendini­ze şu soruları sorun: Son bir yılda beni en çok zorlayan konu neydi? Sabahları ener­jisiz mi kalkıyorum? Param nereye gittiği­ni anlamadan mı tükeniyor? Sürekli erte­lediğim işler mi var? Sağlığıma yeterince dikkat etmiyor muyum? Kitap okumayı, spor yapmayı veya yeni bir şey öğrenmeyi hep sonraya mı bırakıyorum? Yaz boyun­ca değiştirmek istediğiniz alanları belir­lemek için sadece yarım saatlik dürüst bir değerlendirme bile yeterlidir.

Küçük adımların motivasyonu

İkinci adım ise her şeyi değiştirmeye ça­lışmamak olmalıdır. İnsanların en büyük hatalarından biri, aynı anda on farklı ko­nuda dönüşüm yaşamaya çalışmalarıdır. Oysa kalıcı değişim sade ve küçük adım­larla gelir. Bu yaz için kendinize en fazla üç hedef belirleyin. Örneğin daha sağlıklı olmak, finansal düzen kurmak ve yeni bir beceri öğrenmek gibi. Üç hedef bile yaz so­nunda hayatınızda büyük fark yaratabilir.

Üçüncü adım, hedefleri günlük alışkan­lıklara dönüştürmektir. “Kilo vereceğim” bir hedef değildir; her gün 30 dakika yü­rümek bir eylemdir. “Tasarruf edeceğim” soyut bir istektir; her harcamayı telefo­na not etmek ise uygulanabilir bir davra­nıştır. “İngilizce öğreneceğim” yerine her gün 15 dakika yabancı dil çalışmak çok daha gerçekçidir. Başarıyı belirleyen şey büyük kararlar değil, tekrar edilen küçük davranışlardır.

Dördüncü adım, görünür bir takip siste­mi kurmaktır. İnsan zihni ölçemediği şeyi geliştiremez. Bir defter, ajanda veya tele­fon uygulaması kullanarak günlük ilerle­menizi kaydedin. Spor yaptığınız günle­re işaret koyun, biriktirdiğiniz tasarrufu not edin, okuduğunuz sayfaları takip edin. Her gün attığınız küçük adımları görmek motivasyonunuzu artıracaktır.

Değişim bir anda olmaz

Son adım ise okula veya yoğun iş tem­posuna dönüş gününü bugünden hayal et­mektir. Eylül ayında kendinize hangi ko­nuda teşekkür etmek istersiniz? Daha fit olmak mı? Daha fazla birikim yapmak mı? Daha düzenli bir hayat kurmak mı? Yeni bir sertifika almak mı? Bugünkü kararla­rınız, birkaç ay sonraki hayatınızı şekil­lendirecek. Çünkü değişim bir anda ger­çekleşmez; ancak bir günde başlar. Belki de o gün, tam olarak bugündür.

Yaz ayları sadece dinlenmek için değil, kendimizi güncellemek için de eşsiz bir fırsattır. Küçük başlayın, düzenli devam edin ve mükemmel olmaya çalışmayın. Yaz sonunda geriye dönüp baktığınızda, bugün verdiğiniz birkaç basit kararın ha­yatınızda düşündüğünüzden çok daha bü­yük bir fark oluşturduğunu göreceksiniz.