Eyvah Federaller
22 Mayıs’ta FEDS Notlarında Barbarino, Diercks, and Miran (2026) bir makale yayınladılar. Federal Rezerv Bankası’nın çekirdek enflasyonda “Bilgisayar Yazılımları ve Aksesuarları” enflasyonunun ölçümü ile ilgiliydi. Geçtiğimiz 12 ayda ortalamadan %9 sapma ile enflasyona katkı koymuş, 6 aylık artışı %73 seviyesinde. TÜFE sepetinin %0,035’ini oluştururken, bu kategori çekirdek PCE endeksinde %1,2’lik bir ağırlığa sahip. Ancak, son 25 yılda ortalama yıllık %5,3 oranında düşmüş. Bilgisayar aksamları hariç, mobil zil sesi, flaş bellek, yazılım gibi ürünlerdeki bu artışı yapay zekâ ve program güncellemeleri gibi durumlara bağlıyorlar.
Son 10 yılda TÜFE’de ise Yazılım ve Hizmet Grubu altında (zil sesi önceden çıkarıldı, yazılım hizmetlerin altına taşındı) artış oranları yıllık %7 civarından pandemi sonrası %50 ve %70 görmüşken şu anda %40 civarında. Asgari ücrete ve dolar kuru artış oranına bakıldığında ise 2 dönem hariç hiçbir zaman son 10 yılda Yazılım ve Hizmet Grubu artış oranının üzerinde olmamış. Şimdi federallere sormak lazım, ABD’de benzer kalem deflasyonda iken burada TÜFE ortalaması üzerindeki yolculuğunu neyle açıklamak lazım? Kur, asgari ücret?
Kahve falı
Benzer bir durum Arabica kahve için de söz konusu. Son 10 yılda asgari ücret ve dolar kurundan daha düşük artan Arabica kahve çekirdeği fiyatına karşılık bardak kahve fiyatının artışı hep daha fazla oranda olmuş. Federallere yine sormak lazım, acaba kredi genişlemesinden mi kaynaklanıyor bu durum? Yoksa ana akımda neoklasiklerin iddia ettiği gibi ev ve araba almaktan ümidini kesenlerin yarattığı kahve talebi patlaması mı? Atalet tüketici davranışlarında mı, fiyatlama davranışlarında mı?
Lloyd’s kahvesinde satılan Türk Kahvesi sayesinde sigortacılığın gelişimi kadar tarihte eski olan kahvenin 40 yıllık hatırına acaba fal bakıp mı analizi daha derine indirmek lazım? Veya bunun bir talep enflasyonu olmadığını, hatta maliyet enflasyonu dahi olmadığını daha nasıl anlatmalı? Faizin bütçede payı %15 seviyesine gelmişken eğer bütçe açığı ve kamu harcamaları neoklasik ana akım ortodoksların iddiası ile enflasyonun nedeni ise faizin enflasyonda payının en az %15 olduğunu kabul etmek gerekmez mi?
Biz bir aileyiz ütopyam
Bolt CEO’su Ryan Breslow "şirkette aslında olmayan sorunları onlar yaratıyor” diyerek tüm HR ekibini işten çıkardı diye haberler ve sosyal medya sallandı. Palantir kurucusu Joe Lonsdale ise bunu öngördüğü için HR departmanı kurmadığını X’te yazarak tartışmaya katıldı. Aslında herşey Avustralya’da “HR Team Dance” videosunun viral olması ile başladı. O günden sonra hiçbir şey normal değil. Bizim özelimizde detaylarını “Ütopya” yazımızda ele almıştık. Google “best practice”, Wikipedia “deliverables”, Harvırt “keyz sıtadi”, bench PPT manday derken yapay zekâ çıktı mertlik bozuldu. Yönetim danışmanlığı noktasında da işler yapay zekâ ile pek parlak değil. Şirketler artık dış kaynak kullanımına soru işareti ile bakıyor, eskisi kadar para vermek istemiyorlar (Hu, 2025, fnlondon.com). Yapay zekânın sahte referansları ile üretilen Çalışma Bakanlığı işgücüne ait rapor nedeni ile Avustralya devletine 290 bin dolar geri ödemek zorunda kalınması bir başka örnek (McGuirk, 2025, APnews.com).
I Want to Believe X-Files
ABD Savaş Bakanlığı ikinci dalga UFO (UAP) dosyalarını açıkladı. Bütçe açığı nedeni ile hesap verilebilirlik ve şeffaflık kapsamında, Trump’ın ilk dönem son başkanlık kararı ile başlayan süreç ile açıklanamayan hava fenomenlerine dair bilgiler paylaşılmaya başlandı. Kongrede “H.R.1187 — 119th Congress (2025-2026)” Tim Burchett tarafından önerilen yasa (UAP Transparency Act) ile Başkanın her federal kuruma, tanımlanamayan anormal olaylarla (UAP) ilgili tüm kurum kayıtlarını gizlilikten çıkarmasını ve bu kayıtları kurumun kamuya açık bir web sitesinde yayınlamasını emretmesini gerektirmekte.
Kongre, veri toplama ve sınıflandırma standartlarını yönetmesi için “Tüm Alan Anomali Çözüm Ofisi’ni (AARO)” kurdu, bu konulardaki gizli bilgileri açıklayan askeri personeli ve görevlileri korumayı hedefleyen “UAP Whistleblower Protection Act” çalışmalarını gündeme aldı. Son dönemde ABD’de konuya yakın birçok bilim insanı öldü haberleri ile konu Fox Mulder ve Dana Scully boyutuna geldi.
