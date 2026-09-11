Ezber bozan perspektifler

Geleneksel iş yönetimi modellerinin mantıkla, doğ­ru bilinen süreçlerle ve öngörülebilir olasılıklarla yürütüldüğünü kabullendik. Ancak günümüzün hızlı değişen küresel pazarında geleneksel analizlerle öne geçmek zor. Piyasalarda farklı bir konumda bulunmak isteyenlere, ilk bakışta iş dünyasından çok uzakmış gibi görünen bir alan imdada yetişti: Çağdaş sanat.

Çağdaş sanat sadece tablolardan, heykellerden ya da sergilenen nesnelerden ibaret değil, bir düşünme biçi­mi, kalıpları yıkma yöntemi ve belirsizliklere meydan okuma sanatıdır. Karşılaştığınız kışkırtıcı bir eser, zih­ninizi "bunun cevabı nedir?" arayışına sokuyorsa o imaj daha önce belleğinizde kayda geçmemiştir. Orada yeni bir bakış, yeni bir ışık, yeni bir perspektif vardır.

Mevcut bir iş modeline, bir müşteri şikayetine veya bir ürün tasarımına "bir çağdaş sanatçı buraya baksay­dı ne görürdü?" gözüyle bakabilmek, ezber bozan çö­zümler üretmenin anahtarıdır.

İnovasyon, temelinde insan ihtiyacını anlama sana­tıdır. Sanatın tetiklediği bu zihinsel dönüşümü şirket kültürüne ve günlük çalışma rutinine entegre etmek için uygulayabileceğiniz stratejilere bir göz atalım:

Çalışma alanınızı galeriye dönüştürün

Ofis duvarlarında sadece şirket logosu yerine çağdaş sanatçıların eserlerine yer açabilir, belirli aralıklarla sergiler düzenleyebilirsiniz. Genç sanatçılarla işbirli­ği yaparak toplantı odalarınızı, ofis koridorlarınızı dö­nüştürebilirsiniz.

Bu durumu “Kazmasız küreksiz duvarların yıkılma­sı” olarak adlandırıyorum. Sizi çevreleyen duvarlarınız boşsa sadece duvarları görürsünüz, üzerinde eserler asılı ise siz artık eserleri görürsünüz, duvarlar kendili­ğinden yok olur. Ortamda sorgulatan görsellerin bulun­ması, çalışanların zihinlerinin taze kalmasını sağlar.

Sanatsal beyin fırtınası ortamı yaratın

Klasik problem çözme toplantılarını çağdaş sanat metodolojileriyle çeşitlendirebilirsiniz. Bir projeye başlamadan önce ekibe son dönemin dikkat çeken bir çağdaş sanat eserini gösterebilirsiniz. "Sanatçı burada hangi problemi, hangi radikal yöntemle çözmüş?" üze­rine bir tartışma yürütürseniz ekibin monoton zihnini harekete geçirip yaratıcı moda geçmesini sağlayabilir­siniz.

Disiplinler arası sergi ve galeri gezileri yapın

Aktiviteleri akşam yemekleri ile sınırlamayarak çağ­daş sanat müzelerine, sanat fuarlarına veya galeri tur­larına zaman ayırabilir, ardından, "Sizi en çok rahatsız eden ya da heyecanlandıran eser hangisiydi?" sorusu etrafında konuşabilirsiniz. Bu, ekip üyelerinin birbirle­rinin farklı algı dünyalarını keşfetmesini sağlar.

Hata yapma kültürünü teşvik etmek

Çağdaş sanatta süreç, nihai üründen çok daha değerli olabilir. Çoğu zaman sanatçı bir fikirle yola çıkar, süreç içinde başarısız olur ve bu başarısızlık yepyeni bir ese­re dönüşür. Projelerde mükemmellik aramak yerine, "hızlı ve cesur denemeler" yapılmasına izin verebilir­siniz. Başarısız olan denemeleri birer kayıp değil, sü­recin doğal bir parçası olarak değerlendirirseniz, gele­ceğin liderliğinin sanatsal bakışta gizli olabileceğini de görürsünüz.

1990’lı yıllarda Unilever Tate Modern ile 5 yıllık bü­yük bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma­yı isteyen, dönemin Unilever Global CEO’su Niall Fitz­gerald’ın, geleneksel bir tüketici ürünleri şirketinin ne­den çağdaş sanata bu kadar büyük bir kaynak ayırdığını soran çalışanlarına ve kamuoyuna yanıtı şöyle oldu:

Önce çeviklik ve inovasyon: Fitzgerald, Unilever gi­bi köklü ve devasa bir yapının kalıplarının yıkılmasının çağdaş sanat dürtüsünün radikal ve yenilikçi düşüncesi ile mümkün olabileceğini savundu.

Risk alma ve bakış açısı: Çağdaş sanatın insanı rahat­sız eden, ezber bozan ve farklı açılardan bakmaya zor­layan yapısının çalışanlara ilham vereceğini ve şirket kültürünü dönüştüreceğini belirtti.

Bu işbirliği kurumsal sponsorluk tarihinin en başarı­lı örneklerinden biri olarak kabul edilir. O yıllarda ikin­ci kez Türkiye Unilever’in CEO’luğuna getirilen Hasan Yılmaz da çalışanlarına “Yoluma çok çalışacak, risk alacak ve hata yapacak yöneticilerle devam edeceğim” mesajını veriyordu. Ambalajlarının üreticisi olduğum ve o yıllarda tüm süreçleri bizzat takip ettiğim için ha­tırlıyorum, bu uygulamaların ardından Unilever global pazarlarda köklü değişikliklere giderek gerçek farklı­lıklar yarattı.

Çağdaş sanat ile iş dünyasının kesişim noktası, sade­ce estetik bir süsleme değil; yaratıcı bir kaldıraçtır. Sa­natın sunduğu eleştirel bakış açısını, kuramsal cesare­ti ve duygusal derinliği iş süreçlerine taşıyan kurumlar yenilikçi ürünler geliştirmekle kalmaz, çalışanlarına il­ham veren, esnek ve geleceğe hazır bir çalışma kültürü aşılar. Zihninizin sınırlarını esnetmek istiyorsanız, bir sonraki iş probleminizi bir tabloya ya da enstalasyona bakar gibi incelemeyi deneyin; yanıtların ne kadar hızlı değiştiğine şaşıracaksınız.