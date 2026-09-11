Ezber bozan perspektifler
Geleneksel iş yönetimi modellerinin mantıkla, doğru bilinen süreçlerle ve öngörülebilir olasılıklarla yürütüldüğünü kabullendik. Ancak günümüzün hızlı değişen küresel pazarında geleneksel analizlerle öne geçmek zor. Piyasalarda farklı bir konumda bulunmak isteyenlere, ilk bakışta iş dünyasından çok uzakmış gibi görünen bir alan imdada yetişti: Çağdaş sanat.
Çağdaş sanat sadece tablolardan, heykellerden ya da sergilenen nesnelerden ibaret değil, bir düşünme biçimi, kalıpları yıkma yöntemi ve belirsizliklere meydan okuma sanatıdır. Karşılaştığınız kışkırtıcı bir eser, zihninizi "bunun cevabı nedir?" arayışına sokuyorsa o imaj daha önce belleğinizde kayda geçmemiştir. Orada yeni bir bakış, yeni bir ışık, yeni bir perspektif vardır.
Mevcut bir iş modeline, bir müşteri şikayetine veya bir ürün tasarımına "bir çağdaş sanatçı buraya baksaydı ne görürdü?" gözüyle bakabilmek, ezber bozan çözümler üretmenin anahtarıdır.
İnovasyon, temelinde insan ihtiyacını anlama sanatıdır. Sanatın tetiklediği bu zihinsel dönüşümü şirket kültürüne ve günlük çalışma rutinine entegre etmek için uygulayabileceğiniz stratejilere bir göz atalım:
Çalışma alanınızı galeriye dönüştürün
Ofis duvarlarında sadece şirket logosu yerine çağdaş sanatçıların eserlerine yer açabilir, belirli aralıklarla sergiler düzenleyebilirsiniz. Genç sanatçılarla işbirliği yaparak toplantı odalarınızı, ofis koridorlarınızı dönüştürebilirsiniz.
Bu durumu “Kazmasız küreksiz duvarların yıkılması” olarak adlandırıyorum. Sizi çevreleyen duvarlarınız boşsa sadece duvarları görürsünüz, üzerinde eserler asılı ise siz artık eserleri görürsünüz, duvarlar kendiliğinden yok olur. Ortamda sorgulatan görsellerin bulunması, çalışanların zihinlerinin taze kalmasını sağlar.
Sanatsal beyin fırtınası ortamı yaratın
Klasik problem çözme toplantılarını çağdaş sanat metodolojileriyle çeşitlendirebilirsiniz. Bir projeye başlamadan önce ekibe son dönemin dikkat çeken bir çağdaş sanat eserini gösterebilirsiniz. "Sanatçı burada hangi problemi, hangi radikal yöntemle çözmüş?" üzerine bir tartışma yürütürseniz ekibin monoton zihnini harekete geçirip yaratıcı moda geçmesini sağlayabilirsiniz.
Disiplinler arası sergi ve galeri gezileri yapın
Aktiviteleri akşam yemekleri ile sınırlamayarak çağdaş sanat müzelerine, sanat fuarlarına veya galeri turlarına zaman ayırabilir, ardından, "Sizi en çok rahatsız eden ya da heyecanlandıran eser hangisiydi?" sorusu etrafında konuşabilirsiniz. Bu, ekip üyelerinin birbirlerinin farklı algı dünyalarını keşfetmesini sağlar.
Hata yapma kültürünü teşvik etmek
Çağdaş sanatta süreç, nihai üründen çok daha değerli olabilir. Çoğu zaman sanatçı bir fikirle yola çıkar, süreç içinde başarısız olur ve bu başarısızlık yepyeni bir esere dönüşür. Projelerde mükemmellik aramak yerine, "hızlı ve cesur denemeler" yapılmasına izin verebilirsiniz. Başarısız olan denemeleri birer kayıp değil, sürecin doğal bir parçası olarak değerlendirirseniz, geleceğin liderliğinin sanatsal bakışta gizli olabileceğini de görürsünüz.
1990’lı yıllarda Unilever Tate Modern ile 5 yıllık büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmayı isteyen, dönemin Unilever Global CEO’su Niall Fitzgerald’ın, geleneksel bir tüketici ürünleri şirketinin neden çağdaş sanata bu kadar büyük bir kaynak ayırdığını soran çalışanlarına ve kamuoyuna yanıtı şöyle oldu:
Önce çeviklik ve inovasyon: Fitzgerald, Unilever gibi köklü ve devasa bir yapının kalıplarının yıkılmasının çağdaş sanat dürtüsünün radikal ve yenilikçi düşüncesi ile mümkün olabileceğini savundu.
Risk alma ve bakış açısı: Çağdaş sanatın insanı rahatsız eden, ezber bozan ve farklı açılardan bakmaya zorlayan yapısının çalışanlara ilham vereceğini ve şirket kültürünü dönüştüreceğini belirtti.
Bu işbirliği kurumsal sponsorluk tarihinin en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilir. O yıllarda ikinci kez Türkiye Unilever’in CEO’luğuna getirilen Hasan Yılmaz da çalışanlarına “Yoluma çok çalışacak, risk alacak ve hata yapacak yöneticilerle devam edeceğim” mesajını veriyordu. Ambalajlarının üreticisi olduğum ve o yıllarda tüm süreçleri bizzat takip ettiğim için hatırlıyorum, bu uygulamaların ardından Unilever global pazarlarda köklü değişikliklere giderek gerçek farklılıklar yarattı.
Çağdaş sanat ile iş dünyasının kesişim noktası, sadece estetik bir süsleme değil; yaratıcı bir kaldıraçtır. Sanatın sunduğu eleştirel bakış açısını, kuramsal cesareti ve duygusal derinliği iş süreçlerine taşıyan kurumlar yenilikçi ürünler geliştirmekle kalmaz, çalışanlarına ilham veren, esnek ve geleceğe hazır bir çalışma kültürü aşılar. Zihninizin sınırlarını esnetmek istiyorsanız, bir sonraki iş probleminizi bir tabloya ya da enstalasyona bakar gibi incelemeyi deneyin; yanıtların ne kadar hızlı değiştiğine şaşıracaksınız.
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