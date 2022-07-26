Fabrika boş kalmasın diye aldığımız makineler pandemide avantaj oldu

ZAFER Kutanoğlu’nun 1960’larda Diyarbakır’da araba lastiğinden çarık-terlik yapan babası, 1981’de büyük bir mağaza açmış, ticarete geçmişti.

1997’de endüstri mühendisliğinde eğitimi devam eden Zafer Kutanoğlu, babasının vefatı üzerine Diyarbakır’a döndü. Eğitimini yarım bırakıp kısa süre Diyarbakır’da ticarete odaklandı.

Daha sonra İstanbul’a taşındı, eniştesi Kazım Aksu ile birlikte nonwoven kumaş ticaretiyle tekstil sektörüne adım attı. Birlikte 2002 yılında Aksal Tekstil’i kurdu, Hadımköy’deki fabrikada sentetik elyaftan iğnelenmiş ve desenlenmiş, dokunmamış (nonwoven) kumaş üretimine girdi.

2008 yılında eniştesi Kazım Aksu ile birlikte yanlarına Servet Gerz’i de alarak 200 bin metrekarelik kapalı alan Aksan Kozmetik tesislerini kurdu. Bu tesisin ilk ürünü ıslak mendil oldu. Ortağı Servet Gerz’le ülkeleri paylaşarak ihracat için atağa geçti.

Ağustos 2011’de, Libya’da Kaddafi rejiminin devrilip, kendisinin linç edildiği günlerde, ıslak mendil pazarlamaya çalıştığını farketti:

- İhracat pazarlarında kendimize yer açmak için yılda 50 ülke dolaşıyorduk.

2015 yılında ıslak mendilin yanına yeni ürünler eklenmesi kararı alındı, makine siparişleri verildi. Eniştesi ve ortağı Kazım Aksu, ek yatırım için görüşünü ortaya koydu:

- 2-3 bin metrekarelik yeni yer kiralayalım. Yeni makine hatlarını oraya kuralım.

Zafer Kutanoğlu, 8 bin metrekarelik yer kiraladı, makineleri de ona göre aldı:

- Biz o makineleri kurup, 100 kişiyi işe aldık. 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı. Ancak, hafta başında herkes işinin başına gidebildi. Biz de ek makine siparişleri verdik.

Aksan Kozmetik, Ocak 2020’de Hadımköy’de 30 bin metrekarelik yeni yerine taşındı. Ürünlerine sıvı kozmetikler ekledi. Zafer Kutanoğlu, hesap yaptı:

- Makine yatırımımız 20 milyon doları buldu. Öyle ki fabrika boş görünmesin diye fazla makine almıştık.

Zafer Kutanoğlu ile geçen hafta buluşup sohbet ettik. Aksan Kozmetik’in kuruluşunda“krizi fırsata çevirmenin” etken olduğunu bildirdi:

- Fabrika boş görünmesin diye fazladan aldığımız makineler, pandemi krizinde bizim için avantaja dönüştü. Pandemide üretimimiz patladı, 3’e katlandı.

Kasım 2019’a döndü:

- O günlerde antibakteriyel ürünleri Çin’e satma planımız vardı. Pandemi ile birlikte Türkiye dahil dünyanın her tarafında aranan ürünler haline geldi.

2008 yılını anımsadı:

- Aksan Kozmetik, 2008’de İkitelli’de 2 bin metrekarelik alanda 40 kişilik kadroyla, yıllık 20 milyon paket ıslak mendi üretimiyle faaliyete başladı.

Bugünkü büyüklükleri, verileri paylaştı:

- Bugün Hadımköy’de yüzde 50’si kadın 450 kişinin çalıştığı 30 bin metrekarelik entegre tesisimizde yılda 100 bin ton sıvı üretim, 220 milyon paket ıslak mendil, 75 milyon pet şişe ve 100 milyon adet PP kapak üretimi yapıyoruz.

Türkiye’de sıvı dolum kapasitesi en yüksek firmalardan biri olduklarını kaydetti:

- Entegre tesisimizde kulak çubuğu, plastik kapak, pet şişe, fitil pamuk gibi tamamlayıcı ürünler de üretiyoruz. Hem Türkiye’de, hem de dünyada birçok markanın tedarikçisiyiz.

Bir ara ihracatlarının 35 milyon dolara kadar çıktığını vurguladı:

- Zamanla markalaşmayı öğrendik. İç pazarda DeepFresh, Savon De Royal, UltraFresh ve Savon De Luxe markalarımızla kişisel bakım, bebek bakımı, ev bakımı ve kozmetik ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz.

2020 yılı başında iç piyasayla ilgili önemli bir işbirliği adımı attıklarını bildirdi:

- Koç Grubu’na bağlı Düzey Pazarlama ile işbirliği bizim için yeni bir dönem başlattı. Biz ürünlerimizi 5 bin noktaya ulaştırabilirken Düzey ile 50 bin noktaya ulaşır olduk. 81 ilimiz ve tüm ilçelerinin tamamına uzanabildik. Düzey için de iyi bir işbirliği oldu.

İhracatta 100 ülkeye ulaştıklarının altını çizdi:

- İhracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. 2021 yılında 250 milyon lira olan ciromuzun bu yıl ikiye katlanacağını öngörüyoruz.

2008’de, global kriz döneminde temelleri atılan Aksan Kozmetik’e özellikle pandemi krizi yaramış görünüyor.

Mevcut toplam yatırımları 50 milyon dolara ulaşan şirketin 10-12 milyon dolarlık ek yatırıma başlaması, Aksan Kozmetik’te çıtanın daha da yükseleceğinin işaretlerini veriyor…

Kilo başına ihracatı 2 dolar, hayalinde global marka alımı var

AKSAN Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu’na kilo başına ihracat gelirini sorduk, yanıtladı:

- 2 dolar dolayında seyrediyor.

Geleceğe dönük hedeflerini merak ettik, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’le sohbetini aktardı:

- Murat Bey bana, “Planın ne? Firmayı büyütüp satmak mı?” diye sordu. Satmayı düşünmediğimi söyledim.

Ardından Ülker’e verdiği yanıtın devamına geçti:

- Murat Bey’e, “Sizin Godiva’yı, McVities’i alarak yaptığınızı yapmak isterim”dedim.

Sonra bize döndü:

- Hayalimde çok uzak olmayan bir gelecekte global bir markayı satın almak var.

Dubai’deki gözlemi deodorant ile ıslak mendili buluşturdu

AKSAN Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, cironun yüzde 1.5’ini Ar-Ge’ye ayırdıklarını belirtti:

- 23 kişilik Ar-Ge ekibimiz tüketici ihtiyaçlarını ön planda tutarak yeni ürünler geliştiriyor. Yılda en az 3 yeni ürünü hayata geçirmemizi sağlıyorlar.

Ardından Dubai’deki bir gözlemini aktardı:

- Dubai’de bir kadın bizim stanttan aldığı ıslak mendillerle koltuk altını silmeye başladı. O anda aklıma takıldı, bu durumu Ar-Ge merkezimize aktardım. Böylece deodorant ile ıslak mendili bir araya getiren ürün gelişti.

Bunun için 500 bin dolarlık yatırım yaptıklarını bildirdi:

- Ozon tabakasıyla dost, vegan sertifikalı deodorant içeren ıslak mendili Dubai’deki gözlemle hayata geçirmiş olduk.