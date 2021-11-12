Fabrika gibi proje üreten fakülte

Pandeminin başından bu yana özellikle sağlık teknolojileriyle ilgili üniversitelerin yoğun çalışmalarına tanık oluyoruz. Pek çok üniversite bu bilinmeyen virüsü tanımak ve teşhisinde öne çıkmak için teknoloji geliştirme yarışına girdi. Sabancı Üniversitesi’nin o dönemde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi işbirliğinde geliştirdiği “COVID-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti için Otomatik Görüntü Tanıma Sistemi” projesi virüs nedeniyle akciğer tutulumunun tespit edilmesi sağlayarak dikkatleri çekmişti. Prof. Dr. Berrin Yanıkoğlu’nun yürütücülüğünde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ortak çalışmasıyla geliştirilen bu teknoloji COVID-19 enfeksiyonu bulgularını saniyeler içinde tespit edebiliyor ve halen kullanılıyor.

Bilimin tüm imkanlarını COVID-19’a aktardığı bu dönemde üniversite olarak çok hızlı tepki verdiklerini anlatan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkay Savaş, yürüttükleri bütün projelerde toplum faydasını ön planda tuttuklarının altını çiziyor. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Savaş, üniversitenin son dönemde sanayi ve kamu ortaklığıyla bilimsel üretime katkı sağlayan çalışmaları hızlandırdığını vurguluyor.

Yurtdışına altı proje

Prof. Dr. Erkay Savaş’ın verdiği bilgilere göre Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) çatısı altında bulunan tam 77 laboratuvarda çok sayıda proje üretiliyor. Bunların birçoğunda da sanayi ve/veya kamuyla iş birliği söz konusu. Adeta bir fabrika gibi proje üreten fakültede halen yürümekte olan çalışmaların toplam değerinin 27 milyon TL’yi bulduğunu anlatan Savaş, sadece yurtiçi değil, yurtdışında da iddialı olduklarını söylüyor. Diyor ki; “Şu anda 25 sanayi projesi yürütüyoruz. 19’u ulusal, 6’sı uluslararası. Yürütülen projelerin toplam ekonomik hacmi 27 milyon TL. Bunun 19 milyon TL’si ulusal projelerden geliyor. 8,5 milyonu da uluslararası projelerden.”

Bu veriler Sabancı Üniversitesi’nin Times Higher Education (THE) endeksinde dikkat çekmesine neden oluyor. Savaş, “Üniversitemiz THE sıralamasında, sanayi gelirleri kategorisinde 2020’de 179’uncuyken 21’de 77’nci sıraya yükseldi. Hedefimiz 2022’de 27’nci sırada olmak. Bizim için önemli olan yürütülen projelerde toplumsal fayda yaratabilmek” diyor.

Akıllı şehirler kuruyor

Sanayi ile ortak çalışma örneklerinden biri şu sıralarda Konya’da yürütülüyor. Sabancı Üniversitesi ve ASELSAN işbirliğiyle Konya’nın Akıllı Şehir stratejisini hazırladıklarını söylüyor Prof. Dr. Erkay Savaş. “Çalışmanın amacı Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2030 yılına dek akıllı şehir stratejilerini içerecek yol haritasını belirlemek” diyen Savaş, Türkiye’de ilk kez yapılacak bu projede ASELSAN yönetiminde geniş bir disiplinler arası ekibin görev alacağının altını çiziyor. Ortak yürütülecek faaliyetler arasında akıllı ulaşım, akıllı enerji gibi yeni nesil akıllı şehir çözüm önerileri, dijital teknolojilerle desteklenen sosyal programlar ve kullanıcı katılımını da içeren bir program da var.

İlaç şirketleriyle ortak projeler

MDBF çatısı altında iki nanoteknoloji merkezi olduğunu belirtiyor Savaş. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) çatısı altında özellikle sağlık alanında yenilikçi projeler yürütüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Erkay Savaş, bunları şöyle anlatıyor: “İş birliklerimizden birini Nobel İlaç ile yaptık. Ayrıca SUNUM&MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi’ni kurduk. Türkiye’ye, biyoteknolojik ürün ve bu alana işgücü kazandırmayı amaçlıyoruz.”

NANOSİS’e 64,6 milyonluk destek

Prof. Dr. Erkay Savaş, bilimin ortak çalışma gerektirdiğinin de altını çiziyor. Buna örnek verdiği önemli bir oluşum var. SUNUM’un liderliğini yaptığı Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSIS. TÜBİTAK’tan 64.6 milyon TL’lik destek alan ve TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında kurgulanan NANOSİS ilk beş yılını doldurdu. Prof. Dr. Savaş, ikinci beş yıl için de izin istediklerini belirtiyor. NANOSİS’in altı araştırma programından oluştuğunu anlatan Savaş, “Platformda SUNUM, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile KORDSA ve Arçelik kuruluşlarının yöneticiliğini yaptığı araştırma programları yürütülüyor. TRL 6 düzeyinde 23 prototip üretmeyi amaçlıyoruz. 15 teknik proje hayata geçirilecek” diye özetliyor çalışmalarını.

Türk bilim diasporasının peşindeyiz

“Türk öğrenciler son dönemde Amerika kadar Avrupa’ya da çok gidiyor. Çünkü Batı’da ülkeler hızla yaşlanıyor. Eksikliklerini bizim gibi ülkelerle kapatıyorlar. Biz Sabancı Üniversitesi olarak araştırmacı bilim insanlarına çok iyi koşullar sunarak onları buraya çekmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımız imkan ve altyapı anlamında çok üst seviyede. Bilim insanı her zaman en iyi maaşı veren yere gitmez. Öğretim üyelerimizin yüzde 72’sinin doktorası yurtdışında. Biz Türk bilim diasporasının peşindeyiz. Eski öğrencilerimizi geri getirmek istiyoruz.”