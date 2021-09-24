Fabrika sayısı 80’den 58’e indi, 4.8 milyar dolar borç ödedik

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’in Ülker CEO’su Mete Buyurgan ile birlikte İngiltere merkezli Pladis’in Yönetim Kurulu Başkanı şapkasıyla düzenlediği sohbet toplantısına giderken 25 Nisan 2018 tarihli yazıma baktım:

Varlıklarım 6.5 milyar dolarlık borcumun tamamını karşılar, üstüne bana 15 milyar lira kalır.

Murat Ülker, bankalarla yaptığı sayıları 400 dolayında olan kredilerinin yeniden yapılandırılması sonrası operasyonun öyküsünü anlatırken bu mesajı vermişti.

Murat Ülker Pladis’i, Mete Buyurgan Ülker’i anlatmaya odaklansa da sorularımızla borçların yeniden yapılandırılması konusu da gündeme geldi.

Murat Ülker, son 5 yılla ilgili şu bilgiyi verdi:

- Son 5 yılda Türkiye’deki yatırımlarımızın toplamı 3.9 milyar lira oldu. 2018’den buyana tüm alacaklı bankalara 4.3 milyar dolar ödeme yaparak yükümlülüklerimizi eksiksiz ve ödeme takviminden önce yerine getirdik.

Bu operasyonla birlikte varlık satışlarının da gündeme geldiğini belirtti:

- Çoğu Türkiye’de, toplam 80 fabrikamız vardı. Bunlardan 22’sini sattık. Şu anda yine büyük bölümü Türkiye’de olmak üzere 58 fabrikamız var.

Varlık satışlarını Yıldız Holding olarak gerçekleştirdiklerini bildirdi:

- Şirket ve fabrika satışlarını gerçekleştirirken ana işe odaklanma planıyla hareket ediyoruz. Pendik Nişasta’daki hisselerimizi de odaklanma yaklaşımımız çerçevesinde sattık.

Yeniden yapılandırmaya konu olan borçların tamamının ne zaman ödenmiş olacağını merak ettik, şu yanıtı verdi:

- Söz konusu borç olayı yakın dönemde rafa kalkmış olur. Yalnız, borcun tamamını sıfırlamak akıllıca bir şey değil elbette. Zaten bankalar da borcu sıfırlamamızı istemiyor.

Sattıkları şirket ve fabrikalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

- Bizden şirket ve fabrika alanlardan çok şükür hiç biri gelip de, “Sizden yumurta aldım sarısı çıkmadı” demedi. Fabrikalar da, sattığımız markalar da devam ediyor. Hatta, sattığımız markaların bir kısmının dağıtımını Mete Bey yapıyor.

Mete Buyurgan araya girdi:

- Yıldız Holding’in sattığı şirketler büyüyerek yollarına devam ediyorlar.

Murat Ülker sürdürdü:

- Böylece iyi bir intiba ortaya çıkıyor.

Yıldız Holding, Murat Ülker’in Nisan 2018’de yaptığımız görüşmede ortaya koyduğu plan çerçevesinde 6.5 milyar dolar olan yeniden yapılandırılmış banka borçlarını 2.2 milyar dolara indirmiş görünüyor.

Yıldız Holding, çatısı altındaki Pladis ve Ülker başta olmak üzere ana işlerine odaklanarak yoluna devam ediyor…

İhracatı 260 milyon dolara, net satışları 11 milyar liraya ulaşıyor

ÜLKER CEO’su Mete Buyurgan, Ülker’le ilgili verileri şöyle ortaya koydu:

Türkiye’de 5, Suudi Arabistan’da 2, Mısır ve Kazakistan’da 1’er fabrikamız var.

9 bin 200 kişi istihdam ediyoruz.

3 Ar-Ge merkezimiz yeni ürünler geliştiriyor.

Satış hacmimizin yüzde 61’i Türkiye’de gerçekleşiyor.

Kârımızın yüzde 49’u yurtdışı satışlarıyla sağlanıyor.

Bu yılı 11 milyar liralık net satışlar, 260 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı öngörüyoruz.

100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz.

Son 5 yılda 377 milyon dolarlık yatırım yaptık.

İki hafta önce Yıldız Holding bünyesindeki Önem Gıda’yı Ülker bünyesine kattıklarını belirtti:

- Önem Gıda, Ülker’in tedarikçisi. Türkiye’de 4 tesisi var. Kendi içimizde tedarik güvenliği oluşturduk. Ülker için çok stratejik bir yatırım oldu.

Murat Ülker araya girdi:

- Yüzen gemiyi alıp yakıt koyuyorlar.

Pladis’in cirosu 4.5 milyar dolar

PLADIS Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, grupla ilgili verileri şöyle sıraladı:

Pladis’in 21 ülkede operasyonu var. 11 ülkedeki 25 fabrikada faaliyet gösteriyor.

Dünya çapında 1 milyon ton üretim yapıyor.

2020 cirosu 4.5 milyar dolar oldu.

Bisküvi pazarında dünyanın en büyük 2’nci, çikolata pazarında ise 7’nci şirketi.

Satın almalar için cepte hep para tutar fırsata bakarız

ÜLKER CEO’su Mete Buyurgan, Ülker’de yatay büyümeyi büyük ölçüde tamamladıklarını bildirdi:

- Yeni ülkelere, yeni pazarlara bakıyoruz. Doğu Avrupa ülkeleri radarımızda. Fırsatlara da hâlâ bakıyoruz.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, şirket satın almalarıyla ilgili bir soru üzerine şu mesajı verdi:

- Şirket satın almaları için her zaman cepte, bütçede para bulunduruyoruz. Fırsat çıkınca da Godiva örneğinde olduğu gibi alıyoruz.

Dolar düşsün diye dua olur mu?

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, bir ara camilerde “dolar düşsün” diye dua edildiğine dikkat çekti:

- Dolar bütün dünyada olan bir şey. Büyük de bir ekonomisi var.

Ardından ekledi:

- Asıl duayı bizim paramız değerli olsun diye yapmak lazım.

Enflasyon kadar büyürsek yerimizde saymış oluruz

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, gelecek yıla ilişkin bütçelerin hazırlanması dönemi olduğunu belirtti:

- Bizim enflasyondan fazla büyümemiz lazım. Büyümede enflasyonu aşabiliyorsak başarılı oluruz. Enflasyon kadar büyürsek yerimizde saymış oluruz.

Ardından ekledi:

- Onun için bizim TL bazında çift haneli büyümemiz lazım.

Millet aptal değil fahiş fiyat varsa asla satın almıyor

YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, gruba ait Şok Market zinciri dikkate alınarak sorulan soru üzerine konuya şöyle girdi:

- Vatandaş akıllı, markete gittiği zaman hangi ürün kaç para gayet iyi takip ediyor. Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla almıyor. Millet aptal değil.

“Ya bu memleketin planlamacısı yok mu?” diye sorup sürdürdü:

- Market buradaki en zavallı kesim. Alıyor, satıyor. Desen ki, “Aldığın fiyata satma” o zaman hakikaten Alaeddin’in cini lazım.

Sordu:

- “Aldığın fiyata satmayacaksın.” Nasıl olacak bu iş?

“Tarladan markete” konusuna değindi:

- Biz zaten bunu yapıyoruz. Sözleşmeli tarım diye bir şey var. Biz burada büyüklerden bir tanesiyiz. Muazzam mal alıyoruz ve onları satıyoruz.

Zam yapınca satış düşüyor

PLADIS Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, başta bisküvi olmak üzere atıştırmalık ürünlerin fiyat hassasiyetini şöyle anlattı:

- Bizim mallarda esneklik yok. Bizim mallar kuruş kuruş satılıyor. Örneğin 1 liralık ürüne zam yaparken 110 kuruş demek pratikte olmuyor. 125 kuruş yapınca da tüketici haklı olarak“Yüzde 25 zam yaptılar” diyor. Satışlar bir anda yarıya düşüyor.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan ekledi:

- Bizim için zam yapmak kolay karar değildir.