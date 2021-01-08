“Fabrikada/arazide kazanabileceğim, harcamama yetmez…”
Gelir, harcamayı karşılamıyorsa; üç yol var günü/geleceği kurtaracak…
Ya harcama düşürülecek…
Ya gelir artırılacak…
Veya borçlanılacak…
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Gelir nasıl artırılacak?
Ya fabrikada, tarlada, Ar-Ge’de (…) çalışılacak ve “fazla” için ihracata odaklanılacak…
Ya ticaret yapılacak…
Veya kamuda çalışmak için, siyasetçi peşinden koşturulacak…
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Reel sektörü büyüterek/geliştirerek, reel sektörde çalışarak/çabalayarak, verimliliği sağlayarak, dünya ihtiyacına (talep/fiyat/kalite) göre üreterek, dolayısıyla yeni fabrikaların/ alanların açılmasına vesile olarak…
Mümkündür, gelirleri sürdürülebilir şekilde artırmak…
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Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez’i dinledim önceki hafta:
“17 yaşında işçi statüsü ile çalışmaya başladım…
Ayda 600 lira kazanıyordum…
Bir memur o dönem 495 lira maaş alıyordu…
Mühendislik Fakültesi’ni bitiren teknik elemanlar ise ayda 2 bin 700 lira kazanıyordu…
600 liralık işçilikten, 495 liralık memurluğa geçmek için: İnsanüstü bir çabayla çalışıp, Mülkiye’ye girdim…
Derslerimi çok iyi takip ettim, yabancı yayınlar dahil binlerce kitap okudum, kendimi geliştirdim…”
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Geliri ve dolayısıyla refahı yüksek bir toplum için:
Karar alıcı/uygulayıcı kamu personelinin “teoriyle pratiği harmanlayabilecek” nitelikte olması...
Ve…
Bilgisiyle/emeğiyle/çabasıyla üretenlerin; rantçıdan/stokçudan/ tanıdık kontenjanından kamuda iş bulandan daha fazla kazanması ve ayrıcalıklı olması gerekiyor…
VELHASIL…
Üretimi/verimi/ihracatı dolayısıyla geliri artırıp/borcu düşürmenin yolları var…
Bunlardan birini 1930’larda bulmuşuz…
Çalışanı/işçiyi/çabalayanı/ geliştireni “ayrıcalıklı” kılmışız…
Örnek mi? Gençlerimize, yaşam modeli sunarak, Sümerbank’ta, demir çelikte, madenlerde, demiryollarında “işçi”/“teknik eleman” olması için can attırabilmişiz…