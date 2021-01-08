  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Fabrikada/arazide kazanabileceğim, harcamama yetmez…”

“Fabrikada/arazide kazanabileceğim, harcamama yetmez…”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Gelir, harcamayı karşılamıyorsa; üç yol var günü/geleceği kurtaracak…

Ya harcama düşürülecek…

Ya gelir artırılacak…

Veya borçlanılacak…

★ ★ ★

Gelir nasıl artırılacak?

Ya fabrikada, tarlada, Ar-Ge’de (…) çalışılacak ve “fazla” için ihracata odaklanılacak…

Ya ticaret yapılacak…

Veya kamuda çalışmak için, siyasetçi peşinden koşturulacak…

★ ★ ★

Reel sektörü büyüterek/geliştirerek, reel sektörde çalışarak/çabalayarak, verimliliği sağlayarak, dünya ihtiyacına (talep/fiyat/kalite) göre üreterek, dolayısıyla yeni fabrikaların/ alanların açılmasına vesile olarak…

Mümkündür, gelirleri sürdürülebilir şekilde artırmak…

★ ★ ★

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez’i dinledim önceki hafta:

“17 yaşında işçi statüsü ile çalışmaya başladım…

Ayda 600 lira kazanıyordum…

Bir memur o dönem 495 lira maaş alıyordu…

Mühendislik Fakültesi’ni bitiren teknik elemanlar ise ayda 2 bin 700 lira kazanıyordu…

600 liralık işçilikten, 495 liralık memurluğa geçmek için: İnsanüstü bir çabayla çalışıp, Mülkiye’ye girdim…

Derslerimi çok iyi takip ettim, yabancı yayınlar dahil binlerce kitap okudum, kendimi geliştirdim…”

★ ★ ★

Geliri ve dolayısıyla refahı yüksek bir toplum için:

Karar alıcı/uygulayıcı kamu personelinin “teoriyle pratiği harmanlayabilecek” nitelikte olması...

Ve…

Bilgisiyle/emeğiyle/çabasıyla üretenlerin; rantçıdan/stokçudan/ tanıdık kontenjanından kamuda iş bulandan daha fazla kazanması ve ayrıcalıklı olması gerekiyor…

VELHASIL

Üretimi/verimi/ihracatı dolayısıyla geliri artırıp/borcu düşürmenin yolları var…

Bunlardan birini 1930’larda bulmuşuz…

Çalışanı/işçiyi/çabalayanı/ geliştireni “ayrıcalıklı” kılmışız…

Örnek mi? Gençlerimize, yaşam modeli sunarak, Sümerbank’ta, demir çelikte, madenlerde, demiryollarında “işçi”/“teknik eleman” olması için can attırabilmişiz…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Çocukken: “Ben kirletirim, biri temizler” Büyüyünce: “Ben tüketirim, biri üretir” 25 Aralık 2020
Enflasyon/TL için, MB değil, üretim kültürü” lazım… 18 Aralık 2020
Kamuda “83 milyon kişi” 20'şer bin TL maaşla çalışabilir… 11 Aralık 2020
“Çılgın Proje” enflasyonu dövizi/faizi düşürür... 04 Aralık 2020
“Serbest Piyasa” mı, “Ultra Her Şey Serbest Piyasa!” mı? 27 Kasım 2020
Faiz artışına sevinmek… 20 Kasım 2020
Mikrocu Bakan… 13 Kasım 2020
Çözülebileceğe değil “çözülmesi gereken sorun”a odaklanmak... 06 Kasım 2020
İletişim… 30 Ekim 2020
Çiftçi/işveren/işçi TV karşısında MB’yi bekledi! 23 Ekim 2020