“Fabrikada/arazide kazanabileceğim, harcamama yetmez…”

Gelir, harcamayı karşılamıyorsa; üç yol var günü/geleceği kurtaracak…

Ya harcama düşürülecek…

Ya gelir artırılacak…

Veya borçlanılacak…

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Gelir nasıl artırılacak?

Ya fabrikada, tarlada, Ar-Ge’de (…) çalışılacak ve “fazla” için ihracata odaklanılacak…

Ya ticaret yapılacak…

Veya kamuda çalışmak için, siyasetçi peşinden koşturulacak…

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Reel sektörü büyüterek/geliştirerek, reel sektörde çalışarak/çabalayarak, verimliliği sağlayarak, dünya ihtiyacına (talep/fiyat/kalite) göre üreterek, dolayısıyla yeni fabrikaların/ alanların açılmasına vesile olarak…

Mümkündür, gelirleri sürdürülebilir şekilde artırmak…

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Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez’i dinledim önceki hafta:

“17 yaşında işçi statüsü ile çalışmaya başladım…

Ayda 600 lira kazanıyordum…

Bir memur o dönem 495 lira maaş alıyordu…

Mühendislik Fakültesi’ni bitiren teknik elemanlar ise ayda 2 bin 700 lira kazanıyordu…

600 liralık işçilikten, 495 liralık memurluğa geçmek için: İnsanüstü bir çabayla çalışıp, Mülkiye’ye girdim…

Derslerimi çok iyi takip ettim, yabancı yayınlar dahil binlerce kitap okudum, kendimi geliştirdim…”

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Geliri ve dolayısıyla refahı yüksek bir toplum için:

Karar alıcı/uygulayıcı kamu personelinin “teoriyle pratiği harmanlayabilecek” nitelikte olması...

Ve…

Bilgisiyle/emeğiyle/çabasıyla üretenlerin; rantçıdan/stokçudan/ tanıdık kontenjanından kamuda iş bulandan daha fazla kazanması ve ayrıcalıklı olması gerekiyor…

VELHASIL…

Üretimi/verimi/ihracatı dolayısıyla geliri artırıp/borcu düşürmenin yolları var…

Bunlardan birini 1930’larda bulmuşuz…

Çalışanı/işçiyi/çabalayanı/ geliştireni “ayrıcalıklı” kılmışız…

Örnek mi? Gençlerimize, yaşam modeli sunarak, Sümerbank’ta, demir çelikte, madenlerde, demiryollarında “işçi”/“teknik eleman” olması için can attırabilmişiz…