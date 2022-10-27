Facebook, Maraş’a girişimcilik istasyonu kurdu

Dünyaca ünlü sosyal medya sitesi Facebook, geleceğin iş dünyasına özel geliştirdiği istasyonlarına bir yenisini daha ekledi. ABD’li devin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği’nin işbirliği ile hayata geçirdiği META adlı istasyonlarda girişimciler ve KOBİ’leri, dijital ortama, iş yapmak üzere taşıyor. İlki İstanbul’da kurulan bu istasyonlar, geçen yıldan bu yana Anadolu kentlerine yayılmaya başladı. Mersin, Aydın, İzmir, Çanakkale, Antalya gibi kentlerde açılan bu istasyonların son durağı ise Kahramanmaraş oldu. Geçen hafta Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) Kahramanmaraş ve Diyarbakır şubelerinin açılış süreçlerini takip etmek için de kentin Ticaret ve Sanayi Odası’nda bu çalışma ofislerini gördüm. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun kente getirdiği uygulama, önümüzdeki günlerde açılacak ve genç girişimcileri ağırlayacak İstasyonda aynı anda 30 kişinin çalışabileceğini söyleyen Balcıoğlu, “Dünyanın en önemli şirketlerinden biri olan Facebook’un TOBB ve Habitat Derneği ile geliştirdiği bu ekosistem, şehrimizin girişimci adaylarının da önünü açacak. İstasyondan 20’si software 10’u da atölye kısmı olmak üzere aynı anda 30 genç arkadaşımız faydalanabilecek. Atölyelerde 3 boyutlu yazıcı, lazer kesiciler gibi üretime dayalı malzemeler de bulunuyor” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ DE DESTEKLEYECEK

Dünyaca hızla artan ortak çalışma ofisi uygulamalarının bir benzerine Kahramanmaraş’ın da sahip olduğunu ifade eden Balcıoğlu, “Burada fikir alışverişleri ve ortak grup oluşturma fırsatları ile gençlerimize daha üretken bir ortam sunmayı hedefledik. Mekanik laboratuvarımızda robotik çalışma üniteleri ile verimli üretimin de önünü açtık. Her yıl rutin eğitimler verilerek genç ve kadın girişimciliği desteklemek amacındayız. Teknoloji okuryazarlığı, ihracat, KOBİ, dijital gazetecilik gibi bir çok konuda eğitimler mevcut vereceğiz” değerlendirmesini yaptı. Kahramanmaraş’ta 2 üniversitenin bulunduğu, eğitim ve iş dünyasını da bu ofis aracılığıyla buluşturmayı vurgulayan Balcıoğlu, “Facebook yani META şirket, TOBB ve Habitat derneği işbirliği ile İstanbul’da merkez istasyonu kurduğu anda bu projeyi yakından takip ettik. Çünkü kentimizin en önemli ihtiyacı bir sanayi kentine dönüştürmek için gereken girişimcilik arzusuydu. Anadolu’da uydu merkezler açılmaya başlayınca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’dan bu yapının Kahramanmaraş’ta olması gerekliliğini anlattık. 2 yılın ardından projeyi kente getirdik” dedi. Facebook’un öncülüğünde kurulan merkez önümüzdeki günlerde açılacak. Sanayinin geliştiği, üretimin arttığı Anadolu kentlerinde yayılacak bu proje sadece ekonomiyi değil, göç başta olmak üzere bir çok sosyal sorunun da önüne engel olacak.