Fahiş fiyatlar, “yüksek fiyatların ilacıdır” da… Ama…
Bir mal veya hizmette: fiyatların aşırı yükselmesi ve dolayısıyla kâr oranının artması, mevcut üreticinin arzı (üretimi) artırması için nedendir…Ayrıca yeni yatırımların yapılması zorunluluğunun/gerekliliğinin de habercisidir.
***
Bir mal veya hizmette:
Arzın artması veya artacağı beklentisi ise (normal şartlarda) fiyatların düşmesi için nedendir…
Dolayısıyla: aşırı (fahiş) yüksek fiyatlar, yüksek fiyat sorununun ilacı olarak da bilinir…
***
Ancak… “fiyatların dayanıksız/nedensiz, varsayımlarla yükseltilmesi” ise yeni ve daha büyük sorunların temelidir… Örneğin: tarımsal ürün üreticileri… Bir üründeki fahiş fiyatlar (yüksek kâr), çiftçiyi o ürünün üretimine yönlendirir… Sonuçta ortaya çıkan arz fazlasının fiyatları düşürmesi ise büyük zararlara, atıl/gereksiz yatırımlara, kaynak israfına, yıkımlara ve sonraki dönemlerde çok daha büyük arz eksikliğine yol açabilir…
***
Eğitim/altyapı kaynaklı verimsizlikler, çalışma hayatındaki eşitsizlikler, sermaye kaynaklı ölçekler, ticari yaşamdaki çarpıklıklar, sosyo-kültürel alışkanlıklar gibi yapılar da fahiş fiyat uygulamalarının nedenleri arasında sıralanabilir… (Ayrı ve uzun bir yazı konusu…)
VELHASIL
Kurallı/planlı/eğitimli/verimli ekonomilerde: fahiş fiyatların (ender rastlanan doğa/piyasa olayıdır ama…) doğurduğu fırsatlar/zorunluluklar nedeniyle, yüksek fiyatların ilacı olduğu (normal şartlarda) bilinir…
***
Bu ilaçla yapılan tedavide: piyasaların etkin kontrolü, denetimi; girişimcilerin/yatırımcıların yönlendirilmesi; doğru envanter/veri; ihtiyaçların belirlenmesi; ihtiyaca göre yapılacak “verimli yatırımların” önceliklendirilmesi; etki analizli destek/teşvik sistemi ile planlama ve planlamaya uyulmasıyla iyileşme sağlanabilir…
***
Bu sistem, uygulanan/uygulanacak para politikalarının başarısı için de gereklidir…
