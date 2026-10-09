Faiz artışı petrol fiyatı yükselişine çare midir?

Fed hatırlanacağı üzere eylül ayındaki son toplantısında dokuz ayın ardın­dan faizlerde artışa gitti. Toplantının ar­dından bu hafta içinde yayınlanan tuta­naklarda kararın oy birliğiyle alındığını ve gelecek döneme ilişkin risklerden bahse­dildiğini gördük. Üzerine İstanbul’da dü­zenlenen Ekonomi Forumu’na katılan Fed Guvernörü Waller’dan gelen açıklamalar önemliydi. Her toplantıda faiz artırılma­sına gerek yok minvalinde konuşan Wal­ler, yukarı yönde risklere dikkat çekti. Do­layısıyla yılsonuna kadar bir artırım daha gelme ihtimali mevcut. ABD tarafında son haftalarda giderek daha fazla konuştuğu­muz bir gerçek var, tahvil faizleri belki de koşulların değişmesi ile beraber kalıcı ola­rak yukarı geliyor. ABD federal hükümeti­nin borcu 40 trilyon dolara dayanmış du­rumda. Faizlerin %5 ve üzerine çıkması ile beraber gerçekleşen her ihalede yeni borç miktarı bu nispette artıyor. ABD ekono­misinin yıllık %2 civarı bir tempo ile bü­yüdüğü düşünüldüğünde, borç yükü eko­nominin dinamiklerinden çok daha hızla yükseliyor, aradaki makasa negatif yönde açılıyor. ABD açısından federal bütçenin %20 kısmı faiz ödemelerine gidiyor, yani toplanan beş doların birinin adresi bel­li. Önemli diğer gelişmelerden biri de faiz yükünün savunma sanayi harcamalarının önüne geçmiş olması. Uzun vadeli olarak sürdürülebilir olmadığı açık.

Ağırlıklı olarak tahvil piyasasında be­lirleyici olması açısından 10 yıllık faizle­ri konuşuyoruz ancak ABD açısından da­ha önemli olan mortgage piyasasında etki­si çok yüksek olan 30 yıllık tahvil faizi de %5,70 ile son zamanların rekorunu kırmış durumda. Mortgage piyasasındaki tahvil­ler de dolayısıyla %7,50 düzeyine gelmiş durumda, hane halkı mortgage taksitleri­ni yeniden finanse ederken bu oranları gö­zetmek durumunda. Özellikle yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump yönetimi adına düşündürücü ve senatoda çoğunluğun ko­runması kritik hedefini tehlikeye sokabile­cek kadar mühim bir nokta.

Tahvil faizleri yükselişi sadece ABD için değil yakın zamanda yaşanan olayların ar­dından başta Fransa olmak üzere, Avru­pa tarafında da geçerli. Fransa ile Alman­ya arasındaki tahvil faiz farkı son yılların en yükseğine çıkmış durumda. EUR/USD paritesinin 1,5 yılın en düşüğüne gerile­mesinin ardında Fransa’da gerçekleşen protestoların genele yayılma riski var. Öy­le ki, mevcut durumda Fransa’nın kredi te­merrüt risk primi 80 seviyesine gelmiş du­rumda. Yazının başlığına dönecek olursak, petrol fiyatı yükselişine faizle müdahale etmek enflasyonu kontrol etmeye katkı­da bulunabilir, ancak bu çaba, camlar açık bir evde klima ile ısınmak gibi düşünüle­bilir. Yani faydası zararını karşılamaktan uzak olur.