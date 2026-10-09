Faiz artışı petrol fiyatı yükselişine çare midir?
Fed hatırlanacağı üzere eylül ayındaki son toplantısında dokuz ayın ardından faizlerde artışa gitti. Toplantının ardından bu hafta içinde yayınlanan tutanaklarda kararın oy birliğiyle alındığını ve gelecek döneme ilişkin risklerden bahsedildiğini gördük. Üzerine İstanbul’da düzenlenen Ekonomi Forumu’na katılan Fed Guvernörü Waller’dan gelen açıklamalar önemliydi. Her toplantıda faiz artırılmasına gerek yok minvalinde konuşan Waller, yukarı yönde risklere dikkat çekti. Dolayısıyla yılsonuna kadar bir artırım daha gelme ihtimali mevcut. ABD tarafında son haftalarda giderek daha fazla konuştuğumuz bir gerçek var, tahvil faizleri belki de koşulların değişmesi ile beraber kalıcı olarak yukarı geliyor. ABD federal hükümetinin borcu 40 trilyon dolara dayanmış durumda. Faizlerin %5 ve üzerine çıkması ile beraber gerçekleşen her ihalede yeni borç miktarı bu nispette artıyor. ABD ekonomisinin yıllık %2 civarı bir tempo ile büyüdüğü düşünüldüğünde, borç yükü ekonominin dinamiklerinden çok daha hızla yükseliyor, aradaki makasa negatif yönde açılıyor. ABD açısından federal bütçenin %20 kısmı faiz ödemelerine gidiyor, yani toplanan beş doların birinin adresi belli. Önemli diğer gelişmelerden biri de faiz yükünün savunma sanayi harcamalarının önüne geçmiş olması. Uzun vadeli olarak sürdürülebilir olmadığı açık.
Ağırlıklı olarak tahvil piyasasında belirleyici olması açısından 10 yıllık faizleri konuşuyoruz ancak ABD açısından daha önemli olan mortgage piyasasında etkisi çok yüksek olan 30 yıllık tahvil faizi de %5,70 ile son zamanların rekorunu kırmış durumda. Mortgage piyasasındaki tahviller de dolayısıyla %7,50 düzeyine gelmiş durumda, hane halkı mortgage taksitlerini yeniden finanse ederken bu oranları gözetmek durumunda. Özellikle yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump yönetimi adına düşündürücü ve senatoda çoğunluğun korunması kritik hedefini tehlikeye sokabilecek kadar mühim bir nokta.
Tahvil faizleri yükselişi sadece ABD için değil yakın zamanda yaşanan olayların ardından başta Fransa olmak üzere, Avrupa tarafında da geçerli. Fransa ile Almanya arasındaki tahvil faiz farkı son yılların en yükseğine çıkmış durumda. EUR/USD paritesinin 1,5 yılın en düşüğüne gerilemesinin ardında Fransa’da gerçekleşen protestoların genele yayılma riski var. Öyle ki, mevcut durumda Fransa’nın kredi temerrüt risk primi 80 seviyesine gelmiş durumda. Yazının başlığına dönecek olursak, petrol fiyatı yükselişine faizle müdahale etmek enflasyonu kontrol etmeye katkıda bulunabilir, ancak bu çaba, camlar açık bir evde klima ile ısınmak gibi düşünülebilir. Yani faydası zararını karşılamaktan uzak olur.
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