Faiz düştü; bakın neler neler oldu, kimler kârlı çıktı?

✔ Merkez Bankası'nın faizi düşürmesinden ülke olarak nasıl bir yarar sağladık, henüz ortaya çıkan somut bir gelişme yok. Ama faizi indirmeden önce "elini belli eden" Merkez Bankası yabancıların erken davranıp çıkmasına yol açmış.

Merkez Bankası 23 Eylül’de faizi bir puan aşağı çekti de ne oldu? Bu sorunun yanıtı var mı? “Daha dur, dün bir bugün iki” diyenler olursa soruyu şöyle değiştirelim: “Peki ne olmasını bekliyoruz?”

Aslında bu sorunun yanıtı tabii ki var da, biz olumlu anlamda ne olduğunu soruyoruz. Yoksa olumsuz sonuç ya da etki ararsanız neler neler var...

Bu faiz indirimiyle bir şeyler yaşanacak ve bir dizi kazanım elde edilecekse de bunların ne olabileceğini kestirmek pek kolay değil. En azından bizim için... Ama faizi indirme kararı verenler elbette ortaya çıkacak kazanımların ne olacağını biliyordur. Ya da şimdiye kadar bir dizi olumlu gelişme sağlanmıştır da, biz görememişizdir, o da mümkün tabii ki.

Ama bizim gözlemlediğimiz gelişmeler de yok değil. Bu faiz indirimi sayesinde birileri bayağı bir kazanım elde etti.

Yabancı elini çabuk tutmuş

Bu köşede defalarca değindik. Elinde iskontolu olarak ihraç edilmiş iç borçlanma senedi bulunanlar, faiz düşürüldüğü zaman kısa sürede kara geçer. Vade sonundaki nominal değeri 100 lira olan bir kağıt, örneğin yüzde 25 faizle iskontolu olarak ihraç edildiğinde 80 liraya satılır. Faiz birden yüzde 20’ye indirilirse bu kağıdın değeri de anında 83 liraya çıkar. Faiz yükseltildiğinde ise tersi olur.

Her ne kadar 23 Eylül’deki faiz indirimi bir puanla sınırlı tutulmuş ve bunun sonucunda elinde kağıt bulunanlara görece düşük sayılabilecek bir avantaj sağlanmışsa da, sonuçta yine de bir avantaj oluştuğu ortadadır. Faiz düşünce iç borçlanma kağıtlarının fiyatı normal seyrin üstünde bir artışa konu olmuştur.

Ancak yabancı yatırımcı çok muhtemeldir ki elini çabuk tutmuş ve faiz indirimini beklemeden çıkmıştır.

Çünkü faiz indirimiyle elindeki kağıdın fiyatı artmıştır ama bu artışı silip süpürecek bir kur artışı yaşanacağı da ortadadır. Yabancı yatırımcı bunu görmemiş olabilir mi?

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 17-24 Eylül arasında devlet iç borçlanma senedinde net 415.4 milyon dolarlık satış yaptı. Faiz indirimine gidilen toplantı 23 Eylül’deydi. Bu satışın ne kadarının indirimden önceki günlerde, ne kadarının daha sonra yapıldığını bilme şansımız yok. Çünkü veriler haftalık.

Faiz indirimiyle birlikte kurda artış yaşanmasına rağmen yabancı yatırımcı Türkiye’den çıkmaya sonraki haftada da devam etti. 24 Eylül-1 Ekim haftasında yabancılar 201.1 milyon dolarlık daha iç borçlanma senedi satarak Türkiye’den çıktı.

“Yabancı çıkışı hız kesecek” diyenler haklı!

Bu görüş en çok Merkez Bankası cephesinde taraftar buluyor. Ama haklılar; yabancı çıkışı giderek hız kesecek.

Söylenen doğru ama bu durumun altında yatan neden aslında can sıkıcı.

Yabancıların ya da yurtdışı yerleşiklerin elinde satabilecekleri devlet iç borçlanma senedi öylesine azaldı ki, artık çıkış ister istemez yavaşlayacak.

Merkez Bankası verileri, yabancıların elindeki iç borçlanma senetlerinin piyasa değerinin 1 Ekim itibarıyla 6 milyar 284 milyon dolara gerilediğini gösteriyor.

Her ne kadar son dönemde bir tanım değişikliğine gidildiği için bire bir kıyaslama yapılamazsa da 2018 sonu ve 2019 başında yabancıların devlet iç borçlanma senedi bakiyeleri 19 milyar dolar dolayında bulunuyordu.

Yüksek kuru gören vatandaş döviz sattı

✔ Döviz tasarruf edenlerin çok büyük bir kısmı kur hareketleri karşısında adım atmamayı tercih etmekle birlikte kurdaki dalgalanmadan yararlanacak şekilde alış-satış yapanlarda artış var. Son faiz kararıyla kur yükselince vatandaş 5 milyar dolara yakın satış yaptı.

Faiz indiriminden yararlanan bir kesim de döviz tasarruf edenler.

Merkez Bankası verilerine göre mevduat ve katılım bankalarında 17 Eylül’de toplam 265.2 milyar dolar döviz mevduatı bulunuyordu. Tutar, bir hafta sonra 24 Eylül’de 263.3 milyara geriledi. 1.9 milyar dolarlık bir azalma olmuştu. Yabancıların DİBS stoklarında olduğu gibi mevduat hesaplarında da bu azalmanın ne kadarının faiz kararından önce, ne kadarının daha sonra gerçekleştiği bilmek zor.

Ama döviz hesaplarındaki azalma sonraki hafta daha da hızlandı. 24 Eylül-1 Ekim haftasında döviz hesaplarındaki azalma 3 milyar doları aştı.

Böylece döviz hesapları son iki haftada tam 4.9 milyar dolar azaldı.

Belli ki bazı tasarruf sahipleri artık daha ucuza aldıkları dövizi kur yükselince satmayı tercih ediyor. Dövizi alıp yastık altına koyarak ya da bankaya yatırarak tümüyle unutan ve kur hareketlerine karşı yalnızca hesaben elde ettiği karla yetinenler hala ağırlıkta olmakla birlikte kurdaki bu dalgalanmalardan yararlanmaya yönelenlerin varlığı da dikkat çekiyor.

Bu arada döviz hesaplarındaki azalmanın tümünün gerçek azalmayı yansıtmadığını, bu hareketin bir kısmının parite etkisinden kaynaklandığını da belirtelim. Örneğin geçen hafta gerçek kişilerin döviz hesaplarında kaydedilen 2.5 milyar dolarlık gerilemenin 774 milyon doları parite etkisinden kaynaklandı. Gerçek azalma ise 1.7 milyar dolar oldu.