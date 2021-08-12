Faiz indirimi için koşullar uygun değil

Merkez Bankası faiz kararı alırken orta vadeli bakar. Baktığı ise enflasyonun görünümüdür. Eğer bu görünüm pozitif ise faizi indirir, görünüm parlak değilse yükseltir. Orta vadeli böylesi bir bakış ile mevcut enflasyon görünümü faiz oranlarında bir indirime imkan tanımıyor. Merkez Bankası'nın bugün yapacağı bir faiz indirimi zaten hedefin ve tahminin oldukça üzerinde seyreden enflasyonun daha da yükselmesine neden olabilir.

Banka aslında karar alırken birçok gelişmeye bakar. Bankanın Para Politikası Kurulu bu süreçte, “Toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden yararlanılır.“ Ya da böyle olduğu varsayılır.

Faiz kararının etkisi 4 kanaldan olur

Kurul’un açıklayacağı kararlar faiz, varlık fiyatları, döviz kuru ve beklentiler olmak üzere dört kanaldan enflasyonu etkiler. Bu etkileşimi Merkez Bankası'nın kendisinden aktaralım:

- Merkez bankası, borç paranın marjinal maliyetini değiştirerek tüketicilerin nakit akımlarını ve tüketim kararlarını; üreticilerin ise yatırım ve harcama kararlarını etkiler. Merkez Bankası bu şekilde ekonomideki toplam talebi değiştirmektedir. Faiz kanalının işleyişi, kısa vadeli faiz oranında bir değişiklikle başlamakta ve bu değişikliğin finansal piyasalardaki arz ve talep mekanizmaları aracılığıyla orta ve uzun dönem faiz oranlarına yansımasıyla sonuçlanmaktadır.

- Piyasa faiz oranları aynı zamanda bankalardan alınan kredi miktarının ve hisse senedi, döviz gibi varlıkların fiyatlarının değişmesine yol açar. Genişletici para politikası sonucu bankaların rezervleri ve mevduatları artacağından verebilecekleri kredi miktarı yükselecektir. Kredi miktarındaki bu artış firmaların yatırım harcamalarının artmasına yol açacak ve toplam talep üzerinde genişletici etki yaratacaktır.

- Parasal genişlemenin olduğu bir ekonomide yurt içi reel faiz oranları düşeceğinden portföy yatırımcıları için o ülkede yatırım yapmak daha az kârlı olacak ve ülkeden sermaye çıkışı görülecektir. Bunun sonucunda ulusal paranın değeri düşmeye başlayacaktır. Döviz kurlarının yükselmesi ithal malların fiyatlarını ulusal para cinsinden artırarak enflasyonun doğrudan yükselmesine de sebep olabilecektir. Ayrıca, ithal malları fiyatlarının yükselmesi, toplam arzın azalmasına ve devamında fiyatlar seviyesinde artışa neden olacaktır.

- Beklentiler kanalı, ekonomik birimlerin gelecek dönemlere ilişkin başta enflasyon olmak üzere ekonomik şartlarda yaşanmasını bekledikleri değişimler aracılığıyla çalışan aktarım kanalıdır. Faiz oranlarına ilişkin kararlar aynı zamanda beklentileri, beklentiler de ileriye dönük kararları etkiler.

Bunlar TCMB sitesinde yer alan kendi ifadeleridir. Dolayısıyla bugün atılacak zamansız bir faiz indiriminin belirli bir zaman diliminde enflasyonu nasıl etkileyeceğini Merkez Bankası biliyor. Buraya kadar TCMB’nin kendi ifadeleriyle aktarılanlar bugün yapılacak bir faiz indiriminin enflasyonu olumsuz etkileyeceğini gösteriyor. Buna rağmen bir indirim kararı verilirse bu teknik olmaktan ziyade siyasi bir adım olacaktır. Kaldı ki Merkez Bankası'nın para politikası adımlarının ekonomi üzerinde etkisi de sınırlıdır. Banka faiz ile ekonomideki faaliyetleri ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeye çalışır. Ancak ekonominin yapısallaşmış sorunlarının çözümünü para politikasında aramak doğru değildir. Ekonomideki sorunların çözümü için çarenin zorlama faiz indirimlerinde arandığı geçmiş uygulamalar, enflasyonun daha da yükselmesi ve büyüme ile istihdamın da olumsuz etkilenmesi ile son bulmuştur.