Faiz indirimi kararı sonrası muhalefet erken seçim çağrısı yaptı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekti. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından siyasilerden ilk tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Artık Dur Erdoğan” diyerek “HemenSeçim” şeklinde tag açtı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup toplantısında faiz konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatarak, “Para Politikası Kurulu toplandı ve telkin edilen kararı verdi” değerlendirmesi yaptı. Özel, ekonomideki yangının sürdüğünü bunu söndürmenin yolunun da erken seçim olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da PPK kararı sonrası doların 11 liraya doğru gittiğini belirterek, sadece piyasalarla değil ekonominin tüm kurallarıyla inatlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artık inatlaşmayı bırakarak Türkiye’yi içine düşürdüğü bu bunalımdan çıkartacak erken seçim kararını alması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, 2022 yılı bütçesinin Meclis’e sunulduğu tarihten itibaren doların yaklaşık 2 lira arttığına dikkat çekerek, bütçenin revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ‘faizi savunanlarla birlikte olamam’ açıklamasını hatırlatan Dervişoğlu, 2022 yılı bütçesinde faiz giderlerinin 240.4 milyar lira olduğuna dikkat çekerek, “Bir taraftan ‘faize karşıyım’ diyorsunuz öbür taraftan da 240 milyar lira faiz ödemesi planlanan bütçeyi Meclis’e getiriyorsunuz bu ne yaman çelişkidir. Merkez Bankası’na faiz üzerinden yapılan baskı döviz kurunu artırarak ekonomiyi daha da kötüye götürmektedir. Merkez Bankası’na müdahale edilmemeli, kurumun bağımsızlığı sağlanmalı, piyasalara güven aşılanmalıdır” değerlendirmesi yaptı.

“Merkez Bankası orta oyunu oynadı “

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz indirimi kararının önceden alınan bir kararın ilan edilmesi olduğunu belirterek, “Merkez Bankası’nın saraydan bağımsız hareket etmediğini elbette biliyoruz. Merkez Bankası bir orta oyunu oynadı, biz de izledik. Halbuki bunun kararı AKP Grup toplantısında sufle olarak verildi. Ekonomide en karanlık senaryonun yazarı Erdoğan’dır” dedi.

Beştaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizin haram olduğunu söylemesini tutarsız ve çelişkili olduğunu belirterek, 2022 bütçesinde 240 milyar lira faiz gideri olduğunu ifade etti.