Faiz indirimi ne zaman olmalı?
Gelişen piyasa olmanın temel dinamiklerinden biri ülkedeki faiz seviyesi ile ülkenin para biriminin global piyasalarda diğer para birimlerine karşı seyrinin arasındaki terazinin daha da hassas olmasıdır.
Normalde ABD ya da Euro Birliği gibi para birimi “hard currency” olan yani rezerv para olarak kabul edilen yerlerde de şüphesiz bu iki unsurun korelasyonu önemlidir, ancak sizin bastığınız para başkaları tarafından tasarruf ve servet biriktirme aracı olarak görülüyorsa işler daha da kolaylaşır.
Bizim gibi gelişen ülkelerde ise genelde dış finansman bağımlılığı ile belirli bir fon akımını cezbetmek için enflasyonun üzerinde bir reel faiz verilmesi genel uygulamadır. Fon akımlarının çeşitli nedenlerle hızlandığı dönemlerde reel faiz azalabilir, hatta dönemsel olarak eksiye de geçebilir.
Süreç nasıl bir döneme işaret ediyor?
Peki bu girizgahın ardından, kritik ve belki de milyon dolarlık soruyu soralım, içinde bulunduğumuz süreç nasıl bir döneme işaret ediyor, reel faiz artmalı mı yoksa azalmalı mı* Reel faiz derken neden bahsettiğimizi de açıkça ortaya koyalım, gelecek bir yıla dair enflasyon beklentisi ile uyguladığımız politika faizi arasındaki fark.
Şu an için enflasyon beklentisi %25 düzeyinde. Tabii bu sadece piyasa katılımcıları nezdinde, reel sektör gelecek bir yılı nasıl öngörüyor diye baktığımızda tablo daha karamsar, tahminler %30 düzeyi üzerinde, halen son yıllardaki enflasyon dalgalanmasından en çok ağzı yanmış olan hane halkına bakacak olursak onlar ancak %40 ve üzeri bir tahminde bulunmaktalar.
TCMB muhtemelen yakın zamanlı fon akımlarının kompozisyonuna bakarak bir duyarlılık analizi üzerinde çalışmıştır, faizi ne kadar indirirsek, fon akımları ne kadar değişir, kısa vadeli carry trade amaçlı girişler terse döner mi, içerde yabancı para tercihinde anlamlı değişiklikler olur mu vb. şüphesiz bu senaryo analizleri geleceğe dair önemli varsayımlar içerdiğinden tam olarak sonucu öngöremez ancak değerli katkılarda bulunur.
Fed muhtemelen faiz artırmayacak ve petrol fiyatları da 90 dolar varil bandının üstünde kalıcı olmayacak gibi bir varsayımla ortaya çıkarsanız, yakın zamanda TCMB tarafından normalleşme adımı olarak gündeme gelen haftalık repo ihalelerine geçişi mazur görebilirsiniz. Diğer yandan bunun üstüne eylül ayı PPK toplantısında da faiz indirimleri devam eder düşüncesi bana göre biraz prematüre kalmakta, zira enflasyon arzu ettiğimiz kadar hızlı düşmüyor, hane halkına göre reel faiz zaten yok, reel sektöre göre de marj çok dar.
O yüzden ABD tarafından birkaç veriyi takip etmek, Jackson Hole toplantısından gelecek mesajlar ve jeopolitik arenada da ABD ile İran heyetlerinin bir araya geldiği bir düzlemi görmek biraz daha temkinli ve makul olacaktır. Dolayısıyla bu toplantıda bir değişikliğe gidilmez, ancak yılın kalan son iki toplantısında işler yolunda giderse ölçülü indirimlere başlarım mesajı gelebilir görüşündeyim. Faizlerin inmesi tüm ekonomi için olumlu ancak gereğinde ve şartlar olgunlaştığı zaman yapıldığında, bunu da unutmayalım.
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