Faiz indirimi ne zaman olmalı?

Gelişen pi­yasa olma­nın temel dina­miklerinden bi­ri ülkedeki faiz seviyesi ile ül­kenin para biri­minin global pi­yasalarda diğer para birimleri­ne karşı seyri­nin arasındaki terazinin daha da hassas ol­masıdır.

Normalde ABD ya da Euro Birliği gibi para bi­rimi “hard currency” olan yani rezerv para olarak ka­bul edilen yerlerde de şüp­hesiz bu iki unsurun kore­lasyonu önemlidir, ancak sizin bastığınız para başka­ları tarafından tasarruf ve servet biriktirme aracı ola­rak görülüyorsa işler daha da kolaylaşır.

Bizim gibi ge­lişen ülkelerde ise genel­de dış finansman bağımlılı­ğı ile belirli bir fon akımını cezbetmek için enflasyonun üzerinde bir reel faiz veril­mesi genel uygulamadır. Fon akımlarının çeşitli neden­lerle hızlandığı dönemlerde reel faiz azalabilir, hatta dö­nemsel olarak eksiye de ge­çebilir.

Süreç nasıl bir döneme işaret ediyor?

Peki bu girizgahın ardın­dan, kritik ve belki de mil­yon dolarlık soruyu soralım, içinde bulunduğumuz süreç nasıl bir döneme işaret edi­yor, reel faiz artmalı mı yok­sa azalmalı mı* Reel faiz der­ken neden bahsettiğimizi de açıkça ortaya koyalım, ge­lecek bir yıla dair enflasyon beklentisi ile uyguladığımız politika faizi arasındaki fark.

Şu an için enflasyon beklen­tisi %25 düzeyinde. Tabii bu sadece piyasa katılımcıları nezdinde, reel sektör gelecek bir yılı nasıl öngörüyor diye baktığımızda tablo daha ka­ramsar, tahminler %30 dü­zeyi üzerinde, halen son yıl­lardaki enflasyon dalgalan­masından en çok ağzı yanmış olan hane halkına bakacak olursak onlar ancak %40 ve üzeri bir tahminde bulun­maktalar.

TCMB muhteme­len yakın zamanlı fon akım­larının kompozisyonuna ba­karak bir duyarlılık analizi üzerinde çalışmıştır, faizi ne kadar indirirsek, fon akımla­rı ne kadar değişir, kısa va­deli carry trade amaçlı gi­rişler terse döner mi, içerde yabancı para tercihinde an­lamlı değişiklikler olur mu vb. şüphesiz bu senaryo ana­lizleri geleceğe dair önem­li varsayımlar içerdiğinden tam olarak sonucu öngöre­mez ancak değerli katkılar­da bulunur.

Fed muhteme­len faiz artırmayacak ve pet­rol fiyatları da 90 dolar varil bandının üstünde kalıcı ol­mayacak gibi bir varsayım­la ortaya çıkarsanız, yakın zamanda TCMB tarafından normalleşme adımı olarak gündeme gelen haftalık re­po ihalelerine geçişi mazur görebilirsiniz. Diğer yandan bunun üstüne eylül ayı PPK toplantısında da faiz indi­rimleri devam eder düşünce­si bana göre biraz prematüre kalmakta, zira enflasyon ar­zu ettiğimiz kadar hızlı düş­müyor, hane halkına göre re­el faiz zaten yok, reel sektöre göre de marj çok dar.

O yüz­den ABD tarafından birkaç veriyi takip etmek, Jackson Hole toplantısından gelecek mesajlar ve jeopolitik are­nada da ABD ile İran heyet­lerinin bir araya geldiği bir düzlemi görmek biraz daha temkinli ve makul olacaktır. Dolayısıyla bu toplantıda bir değişikliğe gidilmez, ancak yılın kalan son iki toplantı­sında işler yolunda giderse ölçülü indirimlere başlarım mesajı gelebilir görüşünde­yim. Faizlerin inmesi tüm ekonomi için olumlu ancak gereğinde ve şartlar olgun­laştığı zaman yapıldığında, bunu da unutmayalım.