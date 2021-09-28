Faiz inişi sonrasında sıradaki gelişmeler neler olur?

Faizi indirdik de şimdi ne olacak? Biliyoruz ki bu faiz adımı, tek başına atılmış bir adım değil. Nasıl ki faiz arttırdığında onu destekleyen kararlar peş peşe geliyorsa şimdi de bu indirimi destekleyecek kararlar gelecek. Peki, hangi kararlar gelebilir? Önceki tecrübelerimizden sıralayalım;

Faiz inişinin ekonomi lokomotifinin seyir defteri:

1-Yeni bir KGF paketi yola çıkar.

2-BDDK devreye girer, hesaplamalar değişir.

3-Altına ilave (tahminen 1 puan) vergi gelir.

4-Döviz karşılıkları yeniden yükseltilir.

5-Bankalarda 100 bin $ limite 1 gün valör, 50 bin $ olur, valör de 2 güne çıkar.

6-TÜİK’ten sepeti değiştirmesi istenir, çekirdek enflasyonu düşük tutacak ayarlamalar yapılır.

7-Kamuda tasarruf genelgesi yenilenir. Uygulanmayan önceki genelgenin kapsamı genişletilir.

8-Piyasayı canlandırmak adına kamu bankalarından konut kredilerine sübvansiyon uygulanır.

9-İhracatçının dövizini ülkeye getirme koşulları ağırlaştırlır.

10-Seri batıklar oluşmasın diye şirket zararları bankaların sırtına yüklenir.

Faiz indirimi merkezin karizması mı?

Faiz indirimi, Para Politikası Kurulunun mevcut faiz düzeyine müdahale ederek aşağı çekmesidir. Türkiye’de Merkez Bankası ne yazık ki karizmasını buna bağlamıştır. Faiz indirimi; kredilerin önünü açmak, tüketimi artırmak, faizden medet ummak yerine paranın yatırıma yönlendirilmesidir.

Ülke vatandaşına ne kadar ucuz kredi sağlarsa o kadar büyümenin yolunu açar. Ancak Türkiye’de faiz indirimi; tasarruf sahiplerini üzüyor. Çünkü birikim sahipleri faiz %18 ise nette %15,5 alabiliyor. Enflasyon ise %19,25. Parası, enflasyonla durduğu yerde eriyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Para politikasındaki bütün sarmallardan nasıl kurtuluruz?

“Güven” inşa ederek.

2-Bu kadar hasar almış bir ekonomi nasıl güven inşa edebilir?

Para politikasının mimarisini inci nakış gibi işleyerek... Cumhurbaşkanı bizzat sıkı para politikasını ve enflasyonla mücadeleyi deklare ederek ve bunun gereğini yaparak…

FAİZ OYNAKLIĞINDA ŞİRKET İLERLEME STRATEJİSİ

Şirketler faiz indirimine göre inmez ve çıkmaz. İnmek ve çıkmak, stratejik hatalarla olur. Her faiz-kur-enflasyon düzeyinin, şirket için bir karşılığı, iş yapma kültürüne bağlı, ilerleme stratejisi olmalı…

Şirketlerimiz, “efendim, faizi düşürdüler, kuru zıplatacaklar, zaman kötü” diyemez. Krizlerle var olmayı başara gelmişsin zaten… Karmaşada yol almak için “zaman kötü” diye mola isteyemezsin. Faiz indirim zamanı, doğru veya yanlış olabilir... Bu; onu nasıl yönettiğine bağlı…

Zaten senin için doğru zaman diye bir şey yoktur. Çünkü zaman, doğru veya yanlışla ilgilenmez. Akıp geçerken farkına varmazsan, senin için yanlış zaman olur.