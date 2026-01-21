Faiz kıskacındaki piyasalarda iktisadi paradoks: Türkiye’de konut ve araç talebinin makroekonomik anatomisi
Türkiye ekonomisi, son yıllarda geleneksel iktisat teorilerinin sınırlarını zorlayan, kendine has dinamiklerle şekillenen bir süreçten geçiyor. Bu sürecin en dikkat çekici yansıması ise finansman maliyetlerinin zirve yaptığı bir dönemde dahi konut ve otomobil piyasalarındaki canlılığın korunmasıdır.
Aylık ortalama %3 seviyesindeki araç kredisi ve %2,65 civarındaki konut kredisi faizleri, yıllık bileşikte %40-50 bandını aşan bir maliyet yükü anlamına gelmesine rağmen, TÜİK verileri satışların neden hala belirli bir hacmi koruduğunu anlamak için derin bir analiz gerektiriyor.
Enflasyonist beklentiler ve “öne çekilmiş talep” dinamiği
Yüksek faiz ortamında talebin canlı kalmasının temel makroekonomik gerekçesi, tüketicinin enflasyon beklentisidir. Eğer bir ekonomide beklenen enflasyon, nominal kredi faizinden yüksekse veya ona yakınsa, “reel faiz” negatif veya düşük kalır. Türkiye özelinde tüketiciler, aylık %3 faiz ödemeyi, satın alacakları varlığın fiyatının bir ay sonra %3’ten fazla artacağı korkusuyla rasyonalize etmektedir. Bu durum iktisatta “öne çekilmiş talep” (front-loaded demand) olarak adlandırılır.
TÜİK’in 2024 verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının %13,5 artarak 2,6 milyon sınırına dayanması, otomobilin sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda enflasyona karşı bir “değer saklama aracı” olarak görüldüğünün en somut kanıtıdır. 2025 yılında ise yüksek faizlerin ve sıkı para politikasının etkisiyle bu rakamda %8,9’luk bir gerileme (2,3 milyon adet) görülse de, 2 milyon eşiğinin üzerinde kalınması, otomobilin likit bir yatırım enstrümanı olma özelliğini sürdürdüğünü göstermektedir.
Finansmanda eksen kayması: krediden özkaynağa geçiş
Yüksek faiz oranları, satışların miktarını bitirmemiş ancak satışın “niteliğini” kökten değiştirmiştir. Geçmiş yıllarda konut ve araç piyasasını domine eden “banka kredili satışlar”, yerini nakit ve özkaynak kullanımına bırakmıştır. Ağustos 2024 konut satış verileri bu tezi desteklemektedir: Toplam satışlar %9,9 artarken, ipotekli (kredili) satışların payı dramatik bir şekilde düşmüştür.
Peki, kredi çekilmiyorsa bu satışlar nasıl yapılıyor? Burada iki temel mekanizma işlemektedir. Birincisi, “barınma ihtiyacı” olan kitlenin elindeki altın, döviz veya mevcut taşınmaz gibi varlıkları realize ederek nakit alıma yönelmesidir. İkincisi ise inşaat firmalarının ve otomotiv bayilerinin banka sistemini devre dışı bırakarak sunduğu “şirket içi taksitlendirme” modelleridir. Banka faizinin %3 olduğu bir ortamda, satıcının sunduğu daha makul vade seçenekleri piyasayı ayakta tutan ana damar haline gelmiştir.
Konut piyasasındaki 134 binlik aylık satış hacmi (Ağustos 2024), sadece yatırım güdüsüyle açıklanamaz. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 600 bin yeni evlilik, boşanmalar, iç göç ve kentsel dönüşüm gibi yapısal nedenlerle yıllık en az 800 bin ile 1 milyon arasında yeni konut arzına ihtiyacı vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki yoğun yoğunlaşma, faizler ne kadar yüksek olursa olsun barınma ihtiyacını ertelenemez bir noktaya taşımaktadır. Kira fiyatlarındaki fahiş artışlar, tüketicinin “yüksek faizli kredi taksiti ödemeyi, yüksek kira ödemeye tercih etmesine» neden olmaktadır. Bu, makroekonomik açıdan «ikame etkisi» olarak değerlendirilebilir; birey, barınma maliyetini kira yerine kredi faiziyle finanse etmeyi seçmektedir.
Otomotivde yatırım ve likidite tercihi
Taşıt piyasasında ise 2024 yılında trafikteki toplam taşıt sayısının 2,5 milyondan fazla artması, otomobilin Türkiye’de “en kolay nakde çevrilebilen yatırım aracı” olarak konumlandığını göstermektedir. Gayrimenkulün aksine, otomobilin satış hızı ve standartlaşmış fiyat yapısı, tasarruf sahiplerini yüksek faizli mevduat yerine fiziki varlığa yönlendirmektedir. Ancak 2025 verilerindeki %8,9’luk daralma, mevduat faizlerinin cazibesinin ve krediye erişim zorluğunun yavaş yavaş bu “yatırım amaçlı otomobil” talebini törpülemeye başladığını işaret etmektedir.
Sonuç ve makro projeksiyon
Sonuç olarak, Türkiye’de %3 civarındaki aylık faiz oranlarına rağmen konut ve araç satışlarının sürmesi, bir piyasa irrasyonelliği değil; aksine yüksek enflasyon, barınma ihtiyacı ve negatif reel getiri ortamına karşı geliştirilmiş bir bireysel korunma refleksidir. Tüketici, paranın zaman değerini hesaplarken banka faizini değil, ürünün gelecekteki olası fiyatını baz almaktadır. Önümüzdeki dönemde, dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşması ve reel faizlerin pozitif bölgeye kalıcı olarak yerleşmesi durumunda, bu varlıklara olan «yatırım amaçlı» talebin azalması kaçınılmazdır.
Nitekim 2025 yılı taşıt verilerindeki hafif gerileme, piyasanın normalleşme sinyalleridir. Ancak yapısal konut arzı sorunu ve demografik baskı çözülmediği sürece, faiz oranları yüksek kalsa dahi piyasada belirli bir işlem hacminin korunacağı öngörülebilir. Makroekonomik denge için temel reçete, kredi maliyetlerini düşürmekten ziyade, güvenli yatırım limanlarını çeşitlendirmek ve fiyat istikrarını sağlayarak «panik alımlarını» durdurmaktır.
