Faiz kıskacındaki piyasalarda iktisadi paradoks: Türkiye’de konut ve araç talebinin makroekonomik anatomisi

Türkiye ekono­misi, son yıllar­da geleneksel iktisat teorilerinin sınırla­rını zorlayan, ken­dine has dinamik­lerle şekillenen bir süreçten geçiyor. Bu sürecin en dikkat çekici yansıması ise finansman maliyet­lerinin zirve yaptığı bir dönemde dahi konut ve oto­mobil piyasalarındaki canlılı­ğın korunmasıdır.

Aylık ortala­ma %3 seviyesindeki araç kre­disi ve %2,65 civarındaki konut kredisi faizleri, yıllık bileşikte %40-50 bandını aşan bir mali­yet yükü anlamına gelmesine rağmen, TÜİK verileri satışla­rın neden hala belirli bir hacmi koruduğunu anlamak için de­rin bir analiz gerektiriyor.

Enflasyonist beklentiler ve “öne çekilmiş talep” dinamiği

Yüksek faiz ortamında talebin canlı kalmasının temel makroe­konomik gerekçesi, tüketicinin enflasyon beklentisidir. Eğer bir ekonomide beklenen enf­lasyon, nominal kredi faizinden yüksekse veya ona yakınsa, “re­el faiz” negatif veya düşük ka­lır. Türkiye özelinde tüketiciler, aylık %3 faiz ödemeyi, satın ala­cakları varlığın fiyatının bir ay sonra %3’ten fazla artacağı kor­kusuyla rasyonalize etmekte­dir. Bu durum iktisatta “öne çe­kilmiş talep” (front-loaded de­mand) olarak adlandırılır.

TÜİK’in 2024 verilerine gö­re trafiğe kaydı yapılan ta­şıt sayısının %13,5 artarak 2,6 milyon sınırına dayanması, otomobilin sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda enflasyona karşı bir “değer saklama aracı” olarak görüldüğünün en somut kanıtıdır. 2025 yılında ise yük­sek faizlerin ve sıkı para poli­tikasının etkisiyle bu rakam­da %8,9’luk bir gerileme (2,3 milyon adet) görülse de, 2 mil­yon eşiğinin üzerinde kalınma­sı, otomobilin likit bir yatırım enstrümanı olma özelliğini sür­dürdüğünü göstermektedir.

Finansmanda eksen kayması: krediden özkaynağa geçiş

Yüksek faiz oranları, satışla­rın miktarını bitirmemiş an­cak satışın “niteliğini” kökten değiştirmiştir. Geçmiş yıllar­da konut ve araç piyasasını do­mine eden “banka kredili satış­lar”, yerini nakit ve özkaynak kullanımına bırakmıştır. Ağus­tos 2024 konut satış verileri bu tezi desteklemektedir: Toplam satışlar %9,9 artarken, ipotekli (kredili) satışların payı drama­tik bir şekilde düşmüştür.

Peki, kredi çekilmiyorsa bu satışlar nasıl yapılıyor? Bura­da iki temel mekanizma işle­mektedir. Birincisi, “barınma ihtiyacı” olan kitlenin elindeki altın, döviz veya mevcut taşın­maz gibi varlıkları realize ede­rek nakit alıma yönelmesidir. İkincisi ise inşaat firmalarının ve otomotiv bayilerinin banka sistemini devre dışı bırakarak sunduğu “şirket içi taksitlen­dirme” modelleridir. Banka fa­izinin %3 olduğu bir ortamda, satıcının sunduğu daha makul vade seçenekleri piyasayı ayak­ta tutan ana damar haline gel­miştir.

Konut piyasasındaki 134 bin­lik aylık satış hacmi (Ağustos 2024), sadece yatırım güdü­süyle açıklanamaz. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 600 bin yeni evli­lik, boşanmalar, iç göç ve kent­sel dönüşüm gibi yapısal ne­denlerle yıllık en az 800 bin ile 1 milyon arasında yeni konut arzına ihtiyacı vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropol­lerdeki yoğun yoğunlaşma, fa­izler ne kadar yüksek olursa olsun barınma ihtiyacını erte­lenemez bir noktaya taşımakta­dır. Kira fiyatlarındaki fahiş ar­tışlar, tüketicinin “yüksek faiz­li kredi taksiti ödemeyi, yüksek kira ödemeye tercih etmesine» neden olmaktadır. Bu, makro­ekonomik açıdan «ikame etki­si» olarak değerlendirilebilir; birey, barınma maliyetini kira yerine kredi faiziyle finanse et­meyi seçmektedir.

Otomotivde yatırım ve likidite tercihi

Taşıt piyasasında ise 2024 yı­lında trafikteki toplam taşıt sa­yısının 2,5 milyondan fazla art­ması, otomobilin Türkiye’de “en kolay nakde çevrilebilen yatırım aracı” olarak konum­landığını göstermektedir. Gay­rimenkulün aksine, otomobi­lin satış hızı ve standartlaşmış fiyat yapısı, tasarruf sahipleri­ni yüksek faizli mevduat yeri­ne fiziki varlığa yönlendirmek­tedir. Ancak 2025 verilerindeki %8,9’luk daralma, mevduat fa­izlerinin cazibesinin ve krediye erişim zorluğunun yavaş yavaş bu “yatırım amaçlı otomobil” talebini törpülemeye başladığı­nı işaret etmektedir.

Sonuç ve makro projeksiyon

Sonuç olarak, Türkiye’de %3 civarındaki aylık faiz oranları­na rağmen konut ve araç satış­larının sürmesi, bir piyasa ir­rasyonelliği değil; aksine yük­sek enflasyon, barınma ihtiyacı ve negatif reel getiri ortamına karşı geliştirilmiş bir bireysel korunma refleksidir. Tüketici, paranın zaman değerini hesap­larken banka faizini değil, ürü­nün gelecekteki olası fiyatını baz almaktadır. Önümüzdeki dönemde, dezenflasyon süre­cinin başarıya ulaşması ve re­el faizlerin pozitif bölgeye kalı­cı olarak yerleşmesi durumun­da, bu varlıklara olan «yatırım amaçlı» talebin azalması ka­çınılmazdır.

Nitekim 2025 yı­lı taşıt verilerindeki hafif geri­leme, piyasanın normalleşme sinyalleridir. Ancak yapısal ko­nut arzı sorunu ve demografik baskı çözülmediği sürece, fa­iz oranları yüksek kalsa dahi piyasada belirli bir işlem hac­minin korunacağı öngörülebi­lir. Makroekonomik denge için temel reçete, kredi maliyetle­rini düşürmekten ziyade, gü­venli yatırım limanlarını çeşit­lendirmek ve fiyat istikrarını sağlayarak «panik alımlarını» durdurmaktır.