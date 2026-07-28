Faiz kuru
Stratejik petrol rezervlerinin (SPR) 270 milyonla 1982 Ağustos’ta başlayıp, artışla 311 milyon varil ton olduğu ilk yıl 1983 Nisan. Tam 43 yıl sonra tarihinin bu düşük seviyesi yine görüldü. 2023 Temmuzunda Fed 5,25- 5,50 faiz oranı ile 23 yıllık tarihi rekor politika faiz seviyesine çıktığında, SPR ise sonraki tarihinin o ana kadarki en düşüğü 346 milyon varil tonu görüyordu. Nedeni çok basitti. Maliye politikası para politikasına eşlik ediyordu. Ancak farklı olarak genişlemeci maliye politikasıydı. Çünkü pompa fiyatları ABD’de rekor seviyelere çıkmış, 8 banka batmış, 2024 seçimlerine 1 yıl kalmıştı. Enflasyon Rusya-Ukrayna Savaşı ve pandemi sonrası dünyada arz ve enerji şokları ile tavan yapmıştı.
Fed’e faiz artışında geç kaldığı için eleştiriler zirvedeydi. Fed faizde zirveyi görünce batan bankalar nedeni ile enflasyona başkasının müdahale etmesi gerekiyordu. Petrol arzını arttırarak ABD’de enflasyon düşürülmüştü. Çünkü BLS verilerine bakıldığında enerji fiyatlarındaki geri çekilme ile enflasyonun düştüğü net bir şekilde görülebiliyordu.
Kristal büfe
Aynı dönemde bizde ana akım ortodoks pop iktisat yorumlarında, Fed’in ne kadar muhteşem iletişimle piyasaları çok güzel hazırladığı ve reel faiz ile bilimi izleyerek enflasyonu kontrol altına aldığı başta piyasa kanallarında anlatılıyordu. Arz ve enerji şoklarında politika faizinin işlevsel olmadığını Ben Şalom Bernanke (vd., 2004) makalelerinde yazmışlardı.
Mayıs 2026’dan sonra ABD SPR tekrar 400 milyon varil ton altına düşüp, şu anda tarihi düşük seviyesindeyken aynı ay İran’a “Destansı Öfke Operasyonu” sona erdi. Peki, niye benzer bir tablo var? Çünkü Powell yeni gitti, Warsh ısınıyor. Enflasyonda enerji şokları nedeni ile seviye yüksekken faiz indirimine gitmesi halinde daha yeni göreve başlamışken ciddi eleştiri alacak.
Kamala Harris için seçim öncesinde bir anda sürpriz 50 baz puan düşüren Powell için merkez bankası bağımsızlığını sorgulamayanlar Kevin Warsh için aynı derecede ılımlı olurlar mı? O zaman geriye SPR kalıyor. Ki benim beklentim seçim öncesi her durumda o bir faiz indirimi buraya gelecek.
Kral ve ben
1983 yılında ARPANET sonrası internet hayatımıza girdi. 32 Sayılı TPKKK ile döviz alım satımları serbest hale geldi. Reagan dönemi Eylül 1982’de ekonomiden %54 memnun değildi, işsizlik %10’lu seviyelerdeydi. 1983 başında Reagan kabul oranı %35’e kadar düştü. Paul Volcker şok faiz artışı sonrası resesyon, stagflasyon vardı. Volcker kendi ifadesi ile “tüm Fed guvernörleri ümidini kaybetmişti ve inançları kalmamıştı, onlara bir mucize sunmak gerekiyordu. Hazine bakanını bilgilendirerek şok faizi uyguladı”. Ve Maradona’nın eli gibi gol geldi. Fed ve Volcker faiz artışı ile başarmışlardı.
Oysa gerçek farklıydı. Kanada ve Meksika’da petrol kuyuları devreye girmiş ve arz artmıştı. Yani ABD’de enflasyon ne zaman kontrolden çıksa devreye petrol giriyordu. Ortodoks, neoklasik inanç gereği tabii bu başarı yine Fed’indi o zaman da. Burada artık biliyoruz ki neoliberalizm kendi vatanında bile yakaladı mı affetmez.
Reaganomics ile vergiler düşürülerek bütçe açıkları karşılığında ekonomiyi canlandırma ve işsizliği azaltma kalıcı oldu. Buna “Arz Yanlı İktisat” denir literatürde, Thatcher(izm) gibi. Meşhur Laffer Eğrisi de o zaman çıkmıştır. Ancak, kamu harcamalarının kontrolü ve bütçe denkliğini de bu yüzden istemişler ve monetarist görüşle para arzı kontrolü ile enflasyonu kontrol etmeyi de öne sürmüşlerdir.
Kırıntı büfe
Bunlardan 4 sene sonra Lionel Messi doğdu. Oysa Milei 1970 doğumlu olarak tüm bu süreçlere hâkim olması gereken bir isim. 1983 yılında Arjantin’de cunta sonrası ilk seçim de yapılmıştı. Bugün yakın coğrafyada, neoliberal Milei’nin Arjantin’inde İsrail sermayeli Çin benzeri üretim merkezi kuruluyor ABD tarafından.
Kissinger’ın Suudi Arabistan ile Petrodolar Sistemini kurması petrol yüzünden tekrar ekonomik krize girmemek içindi. Çin swapları ile yüzen Arjantin, Panama Kanalından ve Venezuela’dan Çin çıkarıldı derken Arjantin ikamesi de benzer yüzden. Çin’in en büyük pazarlarından AB’de Rusya-Ukrayna kaynaklı sorunlar, Yeni İpek Yolu Projesi üzerinde Trump Koridoru, İran Hürmüz ve Süveyş Hattı hep Çin nedeni ile.
Şimdi yeni bir cephe var. Yapay zekâ. ABD borsasının itici gücü.
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