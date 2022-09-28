Faiz tek haneye iner de enflasyon 5 yıl direnir

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon için tarih vererek şubat ayını işaret ediyor; “hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz, sonra da olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşüreceğiz.” Elbette hepimizin isteği enflasyonun tek haneli rakamlara gelmesidir. Peki, enflasyon için makul seviye olarak işaret edilen rakamlar nelerdir ve faiz ne zaman tek haneli rakamlara inecek? Kaldı ki enflasyonu indirsek bile hayat pahalılığı, tırmandığı yerden inebilecek mi?

MAKUL SEVİYE NE OLA Kİ?

Enflasyonda baz etkisi ile bir gerileme yaşanacağını zaten biliyoruz. Bu makul bir seviye olur mu? Yüzde 80 düzeyinde olan enflasyonun %60’lara gelmesi makul seviye kabul edilecektir. “Faizi indirdik enflasyonu da indiriyoruz” ifadeleri gündemimize girecek ve başarı söylemlerini duyacağız. Peki, gerçekte ne olacak? Alım gücüne yansıyacak mı?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Enflasyonda önümüzdeki yıl dramatik düşüşler yaşanır mı?

Seçim ekonomisinin yaşandığı bir ortamda, asgari ücret zammı gündemde iken bunun yaşanması zor. Kaldı ki ücret-fiyat helezonu bir kez harekete geçince etiketler, talep enflasyonu yüzünden çıldıracaktır. Asgari ücrete gelen zamlardan sonra fiyat ayarlamalarını hatırlayın; kiradan sebzeye dek…

Enflasyon ne zaman tek haneye iner?

Enflasyon indirilir de hayat pahalılığı; 5 yıldan önce tek haneye inmez. Enflasyon indirilir; baz etkisi ile enflasyon iner, sepet değiştirerek enflasyon iner. Ancak hayat uzun yıllar pahalı kalır. Bir de yapısal reformlarla enflasyon iner. Beklenen ve istenen budur. Zira böylesi iniş refah demektir. Hayat pahalılığının düşmesi demektir.

NOT

ASGARİ ÜCRETE EN AZ %80 ZAM GELECEK

Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enfl asyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enfl asyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…