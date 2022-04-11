Faiz ve enflasyon makası açılmaya devam ediyor

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre ihracatımız mart ayında yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolara ulaştı. İthalatımız ise yüzde 31 artışla 31 milyar dolara yükseldi. İhracat da, ithalat da şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıktı. Bu veriler ile yılın ilk çeyreği de tamamlanmış oldu. 3 aylık ihracat artışı yüzde 20,8, ithalat artışı yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti. İthalat artışı, ihracatın neredeyse iki katı kadar olduğu için ilk çeyrekte dış ticaret açığında da 26,4 milyar dolar gibi tahminlerin ötesinde bir düzeye ulaşmış olduk.

İthalat ve dış ticaret açığındaki büyümenin temelinde enerji ve metal ithalatımızdaki sıçrama yatıyor. İlk çeyrekte enerji ithalatımız 25,3 milyar dolar oldu. Geçen senenin aynı dönemindeki açık 8,7 milyar dolardı. Türkiye artan petrol ve gaz fiyatları nedeniyle son aylarda tarihinin en yüksek enerji ithalatını yapıyor. Döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle, iç piyasada bu artışlar doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına daha büyük oranda yansıyor.

Haftanın ilk verisi bu sabah açıklanacak olan şubat ayı ödemeler dengesi. Ocak ayında cari açık son 50 ayın en büyük düzeyine ulaşmış ve 7,1 milyar dolar olmuştu. Bu sabah şubat için 5-6 milyar dolar arası bir sonuç gelebilir. Dış ticaret verileri martta da 6 milyar dolar açığa işaret ediyor. Veriler netleştiğinde 2011’den sonraki en büyük ilk çeyrek açığını görebiliriz.

Perşembe günü 14’te PPK’dan faiz kararı gelecek. Muhtemelen sabit kalacak olan faizle bu ayı geçireceğiz. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin “Kur ve faizin üstesinden geldik, sıra enflasyonda” olarak özetlenebilecek sözlerinden sonra PPK’dan bir faiz artışı ihtimali yok denecek kadar düşük. Enflasyon ve faizler arasındaki fark açılmaya devam ediyor ve yakın vadede bu eğilim devam edecek. Farkın açılması, negatif reel faizin daha da büyümesi ve kur üzerindeki baskının artması anlamına geliyor. Resmi bir müdahale açıklaması olmasa da dolar kurunun 15’i aşmaması için şartların zorlandığı havası var. Negatif reel faiz büyümeye devam ederken, bu çabaların ne kadar daha süreceğini birlikte göreceğiz