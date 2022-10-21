Faizde atılan taş, ürkütülen kurbağaya değecek mi?

Merkez Bankası olağan faiz toplantısını gerçekleştirdi ve faizi 150 baz puan indirerek, %12’den %10,50’ye çekti. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirilmesi yönündeydi. TCMB karar metninde benzer büyüklükteki bir faiz indiriminin Kasım’da da yapılacağı ve faiz döngüsünün tamamlanacağı sinyalini verdi.

Peki, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değdi mi? Bankaları %10,5’ten fonladığınızda bu “önden yüklemeli indirilmiş faiz”, kredi cephesine yansıyacak mı? Tamam; kamu bankalarında kredi faizini de indirebilirsiniz ancak finansa erişim imkânı ortadan kalkıp bankalar kredi vermiyorsa, ne işe yaradı bu düşük faiz?

KKM’NİN MALİYETİ ARTACAK

Kur Korumalı Mevduatın Hazine’ye yükü artacak. Yılsonuna da faiz %14’te kalsaydı yük; 300 milyar lira olacaktı. Şimdi KKM’cilere ulüfe gibi gelir aktarılacak ve Hazine’nin KKM yükü yarım trilyon liraya koşacak. Peki, bunu hak ediyor muyuz? KKM ile dövizi giderek daha pahalı frenleyebiliyoruz.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Bu faiz indiriminin enflasyona yansıması ne olur?

Enflasyon ateşine odun taşımak anlamına geliyor. Anlamsızlaşan politika faizine yapay anlam yüklemek anlamına geliyor.

Ekonomide canlanmayı sağlar mı bu gelişme?

Ekonomiyi rakam okursanız; varacağınız yer indi-çıktı olacaktır. Ekonomiyi sosyolojiden ayrı düşünmediğinizde rakamların arkasında yatan reel gelişmeleri görürsünüz. Ekonomideki iyileşmeyi neden yalnızca ekonomi yönetimi görüyor da ekonominin dilsiz kurbanları bizler fark edemiyoruz?

NOT

BU BALON SEÇİME KADAR PATLAMADAN ŞİŞER Mİ?

Adamın biri, 100 katlı bir gökdelenin tepesinden hızlıca inmeye karar vermiş ve asansör yerine (Ortodoks) aşağı atlamayı (Heterodoks) seçmiş. Atlamış da…

90 kat geride kalmış ve hala hayatta… Hatta 10’uncu katın penceresinden geçerken içeridekiler seslenmiş; “nasıl gidiyor?” diye. Cevap vermiş, “şu ana kadar iyi gitti.”

Öykü burada bitiyor ama biz devamını biliyoruz. Seçime kadar faizi damdan atarcasına indirip, kura fren için finansal icatlar üretir, sürekli para basıp enflasyon balonunu ha bire şişirirsen, o balon acaba seçime kadar dayanır mı? Dayanırsa ne ala, bu seçim ekonomisi enkazını, seçimi kazanan düşünsün. Peki ya balon patlarsa?