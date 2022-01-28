Faizi artıramıyorsan enflasyon hedefini artır

Ateşi düşüremeyen doktor, dereceyle oynarmış… Faizi artıramayan guvernör de enflasyon hedefini yükseltmek zorunda kalırmış. Geçen Nisan’da “zirve yapar, sonra tek haneye iner” diyen Merkez Bankası’nın enflasyon raporunda yılsonu hedefinin %11,8’den %24,2’ye çıktığını görüyoruz.

Peki, bir anlamı var mı? Elbette yok. Zira enflasyon temenni tadında hedef koyarak değil, kapsamlı, kapsayıcı, kararlı politikalarla inebilir. 120 günde faizi 500 baz puan indirirken, bırak kredi faizlerinin düşmesini sağlamak, aksine 900 baz puan artışına sebep olan Merkez’den söz ediyoruz.

“ENFLASYONU KUR YÜKSELTTİ”

Doğrudur… İyi de kuru ne yükseltti dersiniz? Tabii ki vaktinden önce faizi indirmek… Faizi nas mesabesinde tutmak ve piyasayla inatlaşmak… Yükseltilen kur, doğal olarak enflasyonu da zıplatacaktı zaten. Bunu bilmek için ekonomist olmaya gerek de yoktur.

Rapordan detay; enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji grupları öne çıktı. 3. çeyrekte iç talep ivmelendi. Takip eden çeyrekte iç talebin olumlu seyrini koruduğu gözlemlendi. Kur yanı sıra ithalat ve tedarik zinciri aksamaları, üretici fiyatlarını çıldırttı.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Enflasyon beklentisinin %24,2’ye yükselmesi ne anlam ifade ediyor?

Yüksek enflasyonun süreceği, seçim ekonomisinde indirmek için gayret olmayacağı anlamına geliyor.

Enflasyon sunumunda neden liralaşma stratejisi anlatıldı?

Merkez Bankası Başkanı, enflasyonu kurun yükselttiğini açıkladı. Bu nedenle liralaşma stratejisinden bahsedildi ve lirasını faize kurban ettikten sonra liranın değerini fark edip onu kıymete bindirmekten söz edildi.

NOT

ÖNCE LİRAYI GÖM SONRA LİRALAŞMA STRATEJİSİ ÜRET

Sanki para birimimiz lira değil de liraya dönüyormuşuz gibi liralaşma stratejisi dinledik. Nedir bu liralaşma stratejisi? Kavcıoğlu anlatıyor; “yeni finansal ürünler, teminat çeşitlendirilmesi ve likidite yönetimi uygulamaları vasıtasıyla, Türk lirasının sistemdeki kullanımını merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmaktır.”

Anlaşılır gibi değil. Önce TL’den uzaklaştır. Sonra bir sürü yan yol ile liralaşma stratejisi üret.

Bu strateji kapsamında Banka bir dizi uygulamayı hayata geçirmiş. Detaylara bakalım; “kredilerin ve parasal büyüklüklerin sürdürülebilir fiyat istikrarıyla tutarlı bir oranda büyümesi ve bu büyüklükler içinde Türk lirasının ağırlığının artırılması önem arz etmektedir. Yakın, orta ve uzun vadede devreye alınacak tüm uygulamaların odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır.”

Merkez Bankası Başkanı böylece ekonomi literatürümüze katkıda bulunarak liralaşma stratejisi ekledi. Enflasyon rapor sunumunda nasıl liralaşacağımızı dinledik. Peki, enflasyon kimin sorunu olacak? Bir sonraki hükümete mi havale?