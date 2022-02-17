Faizi devreden çıkardık enflasyona bakıyoruz artık

Bugün Kutsal Perşembe… Kutsallığı filan bizden menkul… Faizi; insin, çıksın diye diye öylesine NAS haline getirdik ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) her toplandığında ona gereksiz anlam yükledik, sahte kutsallığa büründürdük.

Bu sahte kutsallığı yüzündendir ki dolara 18 lirayı aşırttık. Derken ağır zam sağanağında tekerleğin yolla teması kesilince artık faize değil, enflasyonun dehşetini fark ettik. TÜFE’si %50, ÜFE’si %100 civarındaki enflasyon odağımıza girince faizi devreden çıkardık, dolara 14 lira barajı kuruverdik.

FAİZ İNMİŞ NEYİM KUR DAMLAR YÜREĞİME

Bugün PPK faiz indirse ne olur, pas geçse ne olur? Söyleyeyim, neredeyse hiçbir şey… Mart’a kadar “indirime mola” sözü verilmişti ama bu sözlerinde durmasalar da gam değil. Zira faizin piyasayla ilgisi neredeyse kalmadı gibi. Eğer yine inerse Merkez’in; bankaları daha düşük faizle fonlamasına yarar.

Peki, kur? 14 lirayı aşmaması için neler yapmıyoruz neler… Kur korumalı mevduat mı dersin, şirketlere, yabancılara dövizi bozdurma teşvikleri mi dersin, dolardan uzak durana vergi avantajları mı dersin, saymakla bitmez. İşe yarıyor mu? Şimdilik öyle görünüyor.

KARAMANIN KOYUNU SONRA ÇIKAR OYUNU

Bankada parası olmayanlar dâhil cümle alemden topladığımız vergilerle, “dolarla flörtleşmesin” diye bankada parası olanlara kaynak aktarmaya gelince… Bundan önce doları 6,85 TL 75 gün tutmanın maliyeti, 130 milyar $ olmuştu. KKM’nin maliyetini öğrendiğimizde küçük dilimizi yutmayız umarım.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Faizin önemi?

Yüksek enflasyonla birlikte eski fiyakası kalmadı. Yatırımcı faize değil kur ve enflasyondan korunmaya bakıyor artık.

Faiz düşürülürse?

Şu anda politika faizi %14 düzeyinde ama piyasada mevduata %20-22, krediye; %30-35 faiz uygulanıyor. Kısaca artık kim takar Yalova kaymakamını…

NOT

ÜZÜNTÜM FAİZ DEĞİL DE ÇİP’İ PAS GEÇMEMİZE…

Bizler Merkez’in faizi pas geçip geçmeyeceğini tartışa duralım dünya uzay yarışında ivmeleniyor, ileri teknoloji kendisine yeni ufuklar çiziyor. Misal ABD’nin teknoloji devi Intel, İsrailli çip üreticisi Tower’i, 5,4 milyar $’a satın aldı.

Oysa neredeyse bizim yeni KGF paketimizle dağıtacağımız paraya denk gelen kaynağı kullanıp o şirketi biz de satın alabilirdik. Fakat biz KGF ile “dardayım ben dardayım” diyenleri fonlamayı tercih ettik.

Kısaca Merkez Bankası faizi pas geçerken bizler de ileri teknoloji için gerekli olan çip’i pas geçtik. Son söz; her tercih bir vazgeçiştir. Tercihin KGF olunca vazgeçişin ÇİP oluveriyor. Hayat işte…