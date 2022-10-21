Fakıbaba AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifa etti, İYİ Parti’ye geçiyor

2003 yılından bu yana AK Parti’de siyaset yapan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etti. 2017-2018 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevinde de bulunan Fakıbaba, AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifasını sosyal medyadan duyurdu. İYİ Parti’ye geçecek olan Fakıbaba’ya rozetini 26 Ekim Çarşamba günü grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener takacak.

Fakıbaba, istifasını “2003’te üyesi olduğum AK Parti’de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur” açıklamasıyla duyurdu.

Fakıbaba’nın, önceki gün sosyal medya hesabından AK Parti’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e rant eleştirisi getiren bir paylaşımda bulunması dikkat çekmişti. Meclis içtüzüğüne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden istifa eden milletvekilinin istifa yazısının gerçekliği Başkanlık Divanınca yedi gün içinde incelenip tespit edildikten sonra, üyeliğinin düşmesine Genel Kurulda görüşmesiz karar veriliyor.

RTÜK üyeliği tartışması

Öte yandan AK Parti kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Taha Yücel’in istifasının ardından boşalan üyelik kontenjanı İYİ Parti’ye geçmişti. Ancak RTÜK’ün üyelik bildirim yazısının Meclis’e gönderilmediği tartışmaları yaşanırken, Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılmasıyla üyelik AK Parti’ye geçti. Fakıbaba’nın istifasının ardından CHP kontenjanından seçilen RTÜK Üyesi İlhan Taşçı sosyal medyadan “Boş olan RTÜK üyeliği İYİ Parti’ye geçer” açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, yeni bir gelişmeye dikkat çekti. Özel, “O yazı Meclis Başkanlığı'na geliyor. Meclis Başkanlığı yazıyı elinde tutuyor ve Meclis Başkanlığı RTÜK seçiminin yapılacağı yazıyı yazmıyor. Sayın Fakıbaba'nın istifasını öğrenene kadar da öyle bir yazının yazıldığını gören bilen yok. Ne zaman Sayın Fakıbaba, AK Parti'den ayrılıyor, otomatik yine üyelik İYİ Parti'ye geçiyor. Meclis Başkanı, ‘ben dün gece yarısından önce o yazıyı AK Parti'ye yazmıştım’ diyor. İYİ Parti'nin hakkına düşen bir RTÜK üyesinin İYİ Parti'ye düşüyor diye üç buçuk ay bekletilip dün gece yarısı yazının yazılması bu kadar adaletsizliğin, haksızlığın artık tiksinilecek boyutlara geldiğini gösteriyor. Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.