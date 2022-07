Fakültelerde öğretilmeyen özelliklerinizi geliştirin

Sevgili gençler,

Öncelikle tercihlerinizde başarılar diliyorum.

Siz önemlisiniz!

Bu toplumun uzun yıllardır değişmeyen arzusu ve çabası olan Türkiye’nin ekonomik kurtuluşu sizin gönlünüzde ve beyninizde başlayacak. Daha da önemlisi sürdürülebilir olacak.

Yapacağınız üniversite ve bölüm tercihleri hiç şüphesiz önemli. Ancak şunu aklınızdan lütfen çıkarmayın. Bu tercih hayatınızdaki en önemli tercih değil. Hayatınızda olduğu gibi, iş hayatınızdaki en önemli tercih de olmayacak.

Tercihiniz ne olursa olsun, bilin ki iş hayatında başarıyı getiren nitelikler okulda öğrenilmez. Şirketlerin işe alacakları kişide aradıkları niteliklerin tümü eleman ilanlarında yer almaz. Daha çok, mezun olunan öğretim kurumu, hangi yabancı dili bildiğiniz ve mesleki deneyim ile ilgili koşullar bulunur. Önemlidir.

Gelgelelim başarıyı garantilemez. Bir işe girdikten sonra başarı ancak bazı kişilik özellikleri ile kazanılır. İşte bu özellikler fakültelerde pek öğretilmez. Bunları geliştirmek için önce kendinizi tanımanız, artı ve eksilerinizi bilmeniz gerekir. Evet, diploma bir anahtar gibi bazı kapıları açabilir ama kariyer merdiveninde yükselmek bazı niteliklerinizi geliştirilmeniz ile mümkündür.

Bu niteliklerin başında girişimcilik geliyor. Girişimci ruha sahip olmak geliyor. Size başarıyı getirecek, kararlılık, süreklilik, tutarlılık, adanmışlık, yaratıcılık gibi niteliklerin hepsi girişimcilik şemsiyesinin altında yer alıyor.

Tabii ‘girişimcilik’ ve ‘girişimci ruh’ ile sadece iş insanlarını kastetmiyorum. Bugünün dünyasında, sadece ekonomi değil, politika ve sosyal hayatın her alanında girişimciliğin egemen olması gerekiyor. Girişimcilik, bir bakış açısı, bir eylem biçimi ve hayat tarzı olarak öne çıkıyor.

Yarın okuldan mezun olduğunuzda büyük çoğunluğunuz ya bir girişimci için çalışacaksınız ya da kendiniz, belki başka girişimcilerle birlikte, yeni bir iş kuracaksınız. Kısacası, işsizlik denilen o büyük kıskaçtan kurtulmak için de, hayallerinizi gerçekleştirmeniz için de umut girişimcilikte...

Üstelik yarın, bugün olduğundan daha fazla...

Girişimcilik, dönüştürecek.

Girişimcilik büyütecek. Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği ile mücadeleyi de girişimcilik sırtlayacak. Türkiye’nin kronik cari açık sorununun çözümü de ‘kur farkları’ndan değil, girişimciliğin itici gücünden gelecek.

Etrafınıza şöyle bir bakın. Olup biteni nasıl tarif ediyorsunuz bilmiyorum. İster sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş deyin, ister izleme-gözleme kapitalizmi... Görünen o ki, içinde yaşadığımız süreçte başrolü girişimciler oynuyor. Ekonominin öncü gücü onlar. İnanıyorum ki, yakın gelecekte girişimcilere her kesim gereken desteği ve kolaylığı göstermek durumunda olacak.

Eğer Türkiye kalkınma yarışında olacaksa, devlet işinde bile olsa, yine umut girişimcilikte. Valilerimiz dahil, her kamu yöneticisinin girişimci yeteneklere ve niteliklere sahip olması zorunlu görünüyor. Keza, kalkınma ve demokratikleşmemizde önemli bir rol oynamaya aday görünen sivil toplum kuruluşlarımızın projelerini hayata geçirmesi girişimci ruha ihtiyaç gösteriyor.

Hiç şüphesiz, girişimcilik kolay iş değil. Riskleri yüksek. Ama getirisi de öyle... Sermaye başta pek çok şeye ihtiyacınız olabilir. Ama aklınızda bulunsun, girişimcinin en önemli sermayesi, kendi bilgisi, becerileri ve yaratıcı yetenekleridir. Siz de kişiliğinizin olumlu yönlerini ve bilgi birikiminizi sürekli olarak geliştirdiğiniz takdirde, işinizde en yüksek getiriyi elde edebilirsiniz.

Hepimizin içinde bir girişimci ruh var. Ancak hayatın aksiliklerinden başlayarak pek çok nedenle girişimcilik ‘pause’ tuşunda takılıp kalabiliyor. Değişim ve hatta kriz dönemlerinde ise girişimcilik ön plana çıkıyor. Dünyanın büyük bir dönüşüm dönemine girdiği, taşların yerinden oynadığı bugün, girişimcilik için uygun bir zemin oluşturuyor.

Yani, un var, şeker var, yağ var. Bu çerçevede, uzmanların önerileri, 'önce kendinizi şöyle bir tartın' ile başlıyor.

Ve şöyle devam ediyor:

Bağımsızlığınıza değer veriyor ama aynı zamanda yaptığınız işin tüm sorumluluğunu da yüklenebiliyorsanız...

Ruh ve beden tembelliği için sonu gelmeyen mazeretler üretmiyor, sözlüğünüzden ‘bahane’ kelimesini çıkarabiliyorsanız...

Bir işi herkesten önce ve ilk olarak yapmayı ve çözüme ulaştırmayı amaçlıyorsanız...

Başarıya odaklandığınızda tuttuğunuzu bırakmıyor, belirlediğiniz hedefe adeta yapışıyorsanız...

Güçlü özgüveninizle kendinizi tüm benliğinizle işinize adıyorsanız...

Riskleri herkesten daha iyi algılamanıza rağmen, cesur ve atak davranabiliyorsanız...

Sizde girişimcilik kumaşı var demektir. Bizden söylemesi... Tercihlerinizi yaparken aklınızda bulunsun.

Şu anda içinize sinmeyenler olabilir. Emin olun, kişiliğinizi, yeteneklerinizi güçlendirerek bütün bunların üstesinden geleceksiniz.

Öğrenecek, uygulayacak, deneyecek, yanılacak belki de yenileceksiniz. Ama sonunda mutlaka başaracaksınız.

Her gün, her ay, her yıl, bir öncekinden daha bilgili, daha üretken olacaksınız.

Mücadeleyi bir an bırakmayacaksınız. Rekabet sizin adeta ikinci bir kişiliğiniz, doğanız olacak.

Tökezleseniz de düşmeyecek, yolunuza devam edeceksiniz.

Belki onlarca, belki on binlerce gence iş kapılarını sizin projeleriniz açacak.

Siz önemlisiniz! Türkiye’nin kalkınma koşusunda bayrağı yakında siz devralacaksınız. Türkiye’nin ipi göğüslemesi size bağlı!

Siz muhakkak başaracaksınız!