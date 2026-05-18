Fark etmeden kiraladığımız hayatlar

Bunun adı; “Abonelik Eko­nomisi”. Eskiden bir ürünü satın alırdık, artık ise ona “abo­ne” oluyoruz. Müzik dinlemek için aylık ödeme yapıyoruz, film izlemek için ayrı, bulut de­polama için ayrı, spor uygula­ması için ayrı, hatta kahve ve market alışverişi için bile abo­nelik modelleri hayatımıza gi­riyor. İlk bakışta bu sistem çok konforlu görünüyor; küçük üc­retler, büyük erişim hissi yara­tıyor. Ancak tam da burada yeni nesil ekonominin en güçlü psi­kolojik mekanizması devreye giriyor: küçük ama sürekli har­camalar.

Abonelik ekonomisinin en dikkat çekici tarafı, harcamayı görünmez hale getirmesi. Çün­kü insan zihni tek seferde ödenen büyük tutarlara tep­ki verir ama ayda “sadece 99 TL” gibi rakamları çoğu za­man önemsemez. Fakat 8–10 farklı abonelik birleştiğinde ortaya çıkan toplam, çoğu ki­şinin fark ettiğinden çok da­ha büyüktür. Daha da ilgin­ci, birçok insan aktif kullan­madığı abonelikleri aylarca, hatta yıllarca ödemeye de­vam eder. Çünkü sistem, unu­tulmaya göre tasarlanmıştır.

Konfor mu, dijital tembellik mi?

Abonelikler hayatı kolaylaş­tırırken aynı zamanda davra­nışlarımızı da şekillendiriyor. “Nasıl olsa var” düşüncesi, ih­tiyaç ile alışkanlık arasında­ki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Bir platformu gerçekten sevdiği­miz için mi kullanıyoruz, yoksa sadece üyeliğimiz devam ettiği için mi açıyoruz? İşte kritik so­ru burada başlıyor. Modern tü­ketim artık sahiplik değil, eri­şim satıyor. Ve erişim sürek­li devam ettikçe, insan zihni o hizmeti hayatının vazge­çilmez bir parçası gibi gör­meye başlıyor.

Bu sistemi yönetmenin en etkili yolu, abonelikleri finansal değil davranışsal olarak değerlendirmekten geçiyor. Kendinize şu so­ruyu sormak güçlü bir baş­langıç olabilir: “Bu hizmet olmasa gerçekten eksik­liğini hisseder miydim?” Eğer cevap net değilse, muhte­melen o abonelik artık ihtiyaç değil, otomatikleşmiş bir alış­kanlıktır. Bazı uzmanlar yılda bir kez “abonelik detoksu” ya­pılmasını öneriyor. Bir ay bo­yunca kullanılmayan her hizme­tin kapatılması, çoğu kişide şa­şırtıcı bir farkındalık yaratıyor.

Geçen ay kredi kartı ekstrenize baktınız mı? Şöyle bir tarayın... Belki aboneliklerinizden birini hatırlamıyorsunuzdur bile. Araş­tırmalar, insanların aktif abo­neliklerini ortalama yüzde kırk oranında eksik tahmin ettiğini gösteriyor. Yani ödediğinizin ne olduğunu tam bilmiyorsunuz.

Bu tesadüf değil. Abonelik ekonomisi tam olarak böyle ta­sarlandı.

Aylık küçük miktarlar psiko­lojik olarak "ucuz" hissettirir. On dokuz lira doksan kuruş, yüz elli lira gibi görünmez. Ama on iki abonelik yan yana geldiğin­de ortaya çıkan rakam, çoğu ha­nenin aylık market alışverişine yaklaşır. Üstelik bu abonelikler otomatik yenilenir; iptal için çaba harcar, bazen bilerek zor­laştırılmış menülerle boğuşur­sunuz. Bir düğmeyle alırsınız, üç ekranla bırakırsınız.

Peki sorun abonelikler mi? Hayır. Sorun, onları görünmez kılan yeni “satın aldığını sanma sistemi”.

"Abonelik körlüğü" denen bu olgu, dijital ekonominin en sessiz maliyeti. Bilinçli tüke­tici olmak artık sadece fiyatla­rı karşılaştırmak değil; ödedi­ğiniz her aylık kalemi, kullanıp kullanmadığınızı sorgulamak demek. Belki de bu hafta yapı­lacak en verimli "yatırım", on dakika oturup ekstrenizi satır satır okumak.

Kaç aboneliği iptal edeceğini­zi merak ediyorum.