Fark etmeden kiraladığımız hayatlar
Bunun adı; “Abonelik Ekonomisi”. Eskiden bir ürünü satın alırdık, artık ise ona “abone” oluyoruz. Müzik dinlemek için aylık ödeme yapıyoruz, film izlemek için ayrı, bulut depolama için ayrı, spor uygulaması için ayrı, hatta kahve ve market alışverişi için bile abonelik modelleri hayatımıza giriyor. İlk bakışta bu sistem çok konforlu görünüyor; küçük ücretler, büyük erişim hissi yaratıyor. Ancak tam da burada yeni nesil ekonominin en güçlü psikolojik mekanizması devreye giriyor: küçük ama sürekli harcamalar.
Abonelik ekonomisinin en dikkat çekici tarafı, harcamayı görünmez hale getirmesi. Çünkü insan zihni tek seferde ödenen büyük tutarlara tepki verir ama ayda “sadece 99 TL” gibi rakamları çoğu zaman önemsemez. Fakat 8–10 farklı abonelik birleştiğinde ortaya çıkan toplam, çoğu kişinin fark ettiğinden çok daha büyüktür. Daha da ilginci, birçok insan aktif kullanmadığı abonelikleri aylarca, hatta yıllarca ödemeye devam eder. Çünkü sistem, unutulmaya göre tasarlanmıştır.
Konfor mu, dijital tembellik mi?
Abonelikler hayatı kolaylaştırırken aynı zamanda davranışlarımızı da şekillendiriyor. “Nasıl olsa var” düşüncesi, ihtiyaç ile alışkanlık arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Bir platformu gerçekten sevdiğimiz için mi kullanıyoruz, yoksa sadece üyeliğimiz devam ettiği için mi açıyoruz? İşte kritik soru burada başlıyor. Modern tüketim artık sahiplik değil, erişim satıyor. Ve erişim sürekli devam ettikçe, insan zihni o hizmeti hayatının vazgeçilmez bir parçası gibi görmeye başlıyor.
Bu sistemi yönetmenin en etkili yolu, abonelikleri finansal değil davranışsal olarak değerlendirmekten geçiyor. Kendinize şu soruyu sormak güçlü bir başlangıç olabilir: “Bu hizmet olmasa gerçekten eksikliğini hisseder miydim?” Eğer cevap net değilse, muhtemelen o abonelik artık ihtiyaç değil, otomatikleşmiş bir alışkanlıktır. Bazı uzmanlar yılda bir kez “abonelik detoksu” yapılmasını öneriyor. Bir ay boyunca kullanılmayan her hizmetin kapatılması, çoğu kişide şaşırtıcı bir farkındalık yaratıyor.
Geçen ay kredi kartı ekstrenize baktınız mı? Şöyle bir tarayın... Belki aboneliklerinizden birini hatırlamıyorsunuzdur bile. Araştırmalar, insanların aktif aboneliklerini ortalama yüzde kırk oranında eksik tahmin ettiğini gösteriyor. Yani ödediğinizin ne olduğunu tam bilmiyorsunuz.
Bu tesadüf değil. Abonelik ekonomisi tam olarak böyle tasarlandı.
Aylık küçük miktarlar psikolojik olarak "ucuz" hissettirir. On dokuz lira doksan kuruş, yüz elli lira gibi görünmez. Ama on iki abonelik yan yana geldiğinde ortaya çıkan rakam, çoğu hanenin aylık market alışverişine yaklaşır. Üstelik bu abonelikler otomatik yenilenir; iptal için çaba harcar, bazen bilerek zorlaştırılmış menülerle boğuşursunuz. Bir düğmeyle alırsınız, üç ekranla bırakırsınız.
Peki sorun abonelikler mi? Hayır. Sorun, onları görünmez kılan yeni “satın aldığını sanma sistemi”.
"Abonelik körlüğü" denen bu olgu, dijital ekonominin en sessiz maliyeti. Bilinçli tüketici olmak artık sadece fiyatları karşılaştırmak değil; ödediğiniz her aylık kalemi, kullanıp kullanmadığınızı sorgulamak demek. Belki de bu hafta yapılacak en verimli "yatırım", on dakika oturup ekstrenizi satır satır okumak.
Kaç aboneliği iptal edeceğinizi merak ediyorum.
