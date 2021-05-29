Fark yaratan toplantılar için altı püf nokta

Tunç Diptaş - tunch@tunchdiptas.com

“Daha fazla toplantıya giriyor, daha fazla e-posta atıyor ve daha çok çalışıyoruz. Özgür olmamız gereken zamanda bile çalışıyoruz.”

Bu sözler şirketlerde, kurumlarda çalışanlara ait. Koçluk yaptığım yöneticiler, şirket çalışanları tam kapanmaların devreye girmesiyle toplantı sayılarının artmasından, çalışma saatlerinin uzamasından oldukça şikâyetçi. Öyle ki akşamlara kadar uzayan toplantılar nedeniyle çalışmaya ancak gece başlayabildiklerini ve bu yüzden de verimliliklerinin düştüklerinden bahsediyorlar. Evden çalışmayla iş-yasam dengesi düzelecek diye umut edenler tam tersi ile karşılaştıklarını, online toplantı trafiğinden sosyalleşemediklerini söylüyorlar. Harvard Business School’un yaptığı araştırma da bu söylemlerin doğruluğunu kanıtlıyor.

Amerika’da 16 farklı büyük şehirde üç milyon şirket çalışanı ve yönetici arasında yapılan araştırma, p andemi başladıktan sonra çalışanların her gün üç saat daha fazla çalıştıklarını ortaya koyuyor. Çalışanlar %5 oranında daha fazla e-posta atıyor ve bu e-postaların %8’i iş saatlerinin dışında gerçekleşiyor. Toplantı sayısı bir önceki seneye kıyasla %13, süresi de ortalama 20 dakika artmış. Her gün üç saat daha fazla çalışmak haftada 15 saat daha fazla çalışmak anlamına geliyor.

Haftada 55 saat çalışan bir insanın verimliliği konusunda son yapılan araştırmalar daha net gösteriyor ki sonuç olumsuz. Verimsizlik sadece madalyonun görünen yüzü. Bir de geri planda yaşananlar var. Tükenmişlik sendromu ve depresyon gibi nedenlerle psikologlara gidenlerin sayısında 2019 yılına göre çok ciddi bir artış yaşanıyor.

Peki ne yapmalı? Çözüm nedir? Verimliliği artırırken, psikolojik sağlığımızı nasıl ayakta tutabiliriz?

Çözüm, verimliliği artırmak için çalışanları sürekli kontrol etmek ve her saat başı toplantı yapmak değil. Çözüm, insan odaklı liderlik yapmaktan ve şirketin varoluş amacına uygun hareket etmekten geçiyor. Toplantılar da bu düşünce yapısının bir parçası haline gelmeli ve daha verimli olabilmesi için yeni fikirler üretilmeli.

LİDERLERE TOPLANTI VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAK ÖNERİLER:

1- Toplantıların sonuç odaklı olmasına çok dikkat edin. Çalışanları kontrol etmek, onların kaç saat çalıştığını anlamak için yapacağınız toplantılar onların motivasyonunu düşürecektir.

2- Toplantıların esas hedefi çalışanların birbirini tanıması, güven duyması ve aynı amaca yönelik fikirler geliştirmek olmalı. Bu yüzden de online yapılan toplantılarda herkesin videolarını açması, birbirini görmesi, derin ilişkiler kurması çok önemli.

3- Toplantının bir bölümünü çalışanların birbirinin başarısını kutlamasına ayırın. Bu takım içindeki güveni ve uyumlu çalışmayı artıracaktır.

4- Herkesin rahatça konuşmasını cesaretlendirecek bir ortam yaratın. Eğer bir eleştiri yapacaksanız ya da yeni bir fikir ortaya koyacaksanız en son konuşan olmaya çalışın.

5- Çalışanlara farklı sorular sorarak onların ihtiyaçlarını keşfetmeye çalışın. “Bu hafta sizi etkileyen en önemli olay neydi?” ya da “Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz” gibi sorular ekibinizin daha açık bir diyalog içerisine girmesini sağlayacaktır.

6- Her gün toplantı yapıyorsanız toplantı süresini 25 dakikadan fazla tutmayın. Eğer haftada bir toplantı yapıyorsanız 75 dakikayı geçmemeye çalışın. Süreyi ne kadar kısa tutarsanız, toplantıdan o kadar verim alırsınız. Çünkü kişinin herhangi bir aktiviteye odaklanabileceği süre kısıtlıdır. Süreyi etkin kullanmak için de toplantı öncesi toplantının gündemi ve amacı ile ilgili ekibinizi bilgilendirin, onlardan bir hazırlık yapmasını istiyorsanız bunu açıkça belirtin.

Verimli bir gün için sabah rutini

Dünyada başarılı olmuş, yöneticilikte çığır açmış, hedefl erine ulaşmış ve kitleleri etkilemeyi başarmış liderlerin sırrı sorulduğunda hemen hepsi sabah rutininin öneminden bahseder. Sabaha nasıl başlarsanız, günün de öyle devam edeceğini söyler. Bu yüzden sizi güne hazırlayacak, gün içerisinde veriminizi artıracak sabah rutini oluşturmak çok önemli. Size fikir vermesi açısından kendi bir saatlik sabah rutinimi aşağıda paylaşıyorum:

1- Uyanır uyanmaz ilk yaptığım şey sahip olduğum, şükrettiğim üç şeyi düşünmek olur. Bu sayede beynimin negatif düşünmesinin önüne geçmiş olurum (5 dakika).

2- 20 dakikalık yoğun spor aktivitesi içerisine girerim. Şınav çekmek, hızlı yürüyüş yapmak, kısa koşular yapmak vücudumun güne verimli başlamasını sağlar. Spor aktivitesi sırasında beynimin de zinde kalmasını sağlayacak sesli kitap dinlerim.

3- Hemen sonrasında günün planını yapar ve nasıl daha verimli bir gün geçirebileceğim üzerine fi kirler üretirim (20 dakika).

4- Son dakikalarımı meditasyon ve nefes egzersizlerine ayırarak beynimin huzurlu bir şekilde güne daha verimli başlamasını sağlarım (5 dakika).

KİTAP ÖNERİSİ:

Birçok okuyucum, liderlik konusunda önerebileceğim kitapları soruyor. Başarıya koşan güçlü bir liderlik için bana göre en önemli etken, liderin varoluş amacını bilmesi ve buna yönelik yasayabilmesi. İyi bir lider olmak istiyorsanız, amacınızı keşfedin ve buna yönelik yaşayın. Bu konuda yazılmış en başarılı kitapların başında Simon Sinek’in “Kendi Nedenini Bul” kitabı geliyor.