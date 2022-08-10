Farklı bir Türkiye’ye doğru…

Siyasete yakın önemli bir iş insanı “Seçim sonrası farklı bir Türkiye ile karşılaşacağız” diyerek, dört seçim sonucu tahminini aktardı…

Siyasete çok yakın, adı bende saklı bir iş insanı ”2023 seçimleri sonrası farklı bir Türkiye ile karşılaşacağız” yorumunu yaptı. Doğal olarak bu kanaate nereden vardığını sorunca, seçimler sonrası ortaya çıkabilecek Türkiye için şu değerlendirmeyi yaptı:

-Dört seçenek ortaya çıkıyor:

Birinci seçenek, bugünkü durumun benzeri tablonun yaşanması. Erdoğan yine Cumhurbaşkanı seçilirken, Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlar. Bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı yüzde 15-20’dir ve bu oran değişmez.

İkinci seçenek, Cumhurbaşkanlığını Erdoğan alırken, parlamentoda çoğunluğunu Millet İttifakı oluşturur. Gerçekleşme ihtimali bana göre yüzde 35-40. Bu oran oynaktır, önümüzdeki 10 ay sürekli değişiklik gösterecektir.

Üçüncü seçenek, Cumhurbaşkanlığını Millet İttifakı adayı kazanır. Parlamentoda da çoğunluğu elde eder. Bu ihtimali yüzde 30-35 olarak görüyorum.

Dördüncü seçenek de, Cumhurbaşkanlığını Millet İttifakı adayı alır. Parlamentoda az farkla Cumhur İttifakı çoğunluk sağlar. En düşük ihtimal bu ve yüzde 5 ihtimal veriyorum.

Değerlendirmesinin ardından, ”Gördüğün gibi 2023 seçimleri sonrasında farklı bir Türkiye ile karşılaşma olasılığı yüzde 50’nin üzerinde” dedi.

Bu sadece bir örnek değil….

Son dönemdeki sohbetlerimin çoğunda benzer değerlendirmelerle karşılaşıyorum. En çok söyledikleri, ”Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilse bile parlamentoda çoğunluğu kaybeder. Parlamento çoğunluğunu ve yeni dönem hükümet kurma görevini Millet İttifakı elde eder” şeklinde. Birçok iş insanı daha “2023 seçimleri sonrası farklı bir Türkiye olacağı düşüncesine” ortaklık ediyorlar. Dünyada da önemli değişimler olacağı konusu, en az Türkiye’deki değişim kadar ele alınıp önemi vurgulanıyor.

Ama sizlerle paylaşmak istediğim bir ‘’ihtimal daha var‘’: Türkiye’nin CDS puanı sürekli olumsuzlaşıyor, ülke kredi notu düşüyor. Bunların sonucunda dolar cinsinden kredi maliyeti %12-15 aralığında. Burada olumsuza doğru giden her adım, bu 4 seçenekli sonucu süratle ‘’tek seçenekli‘’ kılar. Bunun hangi seçenek olabileceğini siz değerli DÜNYA okurunun sağduyusuna bırakıyorum.

2023 seçimleri, sıcak değil sımsıcak bir ortamda olacak, bu kesin…

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