Farklılıklarımızı anlamak güçtür

"...farklılıklarımız ancak hayat­larımızı renklendirdiği ölçüde önem taşıyordu."

Ahmet Cemal, Önce Şairleri Yaktılar

Alfonso Cuarón’un yönetmen­liğini üstlendiği ve 1970’lerin Meksika’sında geçen Roma filmi, bir ailenin yanında hizmetçi ola­rak çalışan Cleo karakteri üzerin­den insanların her nevi farklılığı­nı, sosyal ilişkileri ve Meksika’nın o dönemde yaşadığı siyasi süreci gözler önüne seriyor.

Ahizeli te­lefon, ailecek izlenen tek kanal­lı siyah beyaz televizyon, eski ki­taplık, pikaplar ve daha nicesi 70- 80’li yılların küçük burjuva, yarı aydın ailelerinde büyüyenleri tra­jik ama aynı zamanda özlem do­lu bir geçmişe götürüyor. Gönül isterdi ki burjuva, yarı aydın ai­leler değil de Cleo karakteri üze­rinden çok daha farklı yahut derin ama anlaşılır bir anlatım olsay­dı. Yani ortada sınıfsal bir duru­mun olduğu ve bunun çok daha fazla irdelenmesinin gerektiği kanısındayım. Günümüz sinema anlayışı yahut kapitalizmin etki­si izleyicinin sinemadan bekle­diğini asla verememekte.

Bunun yanı sıra sınıfsal çatışmayı algı­lamaya çalışırken, feodal düzen içinde asıl Meksikalıların sınıf bilincini kaybettiğini görüyoruz. Cuarón’un bence bir iç hesaplaş­ma sonucu çektiği bu film sınıf­sal bir çatışma yerine sınıfsal bir barışma istiyor belki de. Aslında bu film hangisine benziyor biliyor musunuz? Berkun Oya’nın bu yıl çok popüler olan filmi, Bir Başka­dır dizisini hatırlatıyor.

Küçük farklılıkların narsizmi

Akla şu geliyor: “Küçük farklı­lıkların narsizmi” diye bir kavram var. Ortak özelliklerin kişiyi vur­gulamaya yetmemesi sebebiyle modern toplum bireyinin küçük de olsa farklılıklarını belirleyici ve üstünleştirici olarak ifade edil­mesi durumudur. Farklılık söyle­minin son 30-40 yılda küreselleş­meyle birlikte dünyanın her ta­rafına yayılması ve farklılıkların en temel özellikler olarak yücel­tilmesi gerçeğinin dünyanın her tarafında yaşanmasıdır. Freud buna “narcism of minor differen­ces” yani küçük farklılıkların nar­sizmi diyor.

Farklılık eşit olmaya aykırı bir kavram değil. Yani farklı olup eşit olabiliriz. Farklılığı bir üstünlük gibi görmemiz gerekir. Farklı ol­mak farklı olmaktır. Üstün olmak ya da altından olmak değildir. Ba­na göre eşitlik bir restorana git­tiğimiz zaman aynı menünün önünüze konmasıdır. Farklılık da aynı menüden farklı yemekler se­çebilme özgürlüğüdür. Dolayısıy­la farklılıkla eşitliği karıştırma­mamız gerekir. Farklılıklara şap­ka çıkarmamız gerekir. Çünkü farklılıklar bizi zenginleştirir.

Farklılık bizi fakirleşti­rir ya da zenginleştirir. Bu neye bağlı? Farklılığı na­sıl kullandığımıza! Fark­lılığı bir güç olarak kul­lanmazsak, üstünlük olarak kullanmazsak farklı olmaktan daha güzel bir şey var mı? Cibran ne diyor?

Çok benzemeyelim sı­kılabiliriz, çok da ayrı olmayalım ayrı da düşebiliriz. Aranızda di­yor farklılıklar olsun, boşluklar olsun ki aranızda cennetin rüz­garları girebilsin diyor. Yani ya­pışık yaşamayın, farklılıkları­nızın tadını çıkarın. Farklılıkla­rı tanımamız, kabullenmemiz ve farklılıklarla beraber yaşamayı öğrenmemiz gereken bir dünya­da yaşıyoruz. Yani farklılıkları­mıza şapka çıkarmayı öğrendiği­miz bir dünyada farklılık bir teh­like değil tam terinse birleştirici bir zincir, zenginleştirici bir araç olabilir

İnsana ait olan hiçbir şey ba­na yabancı değil. İnsan ait olan her şey bana da aşina. Zaten onu kabul etmek, ilk defa duyduğum şeyleri bile gözden geçirmek, o gittikten sonra üzerinde düşün­mek, tahmin edebilmek, bazen tahmin ettiğimiz mesela görü­yorsunuz birilerini, bir tahmin yapıyorsunuz ileride olabilecek­se, o tahmin gerçekleşmiyor. Di­yorsunuz ki hep tahmin ettiğim gibi olmuyor çünkü her birey kendi içinde özel, her birey kendi içinde güzel. Dolayısıyla insanlar bize çok değişik şeylerle geliyor­lar çok farklı şeylerle karşılaştığı­mı söyleyebilirim ama şuna ina­nıyorum ki hala farklılıklarla ve hiç duymadığım şeylerle karşı­laşacağım ama hiçbirisi beni çok şaşırtmayacak. Çünkü hepsi in­san olmanın hallerinden...

Başarısızlık bazen başarıdan çok daha cömerttir

İnsan olmanın bütün hallerine şapka çıkarmamız lazım. Bu nasıl olabilir ki diye bir şey yok benim hayatımda, olmuşsa olabilir. Na­sıl bununla yaşar, nasıl bunu ka­bul eder diyorlar, sorunu kendile­ri yaşıyor ve kendileri de onu ya­şanabileceğine inanıyorlar.

Yani insanlar kendi deneyimlerinden öğreniyorlar acı olan da bu bili­yor musunuz? Neden acı derseniz çünkü insanlar sadece kendi ha­talarından öğrenerek bir yaşam yaşarlarsa, yaşam bütün hataları yapacak kadar uzun bir süre ta­nımıyor bize. Akıllı insan sadece kendi hatasından değil başkası­nı hatasından da öğrenen insan. Yani başkasının hatasını görmek, oradan öğrenmek. Bizi hayatın sığ sularından derin sularına ge­tirilmiş birer fırsattır. Dolayısıyla aslında bunların hepsinde biz bir şey buluyoruz. Başarısızlık bazen başarıdan çok daha cömerttir.

Çünkü başarılıysan çok fazla bir şey öğrenemezsin. Başarısızlıkta öğrenirsiniz. Gerçekten akıllı ve başarılı insan, nasıl bu kadar ba­şarılı oldum diye sorarsanız ben­ce gerçek anlamda başarılı insan­lar aynı cevabı verir, başarısızlık­larımdan öğrendim. Onun için hepimizin hayatında belirsizlik­ler var, eksiklikler var. Bu eksik­liklerle beraber kendi farkındalı­ğımızı arttırmak. Yargılamadan, daha az klişe kullanarak, daha es­nek olarak daha anlamlı yolculuk yapmanın daha mümkün olduğu­nu düşünüyorum.

Bütün spor salonlarında yap­tıkları o değil mi? Kalp çarpıntısı demek, kalbimin vücuduma kan pompalaması demek aslında evrimsel bir an­lamı da var. Siz bir tehlikeyle karşılaş­tığınızda, ilk insan bi­liyorsunuz hem av hem avcı; kime av, kendin­den büyük hayvanlara av, kime avcı kendinden kü­çük hayvanlara avcı.

Böyle baktığımızda kendisinden daha güçlü bir tehlikeyle karşılaştığı zaman insan savaşamadığı zaman kaç­mak zorunda. Kaçmak için hızlı koşması, hızlı koşması için ne lazım? Kalbin kanı vücuda da­ha çok pompalanma­sı lazım. Çarpıntı dediğimiz şey bir tehli­ke sırasında algı gerçek olabilir, algı hayali olabilir. Bir tehlike al­gısı hissettiğiniz zamanda çar­pıntı doğal olarak devreye girecek çünkü sizin hızlı koşmak, kaçmak için vücudunuza daha çok oksije­nin daha çok kanın gitmesini sağ­layan bir şey.

Çünkü ilk insanın şöyle bir lüksü yok, aslanı gördü­ğü zaman bu güzel kedi biraz son­ra gelip beni yalayacak mı diye vakti yok. Karar vermek zorunda. İnsanlar yaşamlarını ne yazık ki ilk insan gibi yaşıyor­lar. Tehlikeler ilk in­sanın tehlikeleri gibi değil. Hala av avcılık yok mu? Var. Şimdi av ne? Evine daha çok pa­ra getiren daha büyük avcı oluyor.

Dünya hem bizim için hem değil

İnsanlar evine yetecek kadar alıyor çünkü av alanında dur­mak tehlike yani siz evinize ye­tecek kadar alıp getiriyorsunuz ve bir şekilde o günü geçiriyor­sunuz çünkü av alanında olmak yarın öbür gün avlanabilmek an­lamına geliyor. Şimdiki av mad­desel şeyler, para. Onun için in­sanlar ne kadar çok avlarlarsa o kadar iyi. Yani aslında ben bu­na ne diyorum biliyor musunuz, ihtiyaçlarından büyük talepleri olan insanlar. Hayat bize bazen ihtiyacından daha çok yiyeceği olanlarla, yiyeceğinden daha çok ihtiyacı olanlar arasında sıkıştı­rıyor.

Yani ikisi arasında kalıyor. Arzuları ihtiyaçlarından büyük insanlar var ya, işte bu son dere­ce tatsız bir şey. Arzularımız ih­tiyaçlarımızdan büyük olmadığı zaman insan o zaman daha insani bir yolculuk yapıyor. Eninde so­nunda hepimiz faniyiz, faniyiz ve bir şekilde bu yaşam bize verili­yor ve bu yaşamı yargılamak ye­rine, yaşamın içinde anlamlı bir yer bulmanın önlemine daha çok inandığımız zaman daha anlamlı yolculuklar yapıyoruz. Kendimi bilip öyle yaşayalım. Dünya hem bizim için hem değil, unutmayın!