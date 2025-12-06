Farklılıklarımızı anlamak güçtür
"...farklılıklarımız ancak hayatlarımızı renklendirdiği ölçüde önem taşıyordu."
Ahmet Cemal, Önce Şairleri Yaktılar
Alfonso Cuarón’un yönetmenliğini üstlendiği ve 1970’lerin Meksika’sında geçen Roma filmi, bir ailenin yanında hizmetçi olarak çalışan Cleo karakteri üzerinden insanların her nevi farklılığını, sosyal ilişkileri ve Meksika’nın o dönemde yaşadığı siyasi süreci gözler önüne seriyor.
Ahizeli telefon, ailecek izlenen tek kanallı siyah beyaz televizyon, eski kitaplık, pikaplar ve daha nicesi 70- 80’li yılların küçük burjuva, yarı aydın ailelerinde büyüyenleri trajik ama aynı zamanda özlem dolu bir geçmişe götürüyor. Gönül isterdi ki burjuva, yarı aydın aileler değil de Cleo karakteri üzerinden çok daha farklı yahut derin ama anlaşılır bir anlatım olsaydı. Yani ortada sınıfsal bir durumun olduğu ve bunun çok daha fazla irdelenmesinin gerektiği kanısındayım. Günümüz sinema anlayışı yahut kapitalizmin etkisi izleyicinin sinemadan beklediğini asla verememekte.
Bunun yanı sıra sınıfsal çatışmayı algılamaya çalışırken, feodal düzen içinde asıl Meksikalıların sınıf bilincini kaybettiğini görüyoruz. Cuarón’un bence bir iç hesaplaşma sonucu çektiği bu film sınıfsal bir çatışma yerine sınıfsal bir barışma istiyor belki de. Aslında bu film hangisine benziyor biliyor musunuz? Berkun Oya’nın bu yıl çok popüler olan filmi, Bir Başkadır dizisini hatırlatıyor.
Küçük farklılıkların narsizmi
Akla şu geliyor: “Küçük farklılıkların narsizmi” diye bir kavram var. Ortak özelliklerin kişiyi vurgulamaya yetmemesi sebebiyle modern toplum bireyinin küçük de olsa farklılıklarını belirleyici ve üstünleştirici olarak ifade edilmesi durumudur. Farklılık söyleminin son 30-40 yılda küreselleşmeyle birlikte dünyanın her tarafına yayılması ve farklılıkların en temel özellikler olarak yüceltilmesi gerçeğinin dünyanın her tarafında yaşanmasıdır. Freud buna “narcism of minor differences” yani küçük farklılıkların narsizmi diyor.
Farklılık eşit olmaya aykırı bir kavram değil. Yani farklı olup eşit olabiliriz. Farklılığı bir üstünlük gibi görmemiz gerekir. Farklı olmak farklı olmaktır. Üstün olmak ya da altından olmak değildir. Bana göre eşitlik bir restorana gittiğimiz zaman aynı menünün önünüze konmasıdır. Farklılık da aynı menüden farklı yemekler seçebilme özgürlüğüdür. Dolayısıyla farklılıkla eşitliği karıştırmamamız gerekir. Farklılıklara şapka çıkarmamız gerekir. Çünkü farklılıklar bizi zenginleştirir.
Farklılık bizi fakirleştirir ya da zenginleştirir. Bu neye bağlı? Farklılığı nasıl kullandığımıza! Farklılığı bir güç olarak kullanmazsak, üstünlük olarak kullanmazsak farklı olmaktan daha güzel bir şey var mı? Cibran ne diyor?
Çok benzemeyelim sıkılabiliriz, çok da ayrı olmayalım ayrı da düşebiliriz. Aranızda diyor farklılıklar olsun, boşluklar olsun ki aranızda cennetin rüzgarları girebilsin diyor. Yani yapışık yaşamayın, farklılıklarınızın tadını çıkarın. Farklılıkları tanımamız, kabullenmemiz ve farklılıklarla beraber yaşamayı öğrenmemiz gereken bir dünyada yaşıyoruz. Yani farklılıklarımıza şapka çıkarmayı öğrendiğimiz bir dünyada farklılık bir tehlike değil tam terinse birleştirici bir zincir, zenginleştirici bir araç olabilir
İnsana ait olan hiçbir şey bana yabancı değil. İnsan ait olan her şey bana da aşina. Zaten onu kabul etmek, ilk defa duyduğum şeyleri bile gözden geçirmek, o gittikten sonra üzerinde düşünmek, tahmin edebilmek, bazen tahmin ettiğimiz mesela görüyorsunuz birilerini, bir tahmin yapıyorsunuz ileride olabilecekse, o tahmin gerçekleşmiyor. Diyorsunuz ki hep tahmin ettiğim gibi olmuyor çünkü her birey kendi içinde özel, her birey kendi içinde güzel. Dolayısıyla insanlar bize çok değişik şeylerle geliyorlar çok farklı şeylerle karşılaştığımı söyleyebilirim ama şuna inanıyorum ki hala farklılıklarla ve hiç duymadığım şeylerle karşılaşacağım ama hiçbirisi beni çok şaşırtmayacak. Çünkü hepsi insan olmanın hallerinden...
Başarısızlık bazen başarıdan çok daha cömerttir
İnsan olmanın bütün hallerine şapka çıkarmamız lazım. Bu nasıl olabilir ki diye bir şey yok benim hayatımda, olmuşsa olabilir. Nasıl bununla yaşar, nasıl bunu kabul eder diyorlar, sorunu kendileri yaşıyor ve kendileri de onu yaşanabileceğine inanıyorlar.
Yani insanlar kendi deneyimlerinden öğreniyorlar acı olan da bu biliyor musunuz? Neden acı derseniz çünkü insanlar sadece kendi hatalarından öğrenerek bir yaşam yaşarlarsa, yaşam bütün hataları yapacak kadar uzun bir süre tanımıyor bize. Akıllı insan sadece kendi hatasından değil başkasını hatasından da öğrenen insan. Yani başkasının hatasını görmek, oradan öğrenmek. Bizi hayatın sığ sularından derin sularına getirilmiş birer fırsattır. Dolayısıyla aslında bunların hepsinde biz bir şey buluyoruz. Başarısızlık bazen başarıdan çok daha cömerttir.
Çünkü başarılıysan çok fazla bir şey öğrenemezsin. Başarısızlıkta öğrenirsiniz. Gerçekten akıllı ve başarılı insan, nasıl bu kadar başarılı oldum diye sorarsanız bence gerçek anlamda başarılı insanlar aynı cevabı verir, başarısızlıklarımdan öğrendim. Onun için hepimizin hayatında belirsizlikler var, eksiklikler var. Bu eksikliklerle beraber kendi farkındalığımızı arttırmak. Yargılamadan, daha az klişe kullanarak, daha esnek olarak daha anlamlı yolculuk yapmanın daha mümkün olduğunu düşünüyorum.
Bütün spor salonlarında yaptıkları o değil mi? Kalp çarpıntısı demek, kalbimin vücuduma kan pompalaması demek aslında evrimsel bir anlamı da var. Siz bir tehlikeyle karşılaştığınızda, ilk insan biliyorsunuz hem av hem avcı; kime av, kendinden büyük hayvanlara av, kime avcı kendinden küçük hayvanlara avcı.
Böyle baktığımızda kendisinden daha güçlü bir tehlikeyle karşılaştığı zaman insan savaşamadığı zaman kaçmak zorunda. Kaçmak için hızlı koşması, hızlı koşması için ne lazım? Kalbin kanı vücuda daha çok pompalanması lazım. Çarpıntı dediğimiz şey bir tehlike sırasında algı gerçek olabilir, algı hayali olabilir. Bir tehlike algısı hissettiğiniz zamanda çarpıntı doğal olarak devreye girecek çünkü sizin hızlı koşmak, kaçmak için vücudunuza daha çok oksijenin daha çok kanın gitmesini sağlayan bir şey.
Çünkü ilk insanın şöyle bir lüksü yok, aslanı gördüğü zaman bu güzel kedi biraz sonra gelip beni yalayacak mı diye vakti yok. Karar vermek zorunda. İnsanlar yaşamlarını ne yazık ki ilk insan gibi yaşıyorlar. Tehlikeler ilk insanın tehlikeleri gibi değil. Hala av avcılık yok mu? Var. Şimdi av ne? Evine daha çok para getiren daha büyük avcı oluyor.
Dünya hem bizim için hem değil
İnsanlar evine yetecek kadar alıyor çünkü av alanında durmak tehlike yani siz evinize yetecek kadar alıp getiriyorsunuz ve bir şekilde o günü geçiriyorsunuz çünkü av alanında olmak yarın öbür gün avlanabilmek anlamına geliyor. Şimdiki av maddesel şeyler, para. Onun için insanlar ne kadar çok avlarlarsa o kadar iyi. Yani aslında ben buna ne diyorum biliyor musunuz, ihtiyaçlarından büyük talepleri olan insanlar. Hayat bize bazen ihtiyacından daha çok yiyeceği olanlarla, yiyeceğinden daha çok ihtiyacı olanlar arasında sıkıştırıyor.
Yani ikisi arasında kalıyor. Arzuları ihtiyaçlarından büyük insanlar var ya, işte bu son derece tatsız bir şey. Arzularımız ihtiyaçlarımızdan büyük olmadığı zaman insan o zaman daha insani bir yolculuk yapıyor. Eninde sonunda hepimiz faniyiz, faniyiz ve bir şekilde bu yaşam bize veriliyor ve bu yaşamı yargılamak yerine, yaşamın içinde anlamlı bir yer bulmanın önlemine daha çok inandığımız zaman daha anlamlı yolculuklar yapıyoruz. Kendimi bilip öyle yaşayalım. Dünya hem bizim için hem değil, unutmayın!
