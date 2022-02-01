Fason değil, marka üretmeliyiz

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) geleneksel hale getirdiği tekstil buluşmalarının ikincisini geçtiğimiz günlerde Tekstil OSB'deki işletme sahipleri ile bir araya gelerek ve geniş katılımlı bir toplantı ile gerçekleştirdi. Programın ev sahipliğini ise Bukem markası ile 11- 15 yaş çocuk giyim üretimi gerçekleştiren ve üretiminin yüzde 60'ını ihraç eden Aytaşlar tekstil yaptı. Önceki toplantıda olduğu gibi bu toplantıya da İŞKUR Diyarbakır İl Müdürü İsmail Koç katıldı. Karma OSB'de faaliyet gösteren tekstil firmaları ile gerçekleştirilen bir önceki toplantıda olduğu gibi yine verimli ve güzel bir toplantı oldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, amaçlarının tekstilcilerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek olduğunu söyledi. Dalkıran, bir sonraki buluşmanın şehir merkezinde faaliyet gösteren firmalar ve Bismil’de üretim yapan tekstilcilerle yapılacağını hatırlattı.

Mehmet Dalkıran, ayrıca kent dinamikleri ile işbirliğine hazır olduklarının altını çizdi. Açıkça çağrı yapıyorum diyen Dalkıran, “Birbirimizi sevelim veya sevmeyelim, kurumlar ve makamlar kişisel güdülerimizi tatmin etme yeri değildir. Kişisel sorunları kent sorunlarının önüne engelmiş gibi koyarsak bu kente ihanet etmiş oluruz. Bu kentin gelişiminden, istihdamından, geleceğinden kendimizi sorumlu hissediyoruz. İş birliği yapmak zorundayız" dedi.

Daha sonra toplantıya katılan tekstil firması yetkilileri, yaşadıkları sorunları sıraladı. Tekstilciler buluşmasının önemine dikkat çeken firmaların yaşadıkları sorunları ise şöyle:

Üretim var ama ürünleri pazarlama ve yeni pazar yaratma konusunda sıkıntılar var. GÜNTİAD ve DTSO, bu konuda sektörün pazara ulaşması konusunda devreye girmeli.

Askıya alınan UR-GE Diyarbakır programları yeniden başlamalı. Tekstilkent’te arıtma ve boyahane eksikliği var. Altyapı hazırlanıp Tekstilkent’te tam entegre hale getirilmeli.

Tekstil turizmi adı altında bir fuar organize edilmeli, yerel üretimler burada sergilenmeli.

Kırsal Kalkınma Projesi, yatırımcıya önemli kolaylıklar sağlıyor. Tekstilkent’teki firmaların bu projeden faydalanabilmesi için görüşmeler yapılmalı. Finansa erişim konusunda bankaların yarattığı zorlukları artık herkes biliyor. Kolay finansman için girişimler, baskılar artmalı.

Tekstilkent’te servislerin aynı anda çıkış yapması nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığına bir düzen getirilmeli. Nitelikli eleman, özellikle moda ve tasarım konusunda eğitim kursları açılmalı. Diyarbakır’daki AVM’lerde, yerel markalara öncelik ve kira konusunda destek verilmeli. Tekstilde online pazarda yerel güç birliğine gidilmeli. İstihdamda yaşanan sirkülasyonun önüne geçmek için firmalar arası bir sözleşme imzalanmalı, toplu transferlerin önüne geçilmeli.

Toplantının benim için en önemli başlığı ise markalaşmaktı. Firmaların hepsinin de hedefi bu yönde. Fason üreten bir kent olmaktansa kendi markası ile dünyaya açılan bir kent olmanın önemi vurgulandı.