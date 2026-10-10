Fast Food’un K’sı: Big Mac Endeksi’nin tedavülden kalkışı
The Economist’in 40 yıllık buluşuna saygımız tam. Tedavülden kalkmasını önerdiğimiz alışkanlık, hamburger fiyatından doğrudan kur hükmüne sıçramak. Big Mac öğretici yerini koruyabilir; ekonominin tamamı adına konuşamaz.
“Farklıysan, yalnızsın.” Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya
Türk lirasının aşırı değerli bulunduğu tartışmalarda masaya sık sık aynı tabak geliyor: Big Mac. Türkiye’deki hamburgerin dolar karşılığı ABD fiyatını aştığında hüküm hazır: Lira pahalı, kur yükselmeli. Ülkenin üretim yapısı, verimliliği, dış dengesi ve fiyatlama davranışları iki ekmeğin arasına sığdırılıyor.
Ekonoritmiks, TL’nin aşırı değerli bulunduğu tezi paylaşmıyor. 16 Eylül 2024 tarihli “Despacito”da ihracatı Avrupa’nın talebi ve euro/dolar çaprazıyla birlikte okumuştuk. Hayat pahalılığı, reel değerlenme ve kurun denge düzeyinden uzaklaşması farklı kavramlar. Bir restoran fiyatı bunları birbirine bağlamaya yetmez. Üstelik hamburgerin üreticisi büyüme hesabına tavuk, renkli içecekler ve küçük porsiyonlar ekliyor. Menü değişirken kur tartışması aynı tabakta kalıyor. McDonald’s’ın geleceğini açıklamakta zorlanan tek ürün, bütün ekonomilerin ortak ölçüsünü ne kadar taşıyabilir?
40 yıllık bir iktisat buluşuna saygıyla
Önce hakkını verelim. The Economist’in 1986’da başlattığı Big Mac Endeksi bu yıl 40 yaşında. Derginin eski ekonomi editörü Pam Woodall’ın fikri, satın alma gücü paritesini gündelik hayata taşıyan parlak bir iktisat anlatısı. Ders kitaplarına girdi, akademik araştırmalara ilham verdi. Karmaşık bir kavramı herkesin anlayabileceği bir ürünle anlatmanın kıymeti büyük.
Mantığı sade: Benzer bir ürünün farklı ülkelerdeki fiyatlarını ortak para birimine çevirip karşılaştırmak. Temmuz 2026’da Türkiye’de Big Mac 6,91 dolar, ABD’de 6,22 dolar. Ham endeks TL için yüzde 11,1 aşırı değerlilik gösteriyor; gelir düzeltmeli sürümde oran yüzde 38,7. İki hesap da hamburger fiyatına dayanıyor. Ekonominin denge kuruna ilişkin hüküm daha geniş bir inceleme gerektiriyor. Dergi de endeksi hassas bir kur değerleme modeli diye sunmuyor. Buluşun sahibindeki ölçülülüğü yorumcuların da taşıması gerekiyor.
Aynı hamburger, farklı ekonomiler
Big Mac’in etiketinde et, ekmek ve peynirin yanında kira, ücret, elektrik, vergi, lojistik ve işletmecinin marjı bulunuyor. Bunların tümü ülkeler arasında aynı rekabet koşullarında fiyatlanmıyor. Dana etindeki arz kısıtıyla dükkân kirasındaki artış aynı kanaldan gelmez. Hizmet fiyatlarındaki katılık da döviz piyasasının günlük hareketlerini izlemez.
Bir hamburger bazı pazarlarda gündelik ucuz öğün, bazılarında markalı bir dışarıda yeme deneyimi. Aynı tarif, aynı bütçe payını veya aynı tüketici kitlesinin garantisini vermez. Kişi başına gelir düzeltmesi bu ayrımların bir bölümünü yakalayabilir; sektörel maliyetleri ve şirketin yerel fiyatlama stratejisini bütünüyle ayıklayamaz.
Huxley’nin “Cesur Yeni Dünya”sında seri üretimin mantığı insanlara ve arzulara kadar uzanır. Big Mac de yıllarca küresel standardizasyonun güçlü simgelerinden biriydi. Fakat standart mutfağın karşısındaki müşteri giderek farklılaşıyor. Geliri, yaşı, sağlık tercihi ve tüketim amacı ayrışan insanları tek bir menüde toplamak zorlaşıyor.
Kasada K: Kanatlar açılıyor
20 Haziran 2026 tarihli “K’nın Hangi Bacağı Daha Zengin?” başlıklı #Hashtag yazımızda McDonald’s’ın tavuk ve renkli içecek yönelimini incelemiştik. Deneyim ekonomisini, genç kuşakların “küçük ödül kültürü”nü ve üretim kalıbıyla tüketim tercihi arasındaki mesafeyi tartışmıştık.
Bugünkü gelişmeler bu çerçevenin devamı. Bugün K’nın iki kolu aynı restoranın içinde belirginleşiyor: Bir kolda fiyat hassasiyeti standart menüyü sıkıştırıyor; diğerinde kişiselleştirilmiş içecekler, protein seçenekleri ve deneyim arayışı yeni gelir alanları açıyor.
Bu ayrışma müşterileri kesin çizgilerle ikiye bölmüyor. Aynı kişi ana öğününde tasarrufa giderken renkli bir içecekle kendisini ödüllendirebiliyor. 2015–2025 ABD satışları tavuk grubunda yüzde 163, burger grubunda yüzde 46 büyüdü. GLP-1 kullanıcısı daha küçük porsiyon seçerken protein içeriğine öncelik verebiliyor. Harcanan tutar, tüketilen miktar ve aranan fayda farklı yönlere ilerliyor. Fast food’un K’sı burada: Tek kasadan geçen harcamalar, tek tip tüketiciyi anlatmıyor.
Big Mac Endeksi’nin temsil sorunu da bu noktada büyüyor. Tüketici pahalılaşan üründen uzaklaşıp başka seçeneklere yönelirken sabit hamburger karşılaştırması bu ikameyi yakalayamıyor. Ancak kendi stratejisinde dahi tek hamburgerin ötesine geçen bir McDonald’s, bize tüketicinin sepetini yeniden okumamız gerektiğini söylüyor.
GLP-1’in K’sı: İştahın yeni geometrisi
17 Kasım 2025 tarihli “Taş Yerinde Ağırdır”da sağlıklı yaşam akımını, GLP-1’i ve protein talebini incelemiştik. Küçük porsiyonlar, protein arayışı, şeker ve alkolü sınırlama eğilimi şirketlerin ürün geliştirme gündeminde.
McDonald’s’ın araştırmasına göre ABD’de GLP-1 kullanıcısı bulunan hanelerin yüzde 84’ü restoranlarını ziyaret ediyor. Izgara tavuklu dürümler, tavuklu ve köfteli kaseler ile yumurtalı küçük kahvaltılıklar deneniyor. Çilek ve benzer yemiş aromalı içecekte limonata yerine suyla kalori azaltılıyor. Renk korunuyor, içerik değişiyor.
Bloomberg Intelligence’ın yüksek etki senaryosunda GLP-1 yaygınlaşması, ABD ve Avrupa’da izlenen gıda ve içecek kategorilerinin 2036 yılı satışlarını, bu etkinin bulunmadığı senaryoya göre 95 milyar dolar, yaklaşık yüzde 2,9 azaltabilir. Hesap miktar değişimini kapsıyor; fiyat artışları ve yeni ürünlerle telafiyi dışarıda bırakıyor. Tavuk menüde pay kazanabilir; küçük porsiyonlar toplam miktarı sınırlayabilir. Protein vurgusu daha fazla et tonajını garanti etmiyor.
Aynı lira, ayrı protein hesabı
Perakende örneğimizde Türkiye’de dana kıyma kilogram başına 17,9 dolar, ABD’de 15,3 dolar. Bütün tavukta 2,8 dolara karşı 4,4 dolar. Kıyma ABD fiyatının yüzde 17 üzerinde, tavuk yüzde 38 altında. Farklı tarihler ve örneklemler ulusal satın alma gücünü ölçmüyor; ürün ayrışmasını gösteriyor.
Aynı lira ile çevrilen iki protein farklı fiyatlar taşıyor. Dana kıyma fiyatından hareketle bütün ekonomiye kur hükmü yazmak, tavuğun maliyet ve üretim yapısını gözden kaçırıyor.The Economist’in son sayısında yer verdiği Küresel Yenilik Endeksi’nde Türkiye 2013’te 68’inci, 2026’da 45’inci sırada. Yazının başında belirttiğimiz katma değer artışına bağlı ihracat talebi için önemli bir dinamik.
Yenilik dış ticarete konu üretimde kalıcı verimlilik ve ihracat kapasitesine dönüştüğünde daha güçlü bir denge reel kurunu destekleyebilir. Eski üretim kalıbına göre pahalı görünen para, yenilenen üretim yapısının taşıyabileceği değeri tek başına anlatmaz.
Sonuç: Lirayı menüye hapsetmeyelim
Türkiye açısından bu dönüşümün karşılığı yem tedariki, kanatlı üretimi, gıda işleme ve hizmet verimliliğinde yatıyor. Tavuğun erişilebilir protein avantajı, rekabetçi yem maliyetine ve kesintisiz tedarike bağlı. Kur yükselişi ithal girdilerin lira maliyetini artırarak bu avantajı aşındırabilir. Pahalı hamburgeri ucuzlatmak için önerilen reçete, mutfağın faturasını büyütebilir.
14 Eylül tarihli “Çarşıdan Aldım Bir Tane, Eve Geldim Bin Tane” yazımızda liranın iki yönünü ve rekabet gücünde verimliliğin önemini vurgulamıştık. Aynı çizgideyiz. Reel değerlenme tek başına aşırı değerlilik kanıtı sağlamaz. Sağlam bir kur değerlendirmesi dış dengeyi, üretkenliği, dış ticaret hadlerini ve finansmanın niteliğini birlikte tartar.
The Economist’in 40 yıllık buluşuna saygımız tam. Tedavülden kalkmasını önerdiğimiz alışkanlık, hamburger fiyatından doğrudan kur hükmüne sıçramak. Big Mac öğretici yerini koruyabilir; ekonominin tamamı adına konuşamaz.
Huxley’nin Cesur Yeni Dünya’sında düzen, insanları önceden belirlenmiş kalıplara yerleştirir. Bugünün restoranında ise aynı tezgâhın önünde farklı bütçeler, iştahlar ve beklentiler buluşuyor. McDonald’s bu çeşitliliğe mutfağını değiştirerek karşılık arıyor. Kur tartışmasının da eski kalıplarını gözden geçirmesi gerekiyor. Ekonoritmiks, Türk lirasının yanında. Değer kaybını her üretim sorununun çözümü sayan yaklaşımı paylaşmıyor. McDonald’s geleceğin müşterisine ulaşmak için menüsünü, mutfağını ve çalışma biçimini değiştiriyor. Türkiye’nin rekabet tartışması da aynı ciddiyeti hak ediyor. Değişen dünyanın hesabı, tek hamburgerle kapanmıyor.
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