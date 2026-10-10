Fast Food’un K’sı: Big Mac Endeksi’nin tedavülden kalkışı

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The Economist’in 40 yıllık buluşuna saygımız tam. Tedavülden kalkmasını önerdiğimiz alışkanlık, hamburger fiyatından doğrudan kur hükmüne sıçramak. Big Mac öğretici yerini koruyabilir; ekonominin tamamı adına konuşamaz.

“Farklıysan, yalnızsın.” Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya

Türk lirasının aşırı değerli bulunduğu tartışmalarda masaya sık sık aynı tabak geliyor: Big Mac. Türkiye’deki hamburgerin dolar karşılığı ABD fiyatını aştığında hüküm hazır: Lira pahalı, kur yükselmeli. Ül­kenin üretim yapısı, verimliliği, dış dengesi ve fiyatlama davra­nışları iki ekmeğin arasına sığ­dırılıyor.

Ekonoritmiks, TL’nin aşırı de­ğerli bulunduğu tezi paylaşmı­yor. 16 Eylül 2024 tarihli “Des­pacito”da ihracatı Avrupa’nın talebi ve euro/dolar çaprazıyla birlikte okumuştuk. Hayat paha­lılığı, reel değerlenme ve kurun denge düzeyinden uzaklaşması farklı kavramlar. Bir restoran fi­yatı bunları birbirine bağlama­ya yetmez. Üstelik hamburge­rin üreticisi büyüme hesabına tavuk, renkli içecekler ve küçük porsiyonlar ekliyor. Menü deği­şirken kur tartışması aynı tabak­ta kalıyor. McDonald’s’ın gele­ceğini açıklamakta zorlanan tek ürün, bütün ekonomilerin ortak ölçüsünü ne kadar taşıyabilir?

40 yıllık bir iktisat buluşuna saygıyla

Önce hakkını verelim. The Economist’in 1986’da başlattığı Big Mac Endeksi bu yıl 40 yaşın­da. Derginin eski ekonomi edi­törü Pam Woodall’ın fikri, satın alma gücü paritesini gündelik hayata taşıyan parlak bir iktisat anlatısı. Ders kitaplarına girdi, akademik araştırmalara ilham verdi. Karmaşık bir kavramı her­kesin anlayabileceği bir ürünle anlatmanın kıymeti büyük.

Mantığı sade: Benzer bir ürü­nün farklı ülkelerdeki fiyatlarını ortak para birimine çevirip kar­şılaştırmak. Temmuz 2026’da Türkiye’de Big Mac 6,91 dolar, ABD’de 6,22 dolar. Ham endeks TL için yüzde 11,1 aşırı değerli­lik gösteriyor; gelir düzeltmeli sürümde oran yüzde 38,7. İki he­sap da hamburger fiyatına daya­nıyor. Ekonominin denge kuru­na ilişkin hüküm daha geniş bir inceleme gerektiriyor. Dergi de endeksi hassas bir kur değerleme modeli diye sunmuyor. Buluşun sahibindeki ölçülülüğü yorum­cuların da taşıması gerekiyor.

Aynı hamburger, farklı ekonomiler

Big Mac’in etiketinde et, ekmek ve peynirin yanında kira, ücret, elektrik, vergi, lojistik ve işletme­cinin marjı bulunuyor. Bunların tümü ülkeler arasında aynı reka­bet koşullarında fiyatlanmıyor. Dana etindeki arz kısıtıyla dük­kân kirasındaki artış aynı kanal­dan gelmez. Hizmet fiyatların­daki katılık da döviz piyasasının günlük hareketlerini izlemez.

Bir hamburger bazı pazarlarda gündelik ucuz öğün, bazılarında markalı bir dışarıda yeme dene­yimi. Aynı tarif, aynı bütçe payını veya aynı tüketici kitlesinin ga­rantisini vermez. Kişi başına ge­lir düzeltmesi bu ayrımların bir bölümünü yakalayabilir; sektörel maliyetleri ve şirketin yerel fiyat­lama stratejisini bütünüyle ayık­layamaz.

Huxley’nin “Cesur Yeni Dün­ya”sında seri üretimin mantığı insanlara ve arzulara kadar uza­nır. Big Mac de yıllarca küresel standardizasyonun güçlü simge­lerinden biriydi. Fakat standart mutfağın karşısındaki müşteri giderek farklılaşıyor. Geliri, yaşı, sağlık tercihi ve tüketim amacı ayrışan insanları tek bir menüde toplamak zorlaşıyor.

Kasada K: Kanatlar açılıyor

20 Haziran 2026 tarihli “K’nın Hangi Bacağı Daha Zengin?” baş­lıklı #Hashtag yazımızda Mc­Donald’s’ın tavuk ve renkli içe­cek yönelimini incelemiştik. Deneyim ekonomisini, genç ku­şakların “küçük ödül kültürü”nü ve üretim kalıbıyla tüketim ter­cihi arasındaki mesafeyi tartış­mıştık.

Bugünkü gelişmeler bu çerçe­venin devamı. Bugün K’nın iki kolu aynı restoranın içinde belir­ginleşiyor: Bir kolda fiyat hassa­siyeti standart menüyü sıkıştırı­yor; diğerinde kişiselleştirilmiş içecekler, protein seçenekleri ve deneyim arayışı yeni gelir alan­ları açıyor.

Bu ayrışma müşterileri ke­sin çizgilerle ikiye bölmüyor. Aynı kişi ana öğününde tasar­rufa giderken renkli bir içecek­le kendisini ödüllendirebiliyor. 2015–2025 ABD satışları tavuk grubunda yüzde 163, burger gru­bunda yüzde 46 büyüdü. GLP-1 kullanıcısı daha küçük porsiyon seçerken protein içeriğine önce­lik verebiliyor. Harcanan tutar, tüketilen miktar ve aranan fay­da farklı yönlere ilerliyor. Fast fo­od’un K’sı burada: Tek kasadan geçen harcamalar, tek tip tüketi­ciyi anlatmıyor.

Big Mac Endeksi’nin temsil sorunu da bu noktada büyüyor. Tüketici pahalılaşan üründen uzaklaşıp başka seçeneklere yö­nelirken sabit hamburger karşı­laştırması bu ikameyi yakalaya­mıyor. Ancak kendi stratejisin­de dahi tek hamburgerin ötesine geçen bir McDonald’s, bize tüke­ticinin sepetini yeniden okuma­mız gerektiğini söylüyor.

GLP-1’in K’sı: İştahın yeni geometrisi

17 Kasım 2025 tarihli “Taş Ye­rinde Ağırdır”da sağlıklı yaşam akımını, GLP-1’i ve protein tale­bini incelemiştik. Küçük porsi­yonlar, protein arayışı, şeker ve alkolü sınırlama eğilimi şirketle­rin ürün geliştirme gündeminde.

McDonald’s’ın araştırması­na göre ABD’de GLP-1 kullanıcı­sı bulunan hanelerin yüzde 84’ü restoranlarını ziyaret ediyor. Iz­gara tavuklu dürümler, tavuklu ve köfteli kaseler ile yumurtalı küçük kahvaltılıklar deneniyor. Çilek ve benzer yemiş aroma­lı içecekte limonata yerine suyla kalori azaltılıyor. Renk korunu­yor, içerik değişiyor.

Bloomberg Intelligence’ın yüksek etki senaryosunda GLP-1 yaygınlaşması, ABD ve Avrupa’da izlenen gıda ve içecek kategorile­rinin 2036 yılı satışlarını, bu et­kinin bulunmadığı senaryoya gö­re 95 milyar dolar, yaklaşık yüzde 2,9 azaltabilir. Hesap miktar de­ğişimini kapsıyor; fiyat artışları ve yeni ürünlerle telafiyi dışarıda bırakıyor. Tavuk menüde pay ka­zanabilir; küçük porsiyonlar top­lam miktarı sınırlayabilir. Prote­in vurgusu daha fazla et tonajını garanti etmiyor.

Aynı lira, ayrı protein hesabı

Perakende örneğimizde Türki­ye’de dana kıyma kilogram başı­na 17,9 dolar, ABD’de 15,3 dolar. Bütün tavukta 2,8 dolara karşı 4,4 dolar. Kıyma ABD fiyatının yüzde 17 üzerinde, tavuk yüzde 38 altın­da. Farklı tarihler ve örneklemler ulusal satın alma gücünü ölçmü­yor; ürün ayrışmasını gösteriyor.

Aynı lira ile çevrilen iki protein farklı fiyatlar taşıyor. Dana kıy­ma fiyatından hareketle bütün ekonomiye kur hükmü yazmak, tavuğun maliyet ve üretim yapı­sını gözden kaçırıyor.The Eco­nomist’in son sayısında yer ver­diği Küresel Yenilik Endeksi’nde Türkiye 2013’te 68’inci, 2026’da 45’inci sırada. Yazının başında belirttiğimiz katma değer artışı­na bağlı ihracat talebi için önemli bir dinamik.

Yenilik dış ticarete konu üre­timde kalıcı verimlilik ve ihracat kapasitesine dönüştüğünde daha güçlü bir denge reel kurunu des­tekleyebilir. Eski üretim kalıbına göre pahalı görünen para, yenile­nen üretim yapısının taşıyabile­ceği değeri tek başına anlatmaz.

Sonuç: Lirayı menüye hapsetmeyelim

Türkiye açısından bu dönüşü­mün karşılığı yem tedariki, ka­natlı üretimi, gıda işleme ve hiz­met verimliliğinde yatıyor. Tavu­ğun erişilebilir protein avantajı, rekabetçi yem maliyetine ve ke­sintisiz tedarike bağlı. Kur yük­selişi ithal girdilerin lira maliye­tini artırarak bu avantajı aşın­dırabilir. Pahalı hamburgeri ucuzlatmak için önerilen reçete, mutfağın faturasını büyütebilir.

14 Eylül tarihli “Çarşıdan Al­dım Bir Tane, Eve Geldim Bin Ta­ne” yazımızda liranın iki yönünü ve rekabet gücünde verimliliğin önemini vurgulamıştık. Aynı çiz­gideyiz. Reel değerlenme tek ba­şına aşırı değerlilik kanıtı sağla­maz. Sağlam bir kur değerlendir­mesi dış dengeyi, üretkenliği, dış ticaret hadlerini ve finansmanın niteliğini birlikte tartar.

The Economist’in 40 yıllık bu­luşuna saygımız tam. Tedavülden kalkmasını önerdiğimiz alışkan­lık, hamburger fiyatından doğru­dan kur hükmüne sıçramak. Big Mac öğretici yerini koruyabilir; ekonominin tamamı adına konu­şamaz.

Huxley’nin Cesur Yeni Dün­ya’sında düzen, insanları önce­den belirlenmiş kalıplara yerleş­tirir. Bugünün restoranında ise aynı tezgâhın önünde farklı büt­çeler, iştahlar ve beklentiler bu­luşuyor. McDonald’s bu çeşitlili­ğe mutfağını değiştirerek karşı­lık arıyor. Kur tartışmasının da eski kalıplarını gözden geçirme­si gerekiyor. Ekonoritmiks, Türk lirasının yanında. Değer kaybı­nı her üretim sorununun çözü­mü sayan yaklaşımı paylaşmı­yor. McDonald’s geleceğin müş­terisine ulaşmak için menüsünü, mutfağını ve çalışma biçimini değiştiriyor. Türkiye’nin rekabet tartışması da aynı ciddiyeti hak ediyor. Değişen dünyanın hesa­bı, tek hamburgerle kapanmıyor.