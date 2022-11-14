FAST ile yeni bir tarım ve gıda sistemi geliyor

COP27 Mısır Başkanlığı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO); Gıda Sistemlerinin Dönüşümü ve Gıda Güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan FAST Girişimini başlattı. Yeni girişim; en savunmasız toplulukları desteklemek için tarım ve gıda sistemlerine yönelik iklim finansmanını geliştirmeyi hedefl iyor.

FAST; toplum, iklim eylemi ve doğaya üçlü kazanç sağlamak için tarımsal gıda sistemlerini yeniden tasarlayacak.

COP27 Başkanı Samih Şukri’nin, gıda sistemlerinin iklim politikaları yoluyla güçlendirilmesi ve çok paydaşlı ortaklıklar aracılığıyla desteklenmesine odaklanacak FAST girişimi hakkında yorumları şöyle: “İklim değişikliğinin etkisi, dünyadaki savunmasız toplulukları orantısız bir şekilde etkiliyor. Bu dengesizliği gidermek için sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri geliştirmemiz ve gıda ithal eden gelişmekte olan ülkelerin acil ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. FAST girişimi aracılığıyla, iklim direncini artırmak ve tarımsal gıda sistemlerinde acilen ihtiyaç duyulan dönüşümü uygulamak için finans akışlarının kilidini açmak için dünyayı harekete geçireceğiz.”

Birleşik Krallık Gıda Köy İşleri ve Çevre Bakanı Richard Benyon ise girişime dair şu ifadeleri kullanıyor: “Karşı karşıya kaldığımız zorluklar çok büyük. Bunları aşmanın tek yolu işbirliği ve yenilik. Finansmana erişim, kapasite güçlendirme ve politika diyaloğunu öne çıkaran FAST girişimini destekliyoruz. Bu girişimin gıda ve tarımsal dönüşüme büyük bir ivme kazandıracağına eminim."

3 eylem alanı

FAST, gıda sisteminde kapsamlı revizyon getirecek ve doğa ile insan ilişkisinin yeniden tanımlanmasını sağlayacak.

FAST, üç alanda eyleme geçmeyi hedefliyor:

1- Finansmana Erişim: Ülkelerin iklim finansmanı ve yatırımlarına erişimini sağlamak ve bu yatırımları artırma kapasitelerini geliştirmek.

2- Bilgi ve Kapasite: Gerekli analizleri sağlamak, gönüllü kılavuzlar geliştirmek ve kapasite gelişimini desteklemek

3- Politika Desteği ve Diyalog: Tarımsal gıda sistemlerinin, Ulusal Katkı Beyanları (NDC), Ulusal Uyum Planları (NAP) veya Uzun Vadeli Düşük Emisyon ve Kalkınma Stratejileri (LTLEDS) gibi iklim değişikliği politikalarına dahil edilmesini sağlamak.

İşbirliği çok önemli

FAO, diğer BM kurumlarıyla işbirliği içinde çalışacak, tarafsız kolaylaştırıcı rolünü üstlenecek. Öncelikli olarak, girişimin başarısı için ön koşullar olan tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenilirliği sağlayacak.