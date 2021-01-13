Fed 2013’teki hataya düşmez

Birkaç gündür, ‘’Fed yılsonuna doğru desteğini azaltabilir’’ spekülasyonu yapılıyor. Daha geçen ay, Fed’in tahvil alımlarını artırabileceği konuşuluyordu. Hava çabuk değişiyor. Dolar dünyada güçleniyor. Endekslerde biraz satış baskısı var. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde hızlı bir yükseliş gözleniyor.

Dolar endeksinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan EUR/ USD paritesi 1,2350’den döndü. Zayıf dolar, yıl başlarken ana temalardan birisiydi. İki-üç günlük hareketten sonra, ‘‘Doların yükseliş trendi başladı’’ denemez. Bazı yatırım bankaları, dolar-pozitif raporlar yayımlamaya başladılar. Spekülatörlerin euro-alım pozisyonları rahatsız edecek bir hızla artmadı. EUR/USD’da kasım-ocak döneminde yaşanan yüzde 6’lık yükseliş spekülatif değildir. Kasım ortasından beri, spekülatörlerin euro-alım pozisyonları sadece 2 milyar dolar yükseldi. Yanı sıra, ağustos 2020’deki alım pozisyonlarının toplamı 31,3 milyar dolarken, hâlihazırdaki toplam 21,9 milyar dolardır. Dolardaki yükseliş, risk alma iştahındaki düşüşün yansımasıdır. Belirleyici faktör, Amerikan 10-yıllık tahvil faizidir. Fed üyeleri, bir normalleşme göstergesi olarak faizlerdeki artıştan memnun olabilirler. Fakat ‘‘Destekler beklenenden önce kalkacak’’ fiyatlaması şiddetlenirse, bu memnuniyet kaybolabilir. Fed’in etkili ismi Brainard’ın bugünkü konuşması, başkan Powell’ın yarınki konuşması, bu konuda açık mesajlar verir. Reuters anketine göre, 10 yıllık faizde medyan beklenti yüzde 1,50’dir. Tabii faizin yüzde 10’dan yüzde 10,50’ye yükselmesiyle, yüzde 1’den yüzde 1,50’ye çıkması aynı etkiyi yaratmaz. Yüzde 1’den yüzde 1,50’ye artış, bir tahvil portföyünü dağıtabilir. Piyasadaki tedirginlik biraz da bundan kaynaklanıyor. Arkalarına Fed’i alan fon yöneticileri tahvil ve bonolara saldırdılar. Fed, alımların azaltılması konusunda 2013’te hata yaptı. O dönemde beklentiler iyi yönetilemedi. İletişim politikası sıkıntılıydı. Fed, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) tahvil alımlarının azaltılması sürecinde kullandığı yöntemi düşünebilir. AMB son derece öngörülebilir bir politikayla piyasaları üzmeden işi bitirdi.

Faizlerin kontrolsüz yükselmesine, dolardaki hızlı yükselişe, endekslerdeki satışlara kimse hazır değildir. Parti sürmelidir. Başta Fed olmak üzere büyük merkez bankaları, toparlanmanın beklendiği bir yılda rahat geçişi sağlarlar.