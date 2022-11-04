Fed: Daha yavaş ama daha yükseğe

Çarşamba günü gerçekleşen FOMC toplantısından önce WSJ çalışanlarından Nick Timiraos bir twit vasıtası ile Fed’in faiz artışlarını 75 baz puandan 50 baz puana yavaşlatabileceğini ancak bunu güvercin bir adım olarak okunmaması gerektiğini zira faizleri toplamda daha yüksek bir seviyeye çekme ihtimali bulunduğunu yazdı. Çarşamba günü gerçekleşen toplantı sonrası gelişmeleri ikiye ayırmamız gerekiyor. Açıklama metninde faiz artışlarının önden yüklemeli olarak gerçekleştiği ve etkisinin gecikmeli olacağı vurgusu piyasaya bundan sonraki artışların daha küçük ve sınırlı olacağını düşündürdü. Nitekim ilk fiyatlama endekslerin yüzde bir civarında prim yapması şeklinde gerçekleşti.

Ancak basın toplantısı ile görüntü netleşti. Powell artış hızında yavaşlama söz konusu olsa bile tavan olarak görülen seviyenin daha yüksek olabileceğinden bahsetti. Bu yeni tavanın ne olacağını aralık toplantısında beklentiler açıklandığında göreceğiz. Ancak daha fazla faiz artışı piyasaya önceden sızdırılmış olsa da fiyatlanmış bir gelişme değildi. Bu nedenle endekslerin kapanışta yüzde 3’e varan kayıplara uğradığını gördük. Konut ve iş gücü piyasası göstergelerinin çoğunda ciddi zayıflamalar söz konusu ve bu zayıflamalar bir süre sonra ana göstergelere da yansıyacaktır.

İlk test bugün istihdam verilerinde yaşanacak. Aylık yüz bin civarında bir istihdam artışı işsizlik oranını sabit tutmak için yeterli. Beklentilerde gördüğümüz 200 binlik artış ise Fed’in görmek istemediği bir veri. Daha önemlisi alternatif endekslerde ücret artışları hız kesmiş olsa da bugün açıklanacak veride yükselişin sürme ihtimali var. İstihdam piyasasında ve konut enflasyonunda normalleşme Fed’in de normalleşeceği anlamına geleceği için şu andan itibaren kötü haberler pozitif fiyatlanırken iyi ekonomik haberler negatif fiyatlanacak. Fed aşırı sıkılaştırması durumunda vereceği zararın, yani resesyona girmiş bir ekonomi, gereğinden az sıkılaştırması durumunda vereceği zarardan, yani yükselen enflasyon, daha az olacağına inanıyor. Resesyon belli sayıda insanı mağdur ederken enflasyon tüm kesimlere zarar verir korkusu var.

Geride kalan Fed toplantısından daha az dikkat çekecek olsa da 8 Kasım ara seçimleri de önemli bir durak. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde net bir çoğunluk kazanmalarına kesin gözü ile bakılıyor. Ancak Senatoda Cumhuriyetçi parti önde görünse de fark çok yüksek değil. Seçimden Demokratların Kongrenin iki kanadını mı yoksa tek kanadını mı kaybedeceği Başkan Biden’ın iç ve dış ajandasını ne kadar gerçekleştirebileceği açısından önemli bir detay olacak. ABD hükümet sistemi federal hükümetin devamlı çekişme içinde kalarak fazla etkin olmaması üzerine kurulmuştur. Ancak özellikle kritik reform dönemlerinde bu düzen sorun yaratıyor.