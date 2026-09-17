Fed faiz kararıyla borsalar arasında ezber bozan ilişki

Küresel piyasalar son dönemde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz ka­rarına kitlenmiş durumda. Ancak geçmişte Fed’in aldı­ğı kararların borsaya yansı­maları oldukça farklı. Fed, 1999 yılından bu yana 4 kez faiz artırımı, 4 kez de indi­rim sürecine imza atarken borsalar en hızlı yükselişle­rini artırım dönemlerinde yaşadı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon, başta petrol olmak üze­re enerji fiyatlarını yukarıya çekti. Enerji maliyetlerindeki artış nede­niyle alevlenen küresel enflasyon endişeleri de merkez bankalarını fa­iz silahına yöneltti. Geçen hafta Av­rupa Merkez Bankası (ECB), 25 baz puanlık faiz artırıma gitti. Bu hafta ise gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) vereceği karara kitlenmişti. Küresel piyasalar, merkez bankala­rının enerji maliyetlerinin yüksek­liği nedeniyle faiz artırım baskısını bir süre daha hissedeceği konusun­da hem fikir. Fed’in özellikle eylül ayında faiz artırımına gideceği bek­lentisi son günlerde sert biçimde de­ğişti. Eylül başında ağırlıklı beklenti, faizin sabit tutulması yönündeyken, güçlü istihdam ve özellikle ağustos enflasyon verilerinin ardından tablo tersine döndü.

Büyük kurumların faiz beklentileri

14 Eylül tarihinde yapılan an­kette, ekonomistlerin çoğunluğu 25 baz puanlık faiz artışı beklediği­ni söyledi. Büyük yatırım bankala­rının önemli bölümü de aynı yönde görüş bildirirken, piyasa fiyatlama­sında karar öncesinde 25 baz puan­lık artış ihtimali yüzde 90’ın üzeri­ne çıktı.

Faiz artırım beklentileri, sadece Eylül’le sınırlı değil. 15 ku­rumun tahminleri incelendiğinde, 9 kurum Fed’in 2026’da eylül ve aralık aylarında 25’er baz puan olmak üze­re toplam 50 baz puanlık faiz artırı­mına gitmesini bekliyor. Tahminler arasındaki en şahin beklenti Bank of America’dan (BofA) geldi. Kurum, Fed’in eylül, ekim ve aralık toplantı­larında 25’er baz puanlık 3 artış yap­masını ve toplam 75 baz puanlık sıkı­laşmayla Fed fonlama oranını yüzde 4.25-4.50 aralığına taşımasını bek­liyor.

Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, UBS ve Morgan Stanley ise yıl sonuna kadar toplam 50 baz puan­lık artış öngörüyor. BNP Paribas, Ci­tigroup ve Wells Fargo 2026’da yal­nızca bir kez 25 baz puanlık faiz ar­tışı beklerken, Standard Chartered Fed’in mevcut yüzde 3.50-3.75 poli­tika faizi aralığını değiştirmeyeceği­ni tahmin ediyor.

Fed’in resmi takvimine göre yı­lın kalan toplantıları 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık tarihlerinde yapıla­cak. Aralık toplantısı yeni ekono­mik projeksiyonların açıklanacağı toplantı olması nedeniyle özellikle önemli. Dolayısıyla bugün piyasa­ların asıl sorusu yalnızca “Fed fai­zi ne yapacak?” değil.

Yatırımcılar, Fed’in faiz hamlelerinin borsalar­da nasıl bir etki yaratacağını da me­rak ediyor. Fed’in geçmiş yıllardaki faiz kararları ve borsaların bu ka­rarlara tepkisine bakıldığında bu sorunun cevabının sanıldığı kadar basit olmadığı görülüyor. Haziran 1999-Ocak 2001 arasındaki faiz ar­tırımı döneminde Fed faizi yüzde 4.5’ten yüzde 6.5’e yükselirken Dow Jones yüzde 0.8 geriledi.

Buna kar­şılık Borsa İstanbul aynı dönem­de yüzde 115.9 yükseldi. Ardından Ocak 2001-Haziran 2004 dönemin­de Fed faizleri yüzde 6.5’ten yüzde 1’e kadar indirdi. Teorik olarak his­se senetleri açısından destekleyi­ci olması beklenen bu süreçte Dow Jones yüzde 4.2 gerilerken, Borsa İstanbul yüzde 68.2 yükseldi. Yani faiz indirimi döneminde bile iki pi­yasanın performansı aynı olmadı.

Faiz artırımlarında borsalar coştu

Asıl güçlü tablo ise 2004-2007 arasındaki faiz artırımı döneminde ortaya çıktı. Fed faizleri yüzde 1’den yüzde 5.25’e yükseltirken Dow Jo­nes yüzde 33.2, Borsa İstanbul ise yüzde 200.8 arttı. Dolayısıyla geç­miş veriler, faiz artırımlarının her zaman borsalara düşüş olarak yan­sımadığını ortaya koyuyor.

Çün­kü piyasalar yalnızca faiz oranına değil, ekonomik büyümeye, şirket kârlılıklarına, sermaye akımları­na ve başlangıç değerlemelerine de bakıyor. 2007-2015 arasındaki uzun faiz indirimi döneminde ise Dow Jones yüzde 27.5, Borsa İstan­bul yüzde 39.2 yükseldi. Bu kez tab­lo klasik piyasa teorisine daha ya­kın görünüyor. Ancak 2015-2019 arasındaki yeni faiz artırımı dön­güsünde farklı bir sonuçla karşı­laşıyoruz. Fed faizi yüzde 0.25’ten yüzde 2.25’e çıkarırken Dow Jones yüzde 51.6, Borsa İstanbul ise yüz­de 35.7 yükseldi. Bir başka ifadey­le, ABD’de faizler yükselirken Wall Street de yükselmeye devam etti.

Kararın arkasındaki neden önemli

2022-2024 dönemindeki hız­lı sıkılaşma ise daha farklı bir tab­lo ortaya koyuyor. Fed faizi yüz­de 0.25’ten yüzde 5.5’e çıkarırken Dow Jones yüzde 17, Borsa İstan­bul ise tam yüzde 392.6 yükseldi. Burada Borsa İstanbul’un güçlü performansının yalnızca Fed poli­tikasıyla açıklanamayacağını özel­likle belirtmek gerekiyor.

Türki­ye’deki yüksek enflasyon, TL’deki değer kaybı, nominal fiyatlama ve yerel yatırımcı davranışı BIST’in TL bazlı getirisini güçlü biçim­de etkiledi. Son dönem ise yeniden dikkat çekici. Eylül 2024-Aralık 2025 arasındaki faiz indirimi döne­minde Fed faizi yüzde 5.5’ten yüz­de 3.5’e gerilerken Dow Jones yüz­de 17.2, Borsa İstanbul ise yalnızca yüzde 15 yükseldi. Tablodaki 8 dö­nem birlikte değerlendirildiğinde ortaya oldukça net bir sonuç çıkı­yor: Borsaların yönünü tek başına Fed faizi belirlemiyor.

Faiz artırı­mı dönemlerinin tamamında Dow Jones’un performansı negatif de­ğil. Hatta tabloda 3 ayrı faiz artırımı döneminde Dow Jones yüzde 33.2, yüzde 51.6 ve yüzde 17 yükselmiş durumda. Borsa İstanbul’da ise ar­tırımların üçünde de güçlü pozitif performans görülüyor. Kısaca piya­salar faiz seviyesinden çok, faiz de­ğişiminin nedenine ve ekonominin hangi aşamasında gerçekleştiğine bakıyor. Ekonomi güçlü, şirket kâr­ları artıyor ve Fed kontrollü biçim­de sıkılaşıyorsa borsa yükselmeye devam edebiliyor. Buna karşılık Fed faiz indiriyorsa ancak bunun arka­sında resesyon veya finansal stres varsa, indirim piyasa için otomatik olarak iyi haber olmayabiliyor.