Fed faiz kararıyla borsalar arasında ezber bozan ilişki
Küresel piyasalar son dönemde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına kitlenmiş durumda. Ancak geçmişte Fed’in aldığı kararların borsaya yansımaları oldukça farklı. Fed, 1999 yılından bu yana 4 kez faiz artırımı, 4 kez de indirim sürecine imza atarken borsalar en hızlı yükselişlerini artırım dönemlerinde yaşadı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon, başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarını yukarıya çekti. Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle alevlenen küresel enflasyon endişeleri de merkez bankalarını faiz silahına yöneltti. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB), 25 baz puanlık faiz artırıma gitti. Bu hafta ise gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) vereceği karara kitlenmişti. Küresel piyasalar, merkez bankalarının enerji maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle faiz artırım baskısını bir süre daha hissedeceği konusunda hem fikir. Fed’in özellikle eylül ayında faiz artırımına gideceği beklentisi son günlerde sert biçimde değişti. Eylül başında ağırlıklı beklenti, faizin sabit tutulması yönündeyken, güçlü istihdam ve özellikle ağustos enflasyon verilerinin ardından tablo tersine döndü.
Büyük kurumların faiz beklentileri
14 Eylül tarihinde yapılan ankette, ekonomistlerin çoğunluğu 25 baz puanlık faiz artışı beklediğini söyledi. Büyük yatırım bankalarının önemli bölümü de aynı yönde görüş bildirirken, piyasa fiyatlamasında karar öncesinde 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 90’ın üzerine çıktı.
Faiz artırım beklentileri, sadece Eylül’le sınırlı değil. 15 kurumun tahminleri incelendiğinde, 9 kurum Fed’in 2026’da eylül ve aralık aylarında 25’er baz puan olmak üzere toplam 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor. Tahminler arasındaki en şahin beklenti Bank of America’dan (BofA) geldi. Kurum, Fed’in eylül, ekim ve aralık toplantılarında 25’er baz puanlık 3 artış yapmasını ve toplam 75 baz puanlık sıkılaşmayla Fed fonlama oranını yüzde 4.25-4.50 aralığına taşımasını bekliyor.
Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, UBS ve Morgan Stanley ise yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık artış öngörüyor. BNP Paribas, Citigroup ve Wells Fargo 2026’da yalnızca bir kez 25 baz puanlık faiz artışı beklerken, Standard Chartered Fed’in mevcut yüzde 3.50-3.75 politika faizi aralığını değiştirmeyeceğini tahmin ediyor.
Fed’in resmi takvimine göre yılın kalan toplantıları 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısı yeni ekonomik projeksiyonların açıklanacağı toplantı olması nedeniyle özellikle önemli. Dolayısıyla bugün piyasaların asıl sorusu yalnızca “Fed faizi ne yapacak?” değil.
Yatırımcılar, Fed’in faiz hamlelerinin borsalarda nasıl bir etki yaratacağını da merak ediyor. Fed’in geçmiş yıllardaki faiz kararları ve borsaların bu kararlara tepkisine bakıldığında bu sorunun cevabının sanıldığı kadar basit olmadığı görülüyor. Haziran 1999-Ocak 2001 arasındaki faiz artırımı döneminde Fed faizi yüzde 4.5’ten yüzde 6.5’e yükselirken Dow Jones yüzde 0.8 geriledi.
Buna karşılık Borsa İstanbul aynı dönemde yüzde 115.9 yükseldi. Ardından Ocak 2001-Haziran 2004 döneminde Fed faizleri yüzde 6.5’ten yüzde 1’e kadar indirdi. Teorik olarak hisse senetleri açısından destekleyici olması beklenen bu süreçte Dow Jones yüzde 4.2 gerilerken, Borsa İstanbul yüzde 68.2 yükseldi. Yani faiz indirimi döneminde bile iki piyasanın performansı aynı olmadı.
Faiz artırımlarında borsalar coştu
Asıl güçlü tablo ise 2004-2007 arasındaki faiz artırımı döneminde ortaya çıktı. Fed faizleri yüzde 1’den yüzde 5.25’e yükseltirken Dow Jones yüzde 33.2, Borsa İstanbul ise yüzde 200.8 arttı. Dolayısıyla geçmiş veriler, faiz artırımlarının her zaman borsalara düşüş olarak yansımadığını ortaya koyuyor.
Çünkü piyasalar yalnızca faiz oranına değil, ekonomik büyümeye, şirket kârlılıklarına, sermaye akımlarına ve başlangıç değerlemelerine de bakıyor. 2007-2015 arasındaki uzun faiz indirimi döneminde ise Dow Jones yüzde 27.5, Borsa İstanbul yüzde 39.2 yükseldi. Bu kez tablo klasik piyasa teorisine daha yakın görünüyor. Ancak 2015-2019 arasındaki yeni faiz artırımı döngüsünde farklı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Fed faizi yüzde 0.25’ten yüzde 2.25’e çıkarırken Dow Jones yüzde 51.6, Borsa İstanbul ise yüzde 35.7 yükseldi. Bir başka ifadeyle, ABD’de faizler yükselirken Wall Street de yükselmeye devam etti.
Kararın arkasındaki neden önemli
2022-2024 dönemindeki hızlı sıkılaşma ise daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Fed faizi yüzde 0.25’ten yüzde 5.5’e çıkarırken Dow Jones yüzde 17, Borsa İstanbul ise tam yüzde 392.6 yükseldi. Burada Borsa İstanbul’un güçlü performansının yalnızca Fed politikasıyla açıklanamayacağını özellikle belirtmek gerekiyor.
Türkiye’deki yüksek enflasyon, TL’deki değer kaybı, nominal fiyatlama ve yerel yatırımcı davranışı BIST’in TL bazlı getirisini güçlü biçimde etkiledi. Son dönem ise yeniden dikkat çekici. Eylül 2024-Aralık 2025 arasındaki faiz indirimi döneminde Fed faizi yüzde 5.5’ten yüzde 3.5’e gerilerken Dow Jones yüzde 17.2, Borsa İstanbul ise yalnızca yüzde 15 yükseldi. Tablodaki 8 dönem birlikte değerlendirildiğinde ortaya oldukça net bir sonuç çıkıyor: Borsaların yönünü tek başına Fed faizi belirlemiyor.
Faiz artırımı dönemlerinin tamamında Dow Jones’un performansı negatif değil. Hatta tabloda 3 ayrı faiz artırımı döneminde Dow Jones yüzde 33.2, yüzde 51.6 ve yüzde 17 yükselmiş durumda. Borsa İstanbul’da ise artırımların üçünde de güçlü pozitif performans görülüyor. Kısaca piyasalar faiz seviyesinden çok, faiz değişiminin nedenine ve ekonominin hangi aşamasında gerçekleştiğine bakıyor. Ekonomi güçlü, şirket kârları artıyor ve Fed kontrollü biçimde sıkılaşıyorsa borsa yükselmeye devam edebiliyor. Buna karşılık Fed faiz indiriyorsa ancak bunun arkasında resesyon veya finansal stres varsa, indirim piyasa için otomatik olarak iyi haber olmayabiliyor.
|Borsa
|13.122,58
|-5,54 %
|Dolar
|48,6657
|0,02 %
|Euro
|55,7759
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1460
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.776,37
|1,06 %
|Altın (ONS)
|4.264,25
|-0,70 %
|Brent
|102,07
|-2,72 %