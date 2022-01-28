Fed ile beraber gelenler

Pek çok kaynaktan detayları zaten okudunuz veya dinlediniz ancak bir kez de ben tekrar etmek istiyorum. Önce toplantı sonrası Fed’in yayınladığı açıklamaya bakalım. Fed daha önce giriş paragrafı olarak paylaştığı “komite tam istiham ve fiyat istikrarı için elinden geleni yapacaktır” mealindeki açıklamayı kaldırmış. Ekonomik görüntüyü değerlendirdiği paragrafı çok fazla değiştirmeden Covid vakalarındaki yükselişlere dikkat çekmiş. İstihdamda toparlanma sağlam bir şekilde devam ederken tedarik zincirlerinde yaşananlar enflasyonda yükselişe katkıda bulunuyor tespiti de yerin korumuş. Nihayet para politikasının paylaşıldığı paragrafta kuvvetli iş güçü piyasası ve hedefin çok üzerinde olduğu artık kabul edilen enflasyon nedeni ile yakın zamanda faiz artışının uygun olacağı belirtiliyor. Yakın zaman elbette herkesin beklediği mart ayı.

Buraya kadar olan, yazılı, açıklamalarda bilinmeyen bir detay yok. Merak edilen 2 konu daha vardı. İlki bilançonun nasıl küçültüleceğine dair bir detay paylaşılıp paylaşılmayacağı diğer ise Powell’ın basın toplantısı. Bilançoya yönelik aksiyonun açıklandığı ek dökümana göre :

Komite para politikasında değişikliğin ana enstrumanı olarak faizleri görüyor. Powell basın toplantısında bilanço piyasa faizleri arasındaki ilişkinin hala net bilinmediğini söyledi.

Bilanço ayarlaması faiz artışından sonra başlayacak.

Bilanço küçültülmesi öngörülebilir bir şekilde itfası gelen varlıkların yeniden yatırıl(ma)ması üzerinden gerçekleştirilecek. Doğrudan satış yapılması şimdilik gündemde değil.

Uzun vadede komite ABD tahvilleri tutmayı hedefliyor. Yani mortgage bazlı varlıklar mümkün mertebe bilançodan çıkartılacak.

Finansal/ekonomik gelişmelere bağlı olarak bu adımlar değişebilir.

Önemli noktalar ancak bir önceki bilanço darlmasına oranla büyük bir fark yok ve en kritik detayları hala bilmiyoruz. Haziran ayında mı yoksa eylülde mi başlayacak? Daha önce aylık 50 milyar dolar olan tavan bu kez kaç olacak? Bilançonun yapısı ve genel koşullar göz önüne alınırsa bu kez 50 milyar dolar taban 100 milyar dolar ise tavan olarak görülebilir. Piyasalar bu noktaya kadar olumlu seyrederken Powell’ın gerekirse daha agresif faiz artırılacağını ve koşulların 2015’ten farklı olduğunu söylemesi yatırımcıların satışa yönelmesine neden oldu.

Açıkcası söyledikleri yeni bir bilgi olmasa da Fed’in 1 numarasından duymak korku yaratmışa benziyor. Şu anda piyasalar 5 adet 25 baz puanlık artışı fiyatlamış durumda. Artık sürprizler 25 değil 50 baz puanlık veya ara bir tarihte faiz artırmak şeklinde yaşanacaktır. Şahin söyleme rağmen faiz artırmak için mart ayını beklemekte beis görmeyen ve bilançosunu da daraltmak için acele etmeyen bir Fed ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Yılın ikinci yarısında tedarik zincirinde normalleşme ve Çin kaynaklı global bir yavaşlama Fed’e stratejisini yeniden düşünme imkanı sağlayacaktır.