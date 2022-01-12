“Fed kararı öncesi son uyarılar…“

Daha önceki yazılarımda hikâyesi öne çıkacak ülkelerin Fed'in faiz artış adımlarından daha az etkileneceğini belirtmiştim. Bundan başka ABD Hükümeti’nin borç tavanı meselesini çözmesi için borçlanmaya devam etmesi gerektiğinden dolayı, Amerikan tahvillerinin faizleri de eş-anlı olarak yükselecek.

Hem Fed hem de bu gelişme yan yana geldiğinde gelişen ülkelerden para çıkışı elbette kaçınılmaz olacak. Ulusal tasarrufları ekonomik büyüme için yeterli olmayan ülkeler için yabancı sermaye bir zorunluluk. Yabancı Sermayenin ABD'deki faiz artışları sebebiyle eskisine göre daha seçici olacağı da aşikar. Bu sebeple Uluslararası Finans Kuruluşları bir süredir bazı risklerin altını ısrarlar çiziyorlar.

Son günlerde bir uyarı da IMF'den geldi. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin Fed'in faiz artışına hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen IMF, öngörülenden daha hızlı artışlarının volatiliteyi artıracağını, korkulduğu gibi sermaye çıkışlarını hızlandıracağını ve ulusal paraların değer kayıplarına uğrayacağının altını çizmiş.

“Gelişen ülkelerden para çıkışına dikkat..”

IMF'ye göre ABD ekonomisinde güçlü büyüme sürecek ve enflasyondaki artış yılsonuna doğru yavaşlayacak. Bu arada Fed'in adımlarının söylendiği gibi yapılırsa, gelişen ülkelere etkisi fazla olmayacağını ama enflasyon tedarik zincirindeki kırılmalar sebebiyle yükseldikçe faiz yükselişinin hızlı olabileceğini de eklemiş.

Bunu söyledikten hemen sonra da, "eğer böyle bir gelişme olursa gelişen ekonomiler ekonomik türbülansa hazırlıklı olmalı" diyerek uyarıda bulunmuş. Özetle, ABD'de enflasyon endişeleri artarsa Fed daha hızlı faiz artırır ve bu durum gelişen ekonomilerde kalıcı hasar bırakabilir demek istemiş. Bana kalırsa "ben demiştim" anlamına gelen bir "kötü senaryo" seslendirmiş. Hiç bahsetmeden geçse olmazdı elbette.

Ayrıca IMF, yüksek enflasyon olan ülkelerin faiz oranlarını artırması gerektiğini ve Merkez Bankalarının piyasalarla şeffaf bir iletişimle sıkılaştırma politikalarına devam etmeleri gerektiğinin altını çizmiş. Aslında tüm bu uyarılar, Fed üyelerinden bazılarının "faiz artışına erken başlanabilir" demesiyle alevlendi diyebilirim. Ardından da ABD Başkanı'nın "Fed mutlaka yükselen enflasyona müdahale edecektir" demesi de tartışmanın boyut değiştirmesine yol açtı.

Şimdi hepimiz Fed'in ilk faiz artışının hangi tarihte olacağını tahmin etmekle uğraşacağız. "En erken haziranda" derken şimdi "martta da olabilir" diyenlerin sayısı arttı. Çok daha erken olursa piyasalarda ciddi bir oynaklık olacak, buna hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum.