  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Emre ALKİN
  4. "Fed kararına ne kadar hazırız ?..."

"Fed kararına ne kadar hazırız ?..."

Emre ALKİN
Emre ALKİN PAYLAŞMASAK OLMAZDI emre.alkin@dunya.com

Bugün Fed faiz kararı ve para politikası ile ilgili eğer varsa yaklaşım değişikliklerini açıklayacak. Şu ana kadar oldukça düşük faizlerle yola devam ABD ekonomisinin bundan sonra yükselen faizlerle göstereceği performans bir tarafta, gelişen ülkelerden çıkması muhtemel para gerçeği de diğer tarafta değerlendiriliyor.

Türkiye Ekonomisi Fed kararlarından olumsuz şekilde etkilenecek ikinci ekonomi olarak tanımlanırken, Arjantin Ekonomisi birinci sırada gösteriliyor. Türkiye’nin ardından Güney Afrika, Kolombiya, Mısır ve Brezilya geliyor.

Daha önce kırılganlar arasında yer alan Rusya ve bazı sıkıntılar çeken Suudi Arabistan gibi enerji ihraç eden ülkeler "en az kırılgan" ekonomiler arasında değerlendiriliyor. Fed'in faiz adımlarıyla Dolar değerlenirken, emtiadan gelir elde eden ülkelerin güçleneceği tahmin ediliyor.

Ancak ben Rusya için aynı kanaatte değilim. Ukrayna gerginliği Rusya piyasalarını sert şekilde vuracak. Pazartesi yaşananlar bunun öncü göstergesiydi.

"Denklemde Ukrayna da var..."

Ancak, emtia satan ülkelerden Brezilya’nın mali ve siyasi olarak sıkıntılarının arttığını söyleyen uzmanlar, Türkiye'de reel sektörün döviz borcunun yüksek seviyelerde olması sebebiyle daha riskli olduğunun altını çiziyorlar. Tüm bunlar olup biterken "politika faizini anlamlı olmaktan çıkardık" cümlesinin bu duruma fayda sağlamadığını söylemek gerekiyor. Sanıyorum kastedilen ile anlaşılan arasında ciddi bir makas oluştu.

Özetle Fed'in geçen yıl 25'er baz puan artış yapacağı konuşulurken şu an yorumların 50 baz puan etrafında dönmesi, çarşamba günü verilecek mesajın önemini artırıyor. Bu şartlar altında dış politikada "sakinleşme" seçeneğine geçilmesi olumlu bir yaklaşım ancak Ukrayna gerilimi beklentileri bozacak bir gelişme olabilir. Ekonomik problemler ve doğalgaz sorunu yaşanırken, çok yakınımızda yaşanacak sıcak çatışmaya ne kadar hazırlıklıyız bilemiyorum.

Belki bu akşam bir faiz artışı kararı çıkmayacak ama mart ayında 50 baz puanlık artış ihtimali için hazırlıklı olmamız gerekir diye düşünüyorum.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Döviz ile imtihanımız bitti mi?..” 19 Ocak 2022
“Fed kararı öncesi son uyarılar…“ 12 Ocak 2022
"Enflasyon analizine devam..." 05 Ocak 2022
"Güven, güven, güven..." 29 Aralık 2021
“Kurlardaki köpük alındı, devamı merak ediliyor...”  22 Aralık 2021
“Yatırım motivasyonu her zaman yüksek ülke Türkiye...” 15 Aralık 2021
"Enflasyon ciddi bir meseledir…" 08 Aralık 2021
"Yeni varyant ile yeni normali tekrar hatırladık..." 01 Aralık 2021
“Tüketici algısı küresel anlamda bozuluyor...” 24 Kasım 2021
Dolar meraklıları için: Alınır mı, satılır mı? 17 Kasım 2021